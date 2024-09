Gewalt und Sex: 5 Skandal-Anime, über die sich Fans heute noch streiten

Die bunte Welt der Anime hat für jeden Geschmack etwas zu bieten! So gab es in den vergangenen Jahrzehnten auch ein paar Serien, die aufgrund von ausschweifender Gewalt, Missbrauch oder Inzest für hitzige Diskussionen gesorgt haben. In diesem Artikel stellen wir euch fünf Anime vor, die einen besonders schlimmen Ruf haben.

Hinweis: Die nachfolgenden Serien behandeln und zeigen mitunter schwere Gewalt, sexuelle Straftaten oder auch den Mord an Kindern. Wer in der Vergangenheit selbst Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch war oder sich von diesen Themen getriggert fühlt, der sollte davon absehen diesen Artikel zu lesen.

Anzeige

Diese 5 Anime sind berühmt-berüchtigt

Anime ist nicht gleich Anime. Das japanische Medium ist extrem facettenreich und übersteigt so ziemlich alle Sehgewohnheiten, die sich durch die meisten westlichen Filme und Serien etabliert haben. Das macht aber auch den besonderen Reiz von Anime aus!

Das Medium ist in vielerlei Hinsicht übertrieben, schnell und grenzüberschreitend. Das hat aber auch dazu geführt, dass der eine oder andere Anime einen handfesten Skandal losgetreten hat. In diesem Artikel stellen wir euch daher fünf Anime vor, die als besonders krass, menschenverachtend oder moralisch verwerflich diskutiert wurden.

Anzeige

Den Anfang macht:

Redo of Healer (2021)

Die Szene mit der Eisenstange verbreitete sich in Rekordzeit auf Twitter. (© AniMoon Publishing GmbH)

Anzeige

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi, im Westen bekannt als Redo of Healer, handelt von einem magischen Heiler der Rache an seinen Peinigern nimmt. Dabei schreckt er auch nicht vor Folter und sexuellem Missbrauch zurück.

Kaum ein anderer Anime hat in den letzten Jahren für so viel kontroversen Gesprächsstoff gesorgt wie Redo of Healer. Die expliziten Vergewaltigungen bei denen teilweise auch eine glühende Eisenstange zum Einsatz kommt, haben die Community in zwei Lager gespalten.

Die einen verabscheuen die Gewalt, die starke Misogynie und die Selbstjustiz, während die anderen die schonungslose Darstellung loben und die Motivation des Protagonisten mit der Erklärung eines Traumas verteidigen.

So oder so. Der Anime hatte große Schwierigkeiten in Deutschland Fuß zu fassen. Die FSK verweigerte zunächst die Freigabe und mehrere Studios lehnten eine deutsche Synchronisation des Animes ab.

Anzeige

Schlussendlich ist Redo of Healer aber auch in Deutschland erschienen. Mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren.

Interspecies Reviewers (2020)

Obwohl der Titel relativ harmlos ist, zog auch Interspecies Reviewers einen kuriosen Skandal nach sich. (© Peppermint Anime GmbH)

Ishuzoku Reviewers oder auch Interspecies Reviewers ist ein besonderer Skandal-Anime. In der Serie dreht sich alles um eine Gruppe, die diverse Bordelle besucht und anschließend bewertet. Dabei werden völlig absurde Sexualpraktiken und Fetische gezeigt, die auch über die Grenzen einer Spezies hinweg stattfinden – daher auch der Name des Animes.

Die Serie selbst ist aber trotz einiger expliziter Ecchi-Szenen eher harmlos, da die ganze Tonalität lustig ist und mit einem Augenzwinkern verkauft wird. Dennoch wurde der Anime kurz nach seinem Release in mehreren Ländern gebannt, was zu einem internationalen Aufschrei unter den Fans gesorgt hat.

Anzeige

Diese haben sich daraufhin mobilisiert und den Anime auf MyAnimeList (IMDb für Anime) auf Platz 1 der Weltrangliste gevotet. Damit stand Interspecies Reviewers für einige Zeit über solchen Meisterwerken wie Fullmetal Alchemist: Brotherhood und Attack on Titan.

Das wiederum hat den Fans der eben genannten Anime gar nicht gefallen und es kam zu den üblichen verbalen Gefechten auf Twitter, Reddit und Co.

Yosuga no Sora (2010)

Beim Thema Inzest fällt meistens ein Name: Yosuga No Sora. (AniMoon Publishing GmbH)

Unter Anime-Fans auch bekannt als der Inzest-Anime. In Yosuga no Sora verfolgt der Zuschauer die Geschichte der beiden Zwillinge Sora und Haruka, die sich ineinander verlieben und auch Sex miteinander haben.

Die Inzest-Thematik und die Darstellung von Sex zwischen Verwandten sorgte damals wie heute für sehr unterschiedliche Meinungen und Reaktionen. Wer in den sozialen Medien aber lautstark zugibt ein Fan des Animes zu sein, der wird in der Regel mit einem „WTF“ begrüßt.

Deshalb gilt der Titel für viele Anhänger auch als ein klassisches Guilty Pleasure, das man einfach nur schaut und weniger darüber spricht.

School Days (2007)

Das Ende von School Days sorgt auch heute noch für gemischte Reaktionen. (© AniMoon Publishing GmbH)

Über School Days zu sprechen ohne zu spoilern ist fast unmöglich. Der Anime könnte auf den ersten Blick eine typische Schul-Romanze behandeln, aber spätestens mit dem Ende wird dieser Eindruck komplett zerstört. Die letzte Folge ist es auch, die so ziemlich jedem Zuschauer im Gedächtnis geblieben sein dürfte.

Wer kein Problem mit Spoilern hat und wissen will, warum der Anime so skandalös ist, der kann sich gerne das Video vom YouTuber Kurono anschauen. Dieses hat mit mehr als 2,1 Millionen Views unmittelbar zum Ruf von School Days in Deutschland beigetragen:

Elfen Lied (2004)

Elfen Lied ist vor allem für die schonungslose Gewaltdarstellung gegenüber Kindern bekannt. (© ADV Films Germany)

Es gab zwar schon in den 80er- und 90er-Jahren brutale Anime, aber das 2004 erschienene Elfen Lied war für viele Fans dennoch der erste Kontakt mit einem harten FSK-18-Anime.

Elfen Lied handelt von grausamen Experimenten an Kindern, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Dieser Umstand allein dürfte für die FSK bereits Grund genug gewesen sein, um den Anime nur für Erwachsene freizugeben. Oder es war das Massaker an einer Gruppe von Vorschulkindern – eine Szene, die sich unweigerlich einprägt.

Um den Skandal um Elfen Lied zu verstehen, müsst ihr aber auch die damalige Zeit berücksichtigen. YouTube steckte noch in den Kinderschuhen und plötzlich tauchte ein extrem blutiger Anime auf der Plattform auf. Viele junge Anime-Fans kannten zu diesem Zeitpunkt nur Pokémon und Dragon Ball. Und so wurde Elfen Lied schnell zu DEM Gesprächsthema auf dem Schulhof.