Fußball heute: Bundesliga-Start im Live-Stream & TV – wo kann man einschalten?

Wann laufen die Spiele und wer zeigt die Bundesliga-Übertragungen?

Die Spiele am Freitagabend wird DAZN live zeigen. Samstags übernimmt Sky die komplette Berichterstattung. Dabei werden die Parallelspiele ab 15:30 Uhr in der Konferenz sowie in der Einzelübertragung gezeigt. Zudem gibt es abends ab 18:30 Uhr das Top-Spiel der Woche bei Sky zu sehen. Die Spiele am Sonntag wird wieder DAZN übertragen.