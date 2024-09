Amazon setzt Frist: So sparen Prime-Kunden 35 Euro im September

Serien werden hinzugefügt und wieder entfernt. Auch bei Amazon Prime Video gehört der regelmäßige Tausch der Inhalte dazu. Kurios und böse wird es aber, wenn Staffeln Stück für Stück entfernt werden – wie im Fall von Doom Patrol.

Update: Amazon Prime Video entfernt im September die erste Staffel der beliebten Superhelden-Serie Doom Patrol aus dem Katalog. Prime-Kunden haben also weniger als 30 Tage Zeit, um die Serie ohne zusätzliche Kosten zu sehen. Im Anschluss sind wieder 34,99 Euro fällig. Serienfans sollten sich also beeilen, wenn sie sich das Geld lieber sparen wollen.

Anzeige

Ursprüngliche Meldung vom 11. Juni 2023:



In aller Kürze: Wer die 3. Staffel der US-amerikanischen Superhelden-Serie „Doom Patrol“ noch bei Amazon Prime Video sehen möchte, der muss sich beeilen. Die bisher letzte Staffel, die in Deutschland veröffentlicht wurde, verschwindet nämlich bald aus dem Angebot der Streaming-Flatrate (bei Amazon Prime Video sehen).

„Doom Patrol“ bei Amazon: 3. Staffel in Kürze nicht mehr zu sehen

Aktuell finden wir sie in der Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ bei Amazon. Ergo: Irgendwann in den nächsten Wochen ist Schluss. Nicht betroffen scheinen jedoch die ersten beiden Staffeln der DC-Serie zu sein, zumindest führt Amazon die noch nicht in der Liste.

Anzeige

Etwas verwunderlich, wurde doch „Doom Patrol“ hierzulande als sogenanntes „Amazon Exklusive“ vermarktet. Doch der Ableger der Serie „Titans“ lief im Heimatmarkt ursprünglich auf „DC Universe“, später auf HBO Max. Amazon hat also nur bedingt exklusive Rechte.

Was für eine Gruppe:

Doom Patrol Staffel 2 Trailer Englisch

Scheinbar laufen die nun erst mal für die dritte Staffel aus. Zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn der erste Teil der vierten Staffel lief zwar Anfang des Jahres bereits in den USA, noch nicht aber bei uns. Sollte die finale Staffel in Deutschland aufschlagen, könnten Prime-Nutzer dann ihre Wissenslücken nicht mehr füllen, sollte man die 3. Staffel noch nicht gesehen haben.

Anzeige

Ergo: Besser noch schnell auf Amazon Prime Video anschauen. In diesem Zusammenhang gut zu wissen, Staffel 1 besteht aus 15 Episoden, Staffel 2 aus 9 Folgen und die 3. Staffel aus insgesamt 10 Episoden. Wer schnell ist, der schafft dies alles noch.

Etwas skurill, aber gut

Es dürfte sich lohnen, denn die Bewertungen für die etwas skurrile Superhelden-Gruppe fallen positiv aus. Bei der IMDb gibt es sichere 7,8 Punkte. Noch herausragender das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes – ganze 98 Prozent Zustimmung.

Leider ist aber nach der vierten, in Deutschland noch ausstehenden Staffel endgültig Schluss, eine Fortsetzung wurde bereits vor Monaten von den Verantwortlichen verneint.