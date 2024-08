Angriff auf Amazon: Kontroverse Netflix-Serie greift nach der Streaming-Krone

Eine neue Netflix-Serie bedroht Amazons Spitzenposition in den Streaming-Charts. Die Rede ist von Red Eye. Den offiziellen Teaser seht ihr oben.

Netflix-Serie Red Eye bedroht Amazons Position

Netflix hat es auf Amazon abgesehen: Die neue Thriller-Serie Red Eye erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit bei Serienfans. Ein Blick in die deutschen Streaming-Charts bestätigt das. Noch steht die Amazon-Prime-Serie Perfekt Verpasst auf dem ersten Platz, aber das könnte sich blitzschnell ändern (Quelle: JustWatch).

Der Erfolg von Red Eye kommt allerdings nicht ohne Schattenseiten. Bei den Presse-Wertungen schneidet die Thriller-Serie mit 45 Prozent Zufriedenheit eher bescheiden ab – und auch der User-Score ist mit 53 Prozent recht durchwachsen (Quelle: Rotten Tomatoes).



Ganz anders sieht es indessen auf IMDb aus. Dort erreicht Red Eye einen vorzeigbaren Score: 7 von 10 möglichen Punkten (Quelle: IMDb). Alles in allem scheint die 6-teilige Serie also eine echte Wundertüte zu sein, bei der so ziemlich jede Wertung möglich ist.

Die Thriller-Serie Red Eye spielt überwiegend in einem Flugzeug. (© Netflix)

Das müsst ihr über den Netflix-Hit wissen

Red Eye handelt von einem britischen Arzt, der wegen eines angeblichen Mordes an die chinesische Regierung ausgeliefert werden soll. Um seine Auslieferung sicherzustellen, beauftragt man die Polizistin Hana Li als seine Aufpasserin. Der sichere Flug nimmt allerdings eine unerwartete Wendung, als immer mehr Passagiere ermordet werden.



Verantwortlich für den Netflix-Hit ist Peter A. Dowling, der in der Vergangenheit mit dem Polizei-Drama Black and Blue (2019) einen echten Publikumserfolg feiern konnte – 93 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes. Bei Red Eye fungiert er nun als Creator, Drehbuchautor und ausführender Produzent.



Red Eye endet übrigens rund. Eine Fortsetzung ist also nicht zwangsweise notwendig. Der Erfolg der Serie könnte aber natürlich trotzdem eine zweite Staffel nach sich ziehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

