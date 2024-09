Netflix-Hit: Diesen neuen Horrorfilm will gerade jeder sehen

Netflix hat einen neuen Spitzenreiter und zwar den Horrorfilm The Deliverance. Bei Kritikern und Publikum kommt der Gruselstreifen allerdings sehr durchwachsen an. Den offiziellen Trailer seht ihr oben.

Nummer 1 auf Netflix: The Deliverance

Netflix stimmt auf Halloween ein: Der Horrorfilm The Deliverance ist die neue Nummer 1 in den hauseigenen Charts. Damit verdrängt der Gruselfilm die Agentenkomödie The Union von der Spitzenposition.



Auch in den deutschen Streaming-Charts konnte sich der Neueinsteiger einen soliden 10. Platz sichern. Vielleicht klettert The Deliverance in den kommenden Tagen sogar noch ein paar Ränge weiter nach oben (Quelle: JustWatch).



Die Geschichte von The Deliverance klingt nach klassischem Albtraummaterial: Eine alleinerziehende Frau zieht in ein neues Haus ein, ohne zu wissen, dass eine finstere Präsenz bereits vor Ort ist.



Was dann folgt, ist das kleine 1x1 des Exorzismus. Wenig originell, aber mit Glenn Close in einer Nebenrolle überraschend hochkarätig besetzt. Schaut euch für einen ersten Eindruck am besten den oben eingebetteten Trailer an.

Anzeige

Hollywood-Legende Glenn Close spielt in The Deliverance eine Nebenrolle. (© Netflix)

Bei Kritikern fällt The Deliverance durch

Bei der internationalen Presse kommt der Netflix-Hit nicht besonders gut an. Lediglich 31 Prozent aller Kritiker würden den Exorzismus-Film weiterempfehlen. Das Publikum ist zwar gnädiger, aber auch hier ist nur jeder zweite User von The Deliverance überzeugt (Quelle: Rotten Tomatoes).



Wir empfehlen euch an dieser Stelle den Horrorfilm His House – ebenfalls auf Netflix abrufbar. Der Gruselstreifen hat zwar schon vier Jahre auf dem Buckel, ist aber die wesentlich bessere Wahl und zudem ein echter Geheimtipp.



Alternativ könnt ihr euch aber auch auf den Home-Release von diversen neuen Horrorfilmen freuen. Immerhin ist 2024 ein wirklich starkes Jahr für Horrorfans. Merkt euch in diesem Zusammenhang am besten folgende Namen:

Anzeige

Und im Kino läuft parallel ja noch Alien: Romulus, der ebenfalls tolle Kritiken erhält. Es gibt also in diesem Jahr genügend Stoff für Horror- und Filmfans.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.