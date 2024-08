Harry Potter: Reihenfolge der Filme & Bücher (Deutsch, Englisch)

Teil Deutscher Titel Originaltitel Release (Buch / Film)

1 Harry Potter und der Stein der Weisen Harry Potter and the Sorcerer's/Philosopher's Stone 1997 / 2001

2 Harry Potter und die Kammer des Schreckens Harry Potter and the Chamber of Secrets 1998 / 2002

3 Harry Potter und der Gefangene von Askaban Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 1999 / 2004

4 Harry Potter und der Feuerkelch Harry Potter and the Goblet of Fire 2000 / 2005

5 Harry Potter und der Orden des Phönix Harry Potter and the Order of the Phoenix 2003 / 2007

6 Harry Potter und der Halbblutprinz Harry Potter and the Half-Blood Prince 2005 / 2009

7.1 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 1 2007 / 2010