Samsung hat heute ein echtes Produktfeuerwerk gezündet. Neben dem Galaxy S23 hat der südkoreanische Hersteller auch das neue Galaxy Book 3 präsentiert. Wie die neue Smartphone-Serie gibt es auch das Galaxy Book in dreifacher Ausführung. Mit Preisen, die bei 2.799 Euro beginnen, ist das neue Spitzenmodell zwar alles andere als ein Schnäppchen– dafür punktet das Galaxy Book 3 Ultra aber mit einer Top-Ausstattung, die kaum Wünsche offen lässt.

Samsung Electronics Facts

Eines kann man Samsung nicht vorwerfen: Schüchternheit. Das neue Galaxy Book 3 Ultra wird als „Der Maßstab für Notebook-Performance von Samsung“ angepriesen. Starke Worte, doch ein Blick aufs Datenblatt verrät, dass hinter dem Werbesprech durchaus was dran ist.

Samsung stellt Galaxy Book 3 Ultra mit AMOLED-Display und RTX-Grafik vor

Ganz dem „Ultra“-Anhängsel entsprechend, das Samsung bei seinen Galaxy-Smartphones- und Tablets nur für die Crème de la Crème verwendet, bietet das Galaxy Book 3 Ultra Technik der absoluten Spitzenklasse und keinen Deut weniger.

16-Zoll-Display? Check.

3K-Auflösung? Check.

120-Hz-Bildwiederholrate? Check.

Intel Core-Prozessor der 13. Generation (i7 oder i9)? Check.

Nvidia RTX 4050 oder 4070? Check.

16 oder 32 GB Arbeitsspeicher? Check.

512 GB oder 1 TB SSD? Check.

Windows 11? Check.

Auch ein Nummernpad bietet das Samsung Galaxy Book 3 Ultra. (Bildquelle: GIGA)

Hinzu kommen unter anderem vier AKG-Lautsprecher, eine 1080p-Webcam und ein 76 Wh starker Akku, der über ein 100-Watt-USB-C-Ladegerät wieder mit Strom versorgt wird. Auch an ein 3-zeiliges Nummernpad und einen Fingerabdruckscanner im Powerbutton hat Samsung gedacht. An Anschlüssen stehen USB-A und USB-C zur Verfügung, ein microSD-Slot, HDMI 2.0 sowie ein kombinierter Eingang fürs Mikrofon und Kopfhörer.

Einen ersten Eindruck über das Samsung Galaxy Book 3 Ultra gibt es in unserem Hands-On-Video:

Samsung Galaxy Book 3 Pro/Ultra/360 im Hands-On

auf YouTube

Samsung Galaxy Book 3 beginnt bei 2.799 Euro

Beim Samsung Galaxy Book 360 lässt sich das Display umdrehen. (Bildquelle: Samsung)

Neben der starken Hardware ist das Highlight des Galaxy Book 3 Ultra sicher das Gewicht. Knapp 1,8 Kilo bringt das Notebook auf die Waage – in Anbetracht der Ausstattung ein echtes Leichtgewicht also. Das lässt sich Samsung aber auch teuer bezahlen, denn das Galaxy Book 3 Ultra fängt bei 2.799 Euro an und geht – je nach Ausstattungsvariante – auf bis zu 3.699 Euro hoch. Angeboten wird das Gerät ausschließlich in der Farbe Graphite.

Günstiger sind da die anderen Geräte der neuen Notebook-Reihe, etwa das Galaxy Book 3 Pro 360 (Bild oben). Das Standardmodell hingegen beginnt bei 769 Euro. Dafür müssen Käufer aber auch Abstriche bei der Ausstattung machen, ein AMOLED-Display oder eine dedizierte GPU gibt es beispielsweise nicht. Ab 17. Februar kommt die Galaxy-Book-3-Serie in den Handel.