Samsung macht sich Gedanken über die mobile Zukunft nach dem Smartphone. Zusammen mit Google und Qualcomm will man an neuen XR-Geräten arbeiten, die auf einer noch unbekannten Android-Version basieren. Die erweiterte Realität von Samsung steht angeblich schon in den Startlöchern.

Samsung Electronics Facts

Samsung: Erweitere Realität startet mit Android

Samsung hat auf seinem Unpacked-Event nicht nur die neue Galaxy-S23-Serie und die Galaxy-Book-3-Reihe vorgestellt, sondern auch einen Blick in die Zukunft geworfen. Gemeinsam mit Google und Qualcomm will das Unternehmen an Geräten arbeiten, die Extended Reality (XR) bieten. Dieser Sammelbegriff wird für eine Handvoll verwandter Technologien verwendet, darunter Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR).

Samsung arbeitet nach eigenen Angaben bereits mit Google an einer noch nicht angekündigten Version von Android, die ihre Stärken speziell auf XR-Geräten ausspielen soll. Als Beispiel wird ein nicht näher bezeichnetes, tragbares Display genannt. Google spricht in diesem Zusammenhang von Immersive Computing, während Samsung den Begriff XR bevorzugt.

Dazu passt auch, dass Qualcomm im November den Snapdragon AR2 Gen 1 als Prozessor für Augmented-Reality-Brillen angekündigt hat. Außerdem soll der XR2 für Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Headsets zur Verfügung stehen.

Was Samsung damit konkret vorhat, ist noch nicht bekannt. Laut TM Roh, Präsident und Leiter von Samsungs Mobile Experience Business, ist der Konzern „nicht zu weit weg“ von einem ersten XR-Gerät (Quelle: The Washington Post). Mehr wollte er aber nicht verraten.

Samsung: Gerüchte um neue AR-Brille

Nach der wenig erfolgreichen Gear VR vor einigen Jahren hat Samsung nun anscheinend wieder Interesse an dem Thema. Angeblich wird intern eine neue AR-Brille getestet, die 2023 auf den Markt kommen könnte. Konkurrent Apple ist möglicherweise einen Schritt weiter. Mit einer offiziellen Vorstellung der Apple Reality Pro ist in den nächsten Monaten zu rechnen.

