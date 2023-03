Ist Sun Haven der neue Stardew-Valley-Nachfolger? Das Fantasy-Farming-RPG wird mit sehr positiven Reviews auf Steam überschüttet – und viele vergleichen es mit dem Genre-Liebling Stardew Valley.

Stardew Valley Facts

Immer wieder tauchen Stardew-Valley-ähnliche Spiele in der Gaming-Hemisphere auf, aber selten heimsen sie derart gute Bewertungen ein wie das neue Fantasy-Farming-RPG Sun Haven. Erst vor drei Tagen erschienen, durchwandert es bereits jetzt die Cozy-Games-Community und hat auch auf Reddit schon eine standhafte Fanbase (Quelle: Reddit).

Schaut in den Trailer zu Sun Haven:

Sun Haven: Offizieller Trailer

Sun Haven: Wie Stardew Valley, aber flauschiger

Sun Haven ist ein Fantasy-Farming-Spiel, bei dem ihr wie auch in Stardew Valley eure eigene Farm in einem Dorf betreut und aufbaut. Allerdings gibt es in Sun Haven noch sehr viel mehr zu tun: Ich werdet helfen, die Stadt zu reparieren und aufzubauen, könnt Bergbau betreiben, fischen, euch als Bauer betätigen, kämpfen und sogar ein Magier werden. Es gibt eine vollständige Hauptquest, die sogar mit einem Endboss endet. Mit Erfahrungspunkten levelt ihr auf und könnt euch an einem Talentbaum hocharbeiten.

Es gibt Reittiere und Haustiere sowie jede Menge Stadtbewohner, die eigene Quests vergeben und die ihr heiraten dürft. Auch die Map scheint überraschend groß zu sein – mit mehreren Städten und Dörfern außerhalb von Sun Haven, die ihr besuchen werdet. In einigen könnt ihr sogar Apartments mieten! Ob es nun Vorteil oder Nachteil ist: Sun Haven bietet noch mehr Freiheiten als Stardew Valley und kann Spieler im ersten Moment vielleicht sogar überfordern.

Insgesamt ist Sun Haven aber natürlich kein zweites Stardew Valley – wenngleich es Fans des Klassikers anlocken dürfte (und sollte). Es ist eine High-Fantasy-Welt, die ihr hier betretet, mit epischen Monstern und Tier-Mensch-Wesen. Auch der Grafikstil des Spiels ist zwar pixelig, aber noch etwas magischer und vielleicht auch kitschiger als andere Anwärter im Genre. Ob ihr das mögt oder doof findet, müsst ihr selbst entscheiden.

Übrigens: Sun Haven könnt ihr zwar wunderbar im Einzelspieler-Modus spielen, es bietet aber auch Koop mit bis zu acht Spielern.

Sun Haven ist am 11. März 2023 auf Steam erschienen. Eine gute Nachricht gibt es noch: Der Release auf der Switch von Sun Haven steht bereits fest, obgleich es noch keinen genauen Termin gibt. Es bleibt die Hoffnung, dass es nicht mehr lang dauert.