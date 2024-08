Amazon an der Spitze: Gleich zwei Prime-Filme regieren die Streaming-Charts

Doppelter Volltreffer: Amazon hat gleich zwei Filme im Programm, die die deutschen Streaming-Charts fest im Griff haben. Dagegen kann auch Rivale Netflix nichts ausrichten. Den Trailer zum ersten Film seht ihr oben.

Amazon Prime Video dominiert die Charts

Die Streaming-Charts sind ein ständiges Auf und Ab. Aktuell läuft es aber vor allem für Amazon Prime Video richtig gut. Gleich zwei Filme aus dem Katalog des Versandriesen konnten die obersten Plätze für sich beanspruchen. Die Rede ist von A Beautiful Day und Animalia (Quelle: JustWatch).

Anzeige

A Beautiful Day [dt./OV] Düsterer Thriller um einen Kriegsveteran, der versucht, ein vermisstes Mädchen zu retten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 15:14 Uhr

Animalia Die Menschheit wird von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die Betroffene in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 15:15 Uhr

Bei A Beautiful Day handelt es sich um einen harten Ein-Mann-Thriller, bei dem Joker-Darsteller Joaquin Phoenix ein paar bösen Jungs ordentlich das Fressbrett poliert, um ein junges Mädchen zu retten. Die Presse ist schwer angetan und vergibt zu 89 Prozent positive Reviews (Quelle: Rotten Tomatoes). Den offiziellen Trailer zum Film haben wir euch ganz oben eingebunden.



Animalia ist ein bisschen spezieller. Die düstere Parabel erzählt von einem Virus, der manche Menschen in Tier-Hybriden verwandelt. Im Fokus steht der gesellschaftliche Umgang mit den Betroffenen. Schaut euch für ein besseres Verständnis am besten den dazugehörigen Trailer an:

Animalia - Trailer Deutsch

Auch bei Animalia vergibt die Presse Höchstwertungen. So sind im Schnitt 82 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).



Prime-Mitglieder können beide Film ab sofort gratis im Stream schauen. Alle anderen müssen mindestens 4,99 Euro fürs Ausleihen bezahlen. Alternativ könnt ihr hier ein Amazon-Prime-Abo abschließen und direkt loslegen.

Anzeige

Amazon vs. Netflix: Der Unterschied ist riesig

Besonders auffällig: Sowohl A Beautiful Day, als auch Animalia sind eher anspruchsvolle Filme. Streaming-Rivale Netflix fährt dagegen eher stumpfe Unterhaltung auf.



Auf Platz 3 und 4 der deutschen Streaming-Charts befinden sich nämlich aktuell die Agenten-Komödie The Union und der Teenie-Party-Film Incoming. The Union war sogar eine ganze Weile die Nummer 1 in den deutschen Charts.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.