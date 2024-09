The Wrong Way to Use Healing Magic: Season 2 angekündigt + Trailer

Usatos ungewöhnliche Geschichte in einer anderen Welt ist noch nicht beendet. Wie mittlerweile offiziell bekannt, befindet sich „The Wrong Way to Use Healing Magic“ Season 2 bereits in Produktion. Alle wichtigen Infos zur Fortsetzung erfahrt ihr hier.

Ankündigung & Trailer – The Wrong Way to Use Haling Magic Season 2

Abseits der Ankündigung und dem kurzen Teaser-Trailer gibt es noch nicht viele Informationen zur zweiten Staffel von „The Wrong Way to Use Healing Magic“. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Wie man den Informationen des Trailers entnehmen kann, wird auch Season 2 von Studio Add (Stimme des Herzens, Pom Poko) und Shin-Ei Animation (Doraemon, Shin-Chan) unter der Regie von Takahide Ogata (Cross Fight B-Daman, Honzuki no Gekokujou), der Leitung von Ken Naito (Nisekoi, K: Return of Kings) und mit dem Charakterdesign von Kenji Tanabe (Blue Lock, Good Luck Girl!) entstehen.

Worum geht es im Anime?

Der gewöhnliche Heimweg wird für Usato zum Beginn einer unglaublichen Reise. Als er auf seinem Weg zufällig Mitschülern über den Weg läuft, wird er aus Versehen mit diesen in eine andere Welt gezogen. Eigentlich hat er hier gar nichts zu suchen, doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass seine besondere Begabung für Heilmagie ihn durchaus wertvoller machen könnte, als bisher gedacht. Doch anstelle eines ruhigen Heilerdaseins muss er sich plötzlich einem harten Trainingsprogramm unterziehen, um das volle Potenzial seiner Fähigkeit zu entfalten.

Episodenliste

Folge Titel Premiere (OV) Staffel 1 1 (1) Ich wurde in eine Anderswelt mitgeschleppt 5.1.24 2 (2) Die Hölle beginnt 12.1.24 3 (3) Die grausame Dunkelheit von Llinger 19.1.24 4 (4) Rettungstruppmitglied Usato 26.1.24 5 (5) Usato kehrt in den Wald zurück 2.2.24 6 (6) Aufkommende Krise 9.2.24 7 (7) Abend der Entscheidung 16.2.24 8 (8) Batallionskommandant Rose 23.2.24 9 (9) Ein Ende und ein Anfang 1.3.24 10 (10) Total verrückt? Der schwarze Ritter ist da! 8.3.24 11 (11) Rumms! Ultimativer Heilschlag! 15.3.24 12 (12) Das wahre Gesicht des Schwarzen Ritters 22.3.24 13 (13) Reiseaufbruch 29.3.24 Staffel 2 1 (14) TBA TBA

