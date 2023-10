Helden der Kindheit: 29 zeitlose Helden für Kinder aus Film & TV

© Bildquelle: IMAGO / Everett Collection 4 / 31

Die deutsche Linke hat sich dieses omnipotente Kind zur Galionsfigur gemacht und auch heutzutage singt Andrea Nahles das Titellied im Bundestag. Astrid Lindgren hatte diesen Charakter eigentlich mit einer anderen Absicht entworfen. Und wer eng mit dem Werk der schwedischen Autorin verbunden ist, hat vielleicht auch schon mal festgestellt, dass Pippi sich von den anderen Hauptprotagonisten in den Lindgren-Romanen entscheidend abhebt:

Sie hat letztlich keine Moral außer ihrer eigenen – die sie den Umständen anpasst.

Sie wendet gerne Gewalt an und das auch gegen Unschuldige.

Sie lebt vom Geld ihres Vaters, der Menschen in der Südsee unterdrückt und beraubt.

Das Buch wurde unter dem Eindruck des zweiten Weltkriegs geschrieben – 1945 – und ist wohl das am meisten missverstandene Buch der Autorin, die eine ausgeprägte Humanistin war und humanistische Charaktere bzw. Helden erschaffen hat. Die Verfilmung hat sicherlich maßgeblich zu diesem Missverständnis beigetragen, aber Pippis Charakter ist eine Ausnahme im Gesamtwerk und sie ist eben nicht einfach nur ein freches Mädchen mit Superkräften, sondern eine Analogie und eine Warnung. Es geht um eine kolonialistische Gesellschaft, die sich mit aller Brutalität und Grausamkeit bzw. einfach mit kindlicher Selbstverständlichkeit angeeignet hat, was sie wollte und die Welt nach ihrem Willen mit willkürlicher Gewaltanwendung formte. Eine Entwicklung, die dann im zweiten Weltkrieg völlig eskalierte.

Pippi will nicht erwachsen werden – dafür erfindet sie sogar einen Zauberspruch. Und sie will weiter einen „Negerkönig“ zum Vater haben. Dieses Wort wurde in den Filmen und Büchern geändert und damit Astrid Lindgren gewissermaßen unterstellt, sie sei ein Opfer des Rassismus ihrer Zeit gewesen und hätte sich bei der Verwendung genau dieses rassistischen Wortes nichts gedacht. Das ist erwiesenermaßen falsch & das Gegenteil der Fall: Sie wollte genau diesen Fakt herausstellen – Unterdrückung, Abwertung & Ausbeutung – das alles repräsentiert Pippis Vater, auf den sie so stolz ist und deswegen muss er so heißen. Pippis Vater ist kein guter Mensch und genau das soll uns dieses Wort auch deutlich machen.

Als das Wort 2013 in den Büchern gegen Südseekönig ersetzt wurde, tat man dem Werk und seiner Intension Gewalt an bzw. gab ihm den letzten Kick, um vielleicht für alle Ewigkeit der fehlgeleiteten Umdeutung seiner Fans anheim zu fallen. Wir machen uns eben die Welt, wie sie uns gefällt. Literatur – auch wenn es aus gutem Willen geschieht – umzuschreiben, birgt nun mal gewisse Risiken. Nichtsdestotrotz ist Pippi natürlich für alle, die sie ausschließlich als freches Mädel mit Supergirl-Kräften lesen, eine echte Heldin! Übrigens: Wer sich für Frau Lindgrens Gedanken in einer der düstersten Epochen der Menschheitsgeschichte interessiert, sollte mal in ihre Tagebücher zwischen 1939 und 1945 einen Blick werfen.