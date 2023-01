Erscheint bereits in ein paar Monaten eine neue Version der PlayStation 5? Derzeit machen entsprechende Gerüchte die Runde! Wir schauen uns an, was an den Behauptungen rund um die PS5 Pro dran ist.

Gerücht: PS5 Pro erscheint bereits im April 2023

Wann erscheint die PlayStation 5 Pro? Klar ist: Es wird mit ziemlicher Sicherheit eine stärkere Variante der PS5 geben. Schon die PS4 gab es in mehreren Ausführungen – darunter auch eine leistungsfähigere Pro-Version.

Neu ist allerdings, dass die PS5 Pro bereits in ein paar Monaten erscheinen soll. Laut einem Insider wird Sony die nächste PlayStation 5 bereits im April 2023 auf den Markt bringen. Das erscheint doch etwas unrealistisch, oder?

Hinter dem Gerücht steckt die französische Seite Phonandroid, die sich darauf beruft, dass die besagte Quelle sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat. Eine große Portion Skepsis ist dennoch angebracht!

Die reguläre PS5 ist nach wie vor ein seltener Gast in hiesigen Elektrofachgeschäften. Warum sollte Sony also direkt die nächste Version auf den Markt bringen, wenn die Nachfrage nach dem aktuellen Modell noch gar nicht gesättigt ist?

Keine PS5 Pro, aber dafür ein anderes PS5-Modell

Parallel dazu gab es erst vor kurzem Berichte über ein neues PS5-Modell, welches ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll. Hierbei handelt es sich aber angeblich nicht um eine Pro-Variante, sondern ein neues Modell ohne Laufwerk, welches die aktuellen Modelle ersetzen soll. Alles ziemlich verwirrend und nicht offiziell bestätigt.

Es bleibt also abzuwarten, was Sony als nächstes ankündigt. Derzeit gibt es aber noch keinen Termin für die nächste PlayStation Direct. Wissbegierige Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis es neue Informationen zur Zukunft der PlayStation gibt.

Falls ihr übrigens bereits eine PS5 besitzt und auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, dann könnte euch eventuell Forspoken gefallen. Wir haben das neue Action-RPG der Final-Fantasy-Macher getestet:

