Derzeit könnt ihr euch auf Steam ein beliebtes Multiplayer-Survival-Game schnappen und dabei satte 70 Prozent sparen. Conan Exiles ist noch bis zum 23. März auf der Plattform im Preis reduziert.

Knapp 5 Jahre nach seinem Release feiert das Survival-Game Conan Exiles ein Comeback in den Topseller-Charts auf Steam. Das Spiel, das neben einem populären Multiplayer-Modus auch Möglichkeiten für Singleplayer bietet, kostet derzeit im Rahmen einer Rabatt-Aktion von Publisher Funcom nur 11,99 Euro.

Conan Exiles: Survival-Spiel erhält Mega-Rabatt auf Steam

In Conan Exiles rettet euch der berühmte Barbar persönlich das Leben und schenkt euch somit eine zweite Chance auf ein Leben als mächtiger Berserker. Ihr müsst euch in eurer gnadenlosen Umgebung behaupten, extremen Wettersituationen trotzen, Tiere jagen und Ressourcen sammeln, um schließlich eure eigene Stadt errichten zu können. Den Kampf gegen eure Feinde könnt ihr entweder allein oder mit Verbündeten aufnehmen und somit eure Position als Herrscher festigen. Außerdem warten zahlreiche Dungeons darauf, von euch erkundet zu werden.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Conan Exiles an:

Conan Exiles - Leaving Early Access - Launch Trailer

Die Steam-Community vergibt bei über 60.000 Stimmen eine größtenteils positive Wertung für das Survival-Spiel. Wenn ihr Conan Exiles ebenfalls ausprobieren möchtet, könnt ihr euch das Game jetzt 70 Prozent günstiger auf der Plattform sichern – statt 39,99 Euro kostet es derzeit nur 11,99 Euro. Das Angebot ist im Rahmen des Funcom-Sales noch bis zum 23. März 2023 gültig.

Steam-Bestseller: Survival-Hits erobern die Charts

Während sich Conan Exiles aktuell an die Top 10 der Steam-Charts heranpirscht, sorgt der Survival-Horror-Hit Sons of the Forest dort bereits seit dem Start der Early-Access-Phase in der Bestseller-Liste für Wirbel. Darüber hinaus können sich Survival-Fans derzeit außerdem auch noch über einen satten Rabatt auf das Endzeit-Strategie-Spiel Frostpunk freuen – das Kult-Spiel kostet derzeit nur 6 Euro auf Steam.

