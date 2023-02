Wenn ihr euch einen neuen Fernseher kaufen wollt, der nicht viel kostet, aber mit Android TV ausgestattet ist, dann solltet ihr heute bei Aldi reinschauen. Dort wird nämlich der Medion Life X15587 mit 55 Zoll zu einem echten Schnäppchenpreis verkauft.

Aldi verkauft 55-Zoll-Fernseher für 299 Euro

In Zeiten, wo alles teurer wird, ist es schön zu sehen, dass zumindest noch auf Aldi Verlass ist. Der Discounter hat ab dem 2. Februar mit dem Medion Life X15587 einen richtig starken Fernseher zum Preis von nur 299 Euro im Angebot. Ihr bekommt dafür einen 55-Zoll-TV mit Android TV als Betriebssystem, sodass ihr bei den Apps und Streaming-Diensten nicht eingeschränkt seid. Der Verkauf erfolgt aber nur lokal in den Märkten von Aldi Nord und Süd. Ihr müsst also in den Laden, um dieses Schnäppchen zu bekommen.

Der Preis von 299 Euro ist wirklich sehr gut. Schaut man sich Alternativen bei Amazon an, dann müsst ihr für ein ähnliches Modell von Toshiba 395 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen). Selbst die eigentlich günstigen Xiaomi-Fernseher sind zum reduzierten Preis von 399 Euro (bei Amazon anschauen) noch 100 Euro teurer als der Fernseher von Aldi. Die 299 Euro unterbieten sämtliche Konkurrenz und sind aktuell eine echte Ansage.

Was ihr über Aldi wissen müsst:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der Aldi-Fernseher?

Aldi hat vor einigen Monaten schon einmal den gleichen Fernseher mit 50 Zoll für 279 Euro verkauft. Der kam sehr gut an und hat auch überzeugt. Ihr bekommt mit dem 55-Zoll-Modell im Grunde eine größere Version davon. Es sind alle nötigen Anschlüsse für klassisches TV über Kabel, Antenne oder Satellit vorhanden. Zudem habt ihr durch Android TV Zugriff auf alle Streaming-Dienste und Apps. Da es sich nicht um eine eingeschränkte Oberfläche handelt, seid ihr auch in Zukunft gut aufgestellt. Der Fernseher unterstützt zudem HDR, wobei ihr euch von der Helligkeit bei einem Preis von 300 Euro nicht zu viel erwarten dürft. Wer einen günstigen TV in der Größe sucht, sollte aber zuschlagen.