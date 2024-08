Pech für Netflix: Amazon schnappt sich Film-Highlight mit Game-of-Thrones-Star

Auf Amazon Prime Video läuft seit Neustem der Thriller Blood for Dust. Der kontroverse Streifen kommt ohne viel Tamtam und entpuppt sich als echter Geheimtipp für Filmfans. Den Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Streaming-Tipp: Blood for Dust auf Amazon Prime Video

Ohne große Marketingkampagne hat Amazon Prime Video den Thriller Blood for Dust ins Programm aufgenommen. Der düstere Streifen lief erst im April in den US-Kinos und konnte beim diesjährigen San Diego International Film Festival den Preis für den besten Film gewinnen.

Blood for Dust Cliff ist hoch verschuldet und hält sich mit Mühe über Wasser. Als er zufällig auf seinen alten Freund Ricky trifft, bietet ihm dieser einen lukrativen Job an: Drogen und Waffen zu schmuggeln. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2024 17:16 Uhr

Prime-Kunden können Blood for Dust ab sofort ohne zusätzliche Kosten schauen. Alle anderen müssen mindestens 3,99 Euro für die Ausleihgebühr bezahlen. Oder aber ihr kauft euch den Film direkt für 9,99 Euro.

In Blood for Dust spielt Kit Harington einen Kriminellen. (© Splendid Film)

Nicht jeder Filmfan wird diesen Thriller mögen

Blood for Dust handelt von Cliff, der sich aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten auf schmutzige Geschäfte mit einem alten Freund, gespielt von Kit Harrington (Game of Thrones), einlässt. Das Vorhaben eskaliert und schnell befinden sich die beiden Männer in einem Strudel der Gewalt.



Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes bewerten 78 Prozent aller Kritiker den Thriller positiv. Die User-Wertung liegt mit 81 Prozent Zufriedenheit sogar noch etwas höher (Quelle: Rotten Tomatoes).



Auf IMDb schneidet Blood for Dust dagegen eher durchwachsen ab: Dort gibt es nur 5,2 von 10 möglichen Punkten.



Das lässt sich auch relativ einfach erklären: Blood for Dust ist ein klassischer Slow Burner, der sich Zeit lässt, bis die Story eskaliert. Und in den ersten 20 Minuten ist vieles noch gar nicht wirklich verständlich. Interessierte Filmfans müssen also ein bisschen Geduld mitbringen, wenn sie Blood for Dust genießen wollen.



Wer aber vor Kurzem Freude an dem ähnlich gearteten Thriller Red Right Hand hatte, der ebenfalls auf Amazon Prime Video läuft, der kann bedenkenlos den Play-Button drücken.

