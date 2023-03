Eine neue Simulation sorgt in der Steam-Community für mächtig Wirbel. In Big Ambitions könnt ihr eure ganz eigene Unternehmerkarriere in New York starten und Sim-Fans zeigen sich von dem Game begeistert.

Steam Facts

Eine neue Simulation erobert die Herzen der Steam-Community derzeit im Sturm: Big Ambitions ist am 10. März in die Early-Access-Phase gestartet und kann gleich zum Release richtig überzeugen. Das Wirtschaftssimulations-RPG heimst begeisterte Bewertungen ein und landet auch in der Topseller-Liste ganz weit vorne.

Big Ambitions: Neue Simulation feiert starkes Steam-Debüt

In Big Ambitions könnt ihr euer eigenes Wirtschaftsimperium aufbauen und damit zum größten Unternehmer in New York aufsteigen. Ihr beginnt ganz unten auf der Business-Leiter, doch ihr verfolgt große Ziele und könnt nach und nach kleine Geschäfte in riesige Konzerne umwandeln. Um euch für eure gelungenen Investments zu belohnen, dürft ihr teure Autos, Wohnungen und Designer-Möbel kaufen und somit auch privat euren ganz eigenen Stil ausleben.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen Simulations-Hit Big Ambitions an:

Big Ambitions: Early-Access-Trailer

Entwicklerstudio Hovgaard Games scheint mit Big Ambitions ein echter Überraschungserfolg gelungen zu sein, denn die Simulation steht nach über 3.000 abgegebenen User-Stimmen bei einer äußerst positiven Bewertung auf Steam. Fans loben das Gameplay, die Größe der Welt und die hervorragende Qualität der Early-Access-Version. Big Ambitions könnt ihr euch derzeit für 22,99 Euro sichern.

Big Ambitions Hovgaard Games

Steam-Charts: Simulation landet ganz weit oben

Big Ambitions konnte sich zum Start der Early-Access-Phase direkt in der Top 10 der Steam-Charts festsetzen und schnappte sich einen beachtlichen vierten Platz – damit landete das Spiel noch vor einem anderen Überraschungs-Hit der letzten Wochen, Contraband Police. Noch beliebter waren zu dem Release-Zeitpunkt nur Hogwarts Legacy, Sons of the Forest und Counter-Strike: GO.

