Angetrieben von einem satten Rabatt und einer brandneuen Expansion lässt eine beliebte Simulation die Konkurrenz in den Steam-Charts alt aussehen. Train Sim World 3 hat einen neuen DLC spendiert bekommen und ist aktuell um 40 Prozent im Preis reduziert.

Steam Facts

Der Zug-Simulator Train Sim World 3 gibt Fans auf Steam aktuell gleich doppelten Grund zur Freude: Nicht nur hat das Spiel einen neuen DLC erhalten, es ist derzeit auch noch in mehreren Editionen stark im Preis reduziert. Somit schnappt sich Train Sim World 3 gleich zwei Plätze in den Bestseller-Top-10 der Valve-Plattform.

Train Sim World 3 jetzt auf Steam um 40 Prozent reduziert

In Train Sim World 3 dreht sich selbstverständlich alles um Züge. In dem Simulator könnt ihr tief in die Bahn- und Zugfahrt eintauchen und verschiedene Modelle über unterschiedliche Strecken in Deutschland, den USA und der UK steuern. Schlüpft in die Stiefel eines Lokführers und leitet euren Zug ans Ziel – für eine reibungslose und schnelle Fahrt müsst ihr das Vehikel nicht nur in- und auswendig kennen, sondern natürlich auch äußere Bedingungen wie die Witterung berücksichtigen.

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer zu Train Sim World 3 an:

Train Sim World 3 – Announce Trailer

Seit dem Release am 6. September 2022 hat sich Train Sim World 3 bei über 1.800 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung auf Steam erarbeitet. Die Standard Edition des Spiels, die drei Strecken DLCs enthält, ist derzeit 40 Prozent günstiger und bereits für 26,99 Euro statt 44,99 Euro zu haben. Das Angebot gilt noch bis zum 30. März 2023.

Train Sim World® 3 Dovetail Games

Steam-Charts: Zug-Simulator landet gleich doppelt weit vorne

Neben dem Haupt-Spiel hat es auch das neueste Add-On von Train Sim World 3 in die Steam-Charts geschafft – der DLC Niddertalbahn: Bad Vilbel - Stockheim Route landet aktuell auf Rang 4, direkt hinter der Standard Edition. Nur das Remake von Resident Evil 4 und Counter-Strike: GO sind derzeit in der Bestseller-Liste noch beliebter.

Bis zum 30. März ist auf Steam auch ein gefeiertes PlayStation-Abenteuer noch stark im Preis reduziert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.