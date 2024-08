Keine 11 Euro bei Amazon: Bald wieder Pflicht für iPhone- und Smartphone-Nutzer

Noch ist zwar Sommer, doch schneller als man denkt, stehen Herbst und Winter vor der Tür. Wer dann seine Hände schön warm halten, gleichzeitig aber das iPhone und Smartphone weiterhin bedienen möchte, benötigt nützliche Touchscreen-Handschuhe. Ein gutes Paar gibt es aktuell bei Amazon günstiger.

Günstige Touchscreen-Handschuhe für iPhone und Co. bei Amazon

Lapulas Touchscreen-Handschuhe Preis gilt nur bei Aktivierung des Produktcoupons und nur solange der Vorrat reicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2024 11:09 Uhr

Die Tage werden bald wieder kürzer und die Temperaturen fallen. Spätestens dann empfiehlt es sich, leichte Handschuhe fürs Joggen, Laufen und Radfahren zu nutzen. Gegenwärtig gibt es ein solches Paar von Lapulas bei Amazon günstiger. Regulär kosten sie knapp 15 Euro. Im Moment aber zahlt ihr nur 11,99 Euro. Hinzu kommt noch ein Produktcoupon mit 15 Prozent Rabatt. Wenn ihr diesen aktiviert, reduziert sich der Preis um 1,80 Euro auf nur noch 10,19 Euro (bei Amazon ansehen).



Bedauerlicherweise wissen wir nicht, wie lange der Aktionspreis gilt. Immerhin sollte der 15-Prozent-Coupon noch bis zum 30. September gelten beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Mit einem Kauf solltet ihr deshalb lieber nicht zu lange warten. Ein Tipp: Wer keine Versandkosten zahlen möchte, sollte entweder ein Prime-Abo besitzen (30 Tage kostenlos testen) oder aber den Bestellwert mit weiteren Artikeln auf mindestens 39 Euro erhöhen.



Im Video könnt ihr euch die Handschuhe näher ansehen:

Lapulas Touchscreen-Handschuhe

Das Besondere an den Handschuhen von Lapulas ist die Touchscreen-Kompatibilität. Alle Smartphones und iPhones lassen sich nämlich weiterhin bedienen, dank einer Beschichtung mit einem leitfähigen Stoff an Daumen und Zeigefinger. So müssen die Handschuhe nicht extra ausgezogen werden.



Ganz wichtig vor dem Kauf: Die Touchscreen-Handschuhe gibt es in vier verschiedenen Größen. Vor dem Kauf also darauf achten und das passende Modell wählen:

Größe S: 18 bis 19,5 cm Handumfang, 22 cm Handlänge

Größe M: 20 bis 21,5 cm Handumfang, 23 cm Handlänge

Größe L: 22 bis 23,5 cm Handumfang, 24 cm Handlänge

Größe XL: 24 bis 25,5 cm Handumfang, 25 cm Handlänge

Die Handschuhe eignen sich im Alltag, aber auch für den Sport und sind rutschfest. Sie bestehen aus einem vierseitigen Stretchmaterial, und das Fleecefutter im Inneren kann schnell Schweiß absorbieren.

Was sagen die Kundinnen und Kunden?

Mittlerweile haben die Touchscreen-Handschuhe von Lapulas fast 700 Kundenbeurteilungen bei Amazon erhalten. Im Durchschnitt vergeben die Käuferinnen und Käufer eine Bewertung von positiven 4,3 von maximal 5 Sternen. Konkret sind 62 Prozent wunschlos glücklich und geben die volle Punktzahl. Einen Stern abziehen tun 20 Prozent. In Summe sind also 82 Prozent und damit über vier Fünftel der Kunden ziemlich glücklich mit ihrer Kaufentscheidung.



Wer also für den nahenden Herbst und Winter gerüstet sein will, sollte als iPhone- und Smartphone-Nutzer einen Kauf der Handschuhe ernsthaft in Erwägung ziehen.