Keine 20 Euro bei Amazon: Ein Muss für alle Autofahrer – es kann jeden treffen

Putzig sehen sie ja aus, doch am Ende zerbeißen die süßen Recken mal wieder alles, was sie unter der Motorhaube finden können. Dann heißt es lapidar in der Werkstatt: Marderschaden! Ein sinnvolles Gadget verhindert das Ärgernis und ist derzeit bei Amazon ein ganzes Stück günstiger zu haben – aber nur für kurze Zeit.

Aktuell bei Amazon günstiger: Elektrischer Marderschreck fürs Auto

PATTLER Marderschreck mit Auto-Anschluss an 12V-Autobatterie Preis gilt nur zusammen mit Produktcoupon in Höhe von 6 Euro. Der ist noch bis zum 1. September beziehungsweise solange der Vorrat reicht gültig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2024 11:54 Uhr

Marder sorgen eigentlich das ganze Jahr über für Ärger. Doch besonders ab dem Herbst, wenn die Temperaturen wieder sinken, finden die kleinen Räuber Zuflucht in den Motorenräumen von Autos. Wer dann am nächsten Morgen keine Überraschung in Form eines Marderschadens erleben möchte, der sollte die pelzigen Strolche lieber verscheuchen.



Hier hilft der elektrische Marderschreck vom deutschen Anbieter Pattler. Der kostet bei Amazon eigentlich knapp 30 Euro. Aktuell zahlt ihr aber nur 25,19 Euro. Wenn ihr jetzt noch den Produktcoupon bei Amazon aktiviert, reduziert sich der Betrag um weitere 6 Euro auf nur noch 19,19 Euro (bei Amazon ansehen).



Leider ist uns nicht bekannt, wie lange der Aktionspreis gilt. Immerhin zum Coupon schreibt Amazon, dass dieser noch bis zum 1. September verwendet werden kann. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Extra-Tipp: Wer sich die Versandkosten sparen möchte, sollte entweder ein Prime-Abo von Amazon (30 Tage kostenlos testen) haben oder aber weitere Artikel hinzubestellen. Ab einem Gesamtwert von 39 Euro liefert Amazon nämlich auch kostenlos.

Es gibt gute Gründe für den Marderschreck vom deutschen Anbieter Pattler. (© Amazon)

Doch wie funktioniert der Marderschreck eigentlich? Die kleine Box sendet periodisch hohe Töne im Ultraschallbereich. Die Marder können dies gar nicht leiden und verziehen sich. Angeschlossen wird der Marderschreck an der 12V-Autobatterie. Die Installation ist laut Herstelleraussage sehr einfach und in nur 5 Minuten erledigt.



Der Lautsprecher hat eine Wirkungsfläche von 60 Quadratmetern. Genug, um Marder effektiv zu verscheuchen. Nützliche Extras wie beispielsweise eine LED, die immer gleich zeigt, ob der Marderschreck eingeschaltet ist, vervollständigen den guten Eindruck.

Amazons Nummer 1

Apropos: Bei Amazon ist die Box ein echter Renner, belegt den ersten Platz unter den Ultraschall-Schädlingsbekämpfungsmitteln fürs Auto und wurde im letzten Monat über 1.000 Mal verkauft.



Fast 6.000 bisherige Kundinnen und Kunden geben im Durchschnitt eine positive Bewertung von 4,3 von maximal 5 Sternen. Ganze 65 Prozent haben keine Einwände und geben die volle Punktzahl. Danach folgen 17 Prozent, die nur einen einzigen Stern abziehen. Unterm Strich sind dies 82 Prozent und damit eine überwiegend zufriedene Mehrzahl.