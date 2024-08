Für 10,95 Euro: Warum diese Brotdose Amazon erobert

Günstiger, umweltfreundlicher und garantiert ohne zerdrücktes Pausenbrot: Die gute alte Brotdose trumpft gegenüber Einweg-Alternativen aus Papier oder Plastik noch immer auf. Doch welche soll man kaufen? Für 10,95 Euro gibt es auf Amazon eine Brotdose, die bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebt ist. Für den Erfolg gibt es mehrere Gründe.

Amazon verkauft Brotdosen mit unterschiedlichen Motiven für 10,95 Euro

In vielen Bundesländern fängt bald wieder die Schule an. Wer für die Kinder oder Enkel noch auf der Suche nach einer passenden Brotdose ist, kann bei Amazon vorbeischauen.



Für 10,95 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft der Onlinehändler eine clevere Brotdose mit verschiedenen, kindgerechten Motiven. Insgesamt 24 stehen hier zur Auswahl: Von Minecraft über Pepper Pig bis hin zu den Avengers, der Eiskönigin von Disney, Pokémon u.v.m.

Brotdose für Kinder Mit 3 verstellbaren Fächern und verschiedenen, kindgerechten Designs. Darunter Sonic, Pokémon, Eiskönigin Pepper Pig, Spiderman u.v.m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2024 08:28 Uhr

Die Brotdose für Kinder ist mehr als nur ein Behälter fürs Pausenbrot. Mit ihren drei separat verschließbaren Fächern sorgt sie für Ordnung und Appetit im Schulalltag. Ob knackiges Gemüse, belegte Brote oder süße Nachspeisen – alles bleibt sauber getrennt und bewahrt seinen eigenen Geschmack.



Die bunte Brotbox kommt im trendigen Design. Mit beliebten Motiven wie Minecraft, Batman oder Pokémon macht sie auch optisch etwas her. Das robuste, lebensmittelechte Material ist frei von BPA und hält den Strapazen des Schulalltags stand. Mit den Maßen 18 x 14 x 7 cm passt sie perfekt in jeden Schulranzen.



Ein cleveres Detail ist außerdem der komplett herausnehmbare Deckel, der die Reinigung erleichtert.



Bei Amazon-Kunden ist die Brotdose sehr beliebt. Durchschnittlich vergeben Käufer eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Derzeit ist die kindgerechte Brotdose zudem auf Platz 2 der Amazon-Bestseller in der Kategorie Brotdosen für Kinder. Nur ein Modell ist noch beliebter:

Für wen lohnt sich die Brotdose auf Amazon?

Diese Brotdose ist eine praktische Lösung für Eltern, die das Pausenbrot ihrer Kinder sicher verstauen möchten, ohne auf Papiertüten oder Plastikbeutel zurückzugreifen, die schnell mal reißen oder in denen das Essen plattgedrückt wird. Sie kombiniert Funktionalität mit kindgerechtem Design und macht den Schulalltag sowohl für die Kleinen als auch die Großen entspannter.



Ein kleiner Wermutstropfen ist die empfohlene Reinigung per Hand statt in der Spülmaschine – vermutlich um die hübschen Motive zu schonen. Wer diesen zusätzlichen Aufwand nicht scheut, wird mit einer ebenso schönen wie praktischen Brotdose belohnt.

