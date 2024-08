Es ist eines der besten Fantasy-Bücher der letzten Jahre – und jeder sollte es gelesen haben

Wenn der Autor eines Buches bereits den Pulitzerpreis für eines seiner Werke gewonnen hat, dann wisst ihr, dass es sich lohnt: Auf Amazon bekommt ihr ein besonderes Fantasy-Buch, das ich euch empfehlen möchte.

Wolkenkuckucksland von Anthony Doerr solltet ihr gelesen haben

Ihr habt nichts zu lesen und mögt fantastisch angehauchte Geschichten, die euch berühren, zum Nachdenken bringen und einfach einzigartig sind? Dann habe ich eine ganz besondere Empfehlung für euch: Wolkenkuckucksland von Anthony Doerr.



In dem Roman des Pulitzer-Preisträgers werden die Leben von fünf Kindern auf dem Weg zum Erwachsenwerden über Zeit und Raum verbunden – und im Fokus steht ein sagenumwobenes Land in den Wolken.

Wolkenkuckucksland: Roman

Darum geht es in Wolkenkuckucksland

Eine uralte Geschichte über ein geheimnisvolles Land in den Wolken verbinden fünf Kinder über Zeit und Raum hinweg: Anna und Omeir befinden sich im Jahr 1453, während der Eroberung von Konstantinopel, Seymour will einen Anschlag auf eine Bibliothek im Jahr 2020 verüben und schließlich Konstance, die in ferne Zukunft mit einem Raumschiff zu einem Exoplaneten fliegt.



Die fantastische Geschichte vom Wolkenkuckucksland ist geradezu antik, verbindet die Leben dieser jungen Menschen jedoch auf eine atemberaubende Art und Weise.



Doerr schafft es mit seinem Roman, große Fragen auf sensible und fantastische Art zu stellen; er schreibt spannend und herzerwärmend, sodass einem die fünf Protagonisten viel zu schnell ans Herz wachsen. Was sie verbindet, ist aber vielleicht nicht nur eine alte Geschichte, sondern auch das Überleben in einer Welt, die alsbald zu zerbrechen scheint.

Wolkenkuckucksland (auf Amazon ansehen) passt perfekt in unsere Zeit hinein, fühlt sich aber gleichsam wie eine lebendige, warme Umarmung an – falls ihr etwas Schönes, Spannendes und äußerst Fantasievolles lesen wollt, will ich euch dieses Buch ans Herz legen.



Wolkenkuckucksland ist 2021 erschienen und auch ins Deutsche übersetzt worden. Der englische Titel lautet „Cloud Cuckoo Land“ – falls ihr es lieber im Original (auf Amazon ansehen) lest.

