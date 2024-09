Von Cyberpunk bis Witcher: 7 geniale Anime, die Gamer begeistern

Die Regel ist einfach: Wenn ein Manga besonders erfolgreich ist, dann folgt ziemlich Sicher auch irgendwann ein Anime. Mittlerweile gibt es aber auch viele Anime, die nicht mehr auf japanischen Comics basieren, sondern auf großen Videospielreihen wie zum Beispiel The Witcher. Daher stellen wir euch jetzt sieben Anime vor, die ihren Ursprung in der Gaming-Welt haben.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

The Witcher: Nightmare of the Wolf | Offizieller Trailer | Netflix