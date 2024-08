Bei Amazon für weniger als 12 Euro: Gehört ab sofort in jede Jackentasche

Jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Dunkelheit bricht früher herein. Besser man schützt sich und seine Liebsten im Straßenverkehr und entscheidet sich für nützliche Sicherheitslichter. Diese sorgen für eine bessere Sichtbarkeit. Gibt es aktuell bei Amazon im günstigeren Doppelpack – aber nur für kurze Zeit.

Sicherheitslichter bei Amazon: Ein Muss im Herbst und Winter

In der Dunkelheit und bei schlechten Lichtverhältnissen im Herbst und Winter ist es wichtig, auf der Straße und auf dem Gehweg gesehen zu werden. Andernfalls drohen lebensgefährliche Unfälle. Empfehlenswert dafür sind die Sicherheitslichter von Velmia bei Amazon. Diese kosten im Doppelpack normalerweise knapp 14 Euro, sind jetzt für kurze Zeit aber schon für 11,89 Euro zu bekommen – macht pro Licht weniger als 6 Euro (bei Amazon ansehen).

Wie lange der Preis gilt? Wissen wir leider nicht, daher im Fall der Fälle lieber nicht mit der Bestellung zögern. Apropos: Wer keine Versandkosten zahlen möchte, der sollte ein Prime-Abo haben (30 Tage kostenlos testen) oder aber Produkte im Gesamtwert von 39 Euro oder mehr bestellen.



Die Sicherheitslichter von Velmia gibt es in verschiedenen Farben. Zur Auswahl stehen Rot, Blau, Grün, Pink und Weiß. Letzteres in einem stahlgrauen Gehäuse. Bei schlechten Lichtverhältnissen wird man mit den Lichtern bis zu einer Entfernung von 300 Metern erkannt.

Das steckt alles im Paket der Sicherheitslichter von Velmia. (© Amazon)

Befestigen lassen sich die nützlichen Lebensretter nahezu überall – am Schulranzen, dem Rucksack, dem Kinderwagen, am Hundehalsband, am eigenen Arm und vielem mehr. Entweder man verwendet hierfür direkt den Clip am Licht oder aber greift auf eines der beiden mitgelieferten Bänder mit Klettverschluss zurück. Mit 20 Gramm sind die Schutzlichter auch sehr leicht. Zudem sind sie nach IPX4 regenfest und gegen Spritzwasser geschützt.



Nutzerinnen und Nutzer können zwischen sechs verschiedenen Leuchtmodi wählen. Clever: Die Lichter merken sich den zuletzt verwendeten Modus, der muss also nicht jedes Mal neu gewählt werden. Dies spart Zeit und schont die Nerven. Strom erhalten die beiden Lichter jeweils von zwei standardisierten Knopfzellen (CR2032), die im Lieferumfang enthalten sind und für eine Leuchtdauer von circa 100 Stunden sorgen.

Eine zufriedene Kundschaft

Stellt sich nur die Frage zum Schluss: Was taugen die Sicherheitslichter von Velmia? Bei Amazon haben sich bisher über 360 Kunden zu Wort gemeldet. Diese vergeben im Schnitt eine ziemlich positive Bewertung mit 4,4 von maximal 5 Sternen. Genau genommen sind 66 Prozent der Kundinnen und Kunden vollends zufrieden und entscheiden sich für die volle Punktzahl. Dem folgen 19 Prozent, die nur einen einzigen Stern abziehen. In Summe macht dies 85 Prozent und damit eine überwältigend zufriedene Kundschaft.



Wer sich und seine Kinder nebst Haustieren im Herbst und Winter vor Unfällen schützen will, der sollte solche Sicherheitslichter besser ab sofort immer in der Jackentasche mit sich führen.



Ebenfalls sinnvoll für den bevorstehenden Herbst:

