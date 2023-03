Hotel Renovator geht auf Steam gerade so richtig steil und zieht die Spieler in seinen Bann – und auch ich bin dem Steam-Newcomer komplett verfallen. 9 Stunden am Stück konnte mich der neue Simulator fesseln und sorgte dafür, dass ich die Zeit komplett aus den Augen verlor.

Steam: Renoviert ein riesiges Hotel und lasst eurer Fantasie freien Lauf

Mit Hotel Renovator erschien am 7. März 2023 eine neue Simulation, in der ihr umbaut, renoviert und eurer Kreativität freien Lauf lasst. Worum geht es genau? Ihr erbt ein altes und vernachlässigtes Hotel, das seine besten Tage hinter sich gelassen hat. Jetzt heißt es: Abreißen, neu machen und nach eurem Geschmack einrichten. Schließlich wollt ihr es wieder für neue Gäste eroffnen. Aber Vorsicht: Das Spiel hat das Potenzial, euch völlig zu vereinnahmen.

Bei einem Preis von derzeit 19,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen) statt 24,99 Euro, wollte ich Hotel Renovator einfach nur ausprobieren, da ich bereits in der Vergangenheit Spiele wie House Flipper genossen habe. Sogar Die Sims spiele ich lediglich, um darin zu bauen und kreativ zu werden. In Nullkommanichts waren neun Stunden rum, ohne dass ich es gemerkt habe. Denn in Hotel Renovator gibt es immer viel zu tun!

Mithilfe einer Auswahl an unzähligen Möbeln, Tapeten, Lampen, Vorhängen, Teppichen, Materialien, Farben und vielem mehr haucht ihr dem Familienhotel neues Leben ein – entweder im Story- oder im Sandbox-Modus. Das Renovieren und Einrichten ist allerdings nicht eure einzige Aufgabe. Manche Hotelgäste haben besondere Bedürfnisse. Des Weiteren warten auf euch einige Herausforderungen und Probleme, die es zu lösen gilt. Ein verrücktes Huhn (ja, ein Huhn) legt sich dazu noch regelmäßig mit euch an.

Ihr seid übrigens nicht ausschließlich auf die Möbel, Materialien und Dinge angewiesen, die ihr euch nach und nach im Spiel freischaltet. Entwickler Two Horizons bietet euch außerdem eine Mod, mit der ihr selbst einzigartige Möbeldesigns einreichen und mit anderen Spielern teilen dürft.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel:

Hotel Renovator

Hotel Renovator: Was sagen andere zu dem Spiel?

Auf Steam erreicht die Simulation bisher die Bewertung „Größtenteils positiv“. 76 % der Spieler sind zufrieden. Gelobt werden unter anderem die Grafik, die Performance sowie der Suchtfaktor. Hier und da beklagen sich die Renovierenden über Bugs, die auftreten können. Hier ist allerdings davon auszugehen, dass nach und nach Updates und Fixes folgen werden (Quelle: Steam).