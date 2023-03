Nach etwas über zwei Jahren startet Amazon seine Gaming-Offensive nun auch in Deutschland. Der neue Service Luna soll Streaming-Angeboten wie dem Xbox Game Pass Konkurrenz machen. Prime-Abonnenten können sich dabei über Gratis-Games freuen.

Amazon Facts

Mit Amazon Luna will der Online-Riese dort weitermachen, wo Google Stadia gescheitert ist. Nachdem der Service über zwei Jahre lang nur in den USA verfügbar war, startet er nun auch in Deutschland, Kanada und der UK. Ähnlich wie Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr mit Amazon Luna auf eine Bibliothek von Spielen zugreifen und diese auf verschiedenen Endgeräten streamen.

Amazon Luna: Neue Konkurrenz für den Xbox Game Pass

Um das Streaming-Angebot von Amazon Luna zu nutzen, stehen euch mehrere Mitgliedschaften zur Verfügung. Als Prime-Abonnenten könnt ihr kostenlos auf eine begrenzte Auswahl an monatlich wechselnden Spielen zugreifen. Wenn ihr euch für ein Luna+-Abo für 9,99 im Monat entscheidet, bekommt ihr Zugriff auf eine deutlich größere Bibliothek, die derzeit über 100 Games umfasst. Zu den kompatiblen Geräten zählen Fire-TVs, Fire-Tablets, PCs, Macs, iOS- und Android-Geräte.

Zusätzlich oder alternativ habt ihr die Möglichkeit, euch für 17,99 Euro den Service Ubisoft+ Multi Access zu sichern und somit unter anderem Spiele aus der Assassin’s-Creed- oder Far-Cry-Reihe zu streamen. Als weitere Option steht euch für 4,99 Euro das Jackbox-Games-Abo zur Verfügung, mit dem ihr die beliebten Party-Games zocken könnt. Neben den Abo-Modellen bietet Amazon auch einen neuen Luna-Controller an, doch ihr ebenfalls Controller anderer Hersteller benutzen. (Quelle: Amazon)

Schaut euch die größten Prime-Vorteile bei uns im Video an:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick

Nach Google Stadia: Kann Amazon Luna zum Game Pass aufschließen?

Ob sich Amazon Luna an den Streaming-Platzhirsch Xbox Game Pass annähern kann, muss sich in den nächsten Wochen und Monaten erst zeigen. Mit dem Abo-Modell verbessert Amazon immerhin schon einmal das undurchsichtige Stadia-Angebot, bei dem diverse Spiele zusätzlich gekauft werden mussten. Ausschlaggebend dafür dürfte neben der Verbindungsqualität sicherlich auch die Auswahl an Spielen werden. Zum Start bietet Luna+ aktuell unter anderem Zugriff auf das Remake von Resident Evil 2, Control: Ultimate Edition und Devil May Cry 5.

Als Prime-Abonnenten könnt ihr euch bei Amazon aktuell wieder einige Gratis-Games schnappen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.