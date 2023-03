Der Sender ProSieben Fun zeigt in den kommenden Monaten gleich mehrere Anime-Serien und -Filme. Darunter befinden sich auch Anime, die sich explizit an ein volljähriges Publikum richten. Wir verraten euch die Sendezeiten und alles, was ihr über die Serien wissen müsst.

Elfen Lied ist nichts für schwache Nerven

Dank Streaming-Diensten wie Crunchyroll werden Anime heutzutage fast nur noch über das Internet konsumiert. Dennoch feiert das Medium auch im regulären Fernsehen derzeit ein kleines Comeback.

So hat RTL 2 anlässlich des 30. Geburtstages des Senders vor kurzem einige Kult-Anime ausgestrahlt. Darunter waren unter anderem Dragon Ball und Sailor Moon.

Damit aber noch nicht genug! Im April und Mai strahlt der Pay-TV-Sender ProSieben Fun ebenfalls einige Anime-Serien und Filme aus. Los geht es am 3. April 2023 mit Elfen Lied. Der Anime ist berühmt-berüchtigt für seine Brutalität, die auch vor Kindern und Tieren keinen Halt macht.

Nicht ohne Grund hat die FSK dem 13-teiligen Anime von 2004 eine Altersfreigabe „Ab 18“ verpasst.

Ausgestrahlt wird Elfen Lied jeden Montag um 22:30 Uhr als Doppelfolge. Den darauffolgenden Sonntag werden die Folgen dann um 19:25 Uhr wiederholt.

Elfen Lied hat es bei uns auch in diese Bilderstrecke geschafft:

Nach Elfen Lied kommt Parasyte: The Maxim

Im Mai zeigt ProSieben Fun außerdem Parasyte: The Maxim. Auch dieser Anime ist etwas härter, wobei die Altersfreigabe hier bei „Ab 16“ liegt.

Parasyste übernimmt dann ab dem 15. Mai den Platz von Elfen Lied und wird jeden Montag um 22:30 Uhr laufen. Hierbei handelt es sich übrigens um eine deutsche TV-Premiere.

Parasyte: The Maxim | Trailer (Deutsch)

Alternativ könnt ihr euch den Anime aber schon heute im O-Ton mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll ansehen.

Der 24-teilige Anime genießt unter Fans ein hohes Ansehen und bringt es auf MyAnimeList auf einen beeindruckenden User-Score von 83 Prozent.

Apropos „hohes Ansehen“, ein besonders beliebter Webtoon wird im kommenden Jahr als Anime umgesetzt. Alle Informationen zum neuen Projekt der Sword-Art-Online-Macher findet ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.