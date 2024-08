Netflix macht Schluss: In 2 Tagen müssen Nutzer wieder zahlen

Netflix macht Ernst und wirft am 23. August den ersten Venom-Film aus dem Programm. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn schließlich erscheint bald das große Finale der Trilogie im Kino.

Venom verabschiedet sich von Netflix

Filmfans müssen mal wieder Abschied nehmen, denn am 23. August streicht Netflix die Comic-Verfilmung Venom aus dem Programm.

Anzeige

Wer den Antihelden danach noch in Action sehen will, der muss entweder zahlen – zum Beispiel bei Amazon Prime Video – oder aber zum Streaming-Anbieter WOW wechseln. Dort hat der Film noch kein Ablaufdatum. Der zweite Teil, Venom: Let There Be Carnage, steht dagegen nur auf Joyn Plus zur Verfügung. Streaming-Fans müssen sich also ein wenig flexibel zeigen.



Dass es derzeit keinen Streaming-Anbieter gibt, der beide Filme im Programm hat, ist insofern ärgerlich als dass am 24. Oktober Venom: The Last Dance in den deutschen Kinos startet. Es ist also aktuell etwas schwierig, sich auf den kommenden Start des letzten Teils vorzubereiten, wenn man die Filme vorab noch einmal rewatchen will.

Anzeige

Eddie Brock (Tom Hardy) geht mit dem Außerirdischen Venom eine Symbiose ein. (© Sony)

Wobei nicht auszuschließen ist, dass Netflix oder ein anderer Anbieter die Lizenzen kurz vor Release nochmal erneuert. Das ist allerdings reine Spekulation. Wer also ganz sicher gehen will, der sollte zumindest den ersten Teil noch schnell auf Netflix schauen.



Oder ihr kauft euch die beiden Filme im praktischen Blu-ray-Doppelpack bei Amazon. Dann müsst ihr euch in Zukunft keine Gedanken mehr über ablaufende Lizenzen machen.

Venom / Venom: Let There Be Carnage (2 Blu-rays) Die Entwicklungsgeschichte von Marvels geheimnisvollster, komplexester und krassester Figur – Venom! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2024 15:46 Uhr

Venom 3 muss bei Sony einiges richten

Die Venom-Filme sind das beste Pferd im Stall von Sony, die nach wie vor im Besitz der Spider-Man-Lizenz sind. Zumal die beiden letzte Versuche ein eigenes Comic-Universum im Stil des MCU zu etablieren, mit Morbius und Madame Web krachend gescheitert sind.



Und bei Kraven the Hunter, deutscher Kinostart ist der 12. Dezember, bleibt abzuwarten, ob das Publikum den exotischen Antagonisten annimmt. Venom hingegen ist ein echter Fanliebling, der die Kassen ordentlich klingeln lässt. Das wird beim Finale im Oktober mit Sicherheit auch der Fall sein.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.