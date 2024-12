Lego Harry Potter: Komplettlösung – die Jahre 1-4 gelöst

In Lego Harry Potter - Die Jahre 1-4 spielt die ihr die ersten vier Schuljahre in Hogwarts nach und helft Harry & Co., die gefährlichen Abenteuer zu bestehen. Die Geschichte wird dabei Lego-typisch humorvoll inszeniert. Ihr könnt circa 150 Charaktere sowie diverse Zaubersprüche freischalten. In unserer Komplettlösung helfen wir euch dabei, alle Aufgaben zu meisten. Auf jeder Seite behandeln wir dabei ein komplettes Jahr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Jahr 1 – Die Magie beginnt

Angekommen im Zaubererpub müsst ihr wie in allen Legospielen die komplette Umgebung durchsuchen, um Legosteine (Studs) einzusammeln. Zu Beginn könnt ihr dies nur mit Hagrid tun, da Harry noch nicht zaubern kann. Stellt euch nun mit Harry hinten rechts im Raum auf die Plattform und lasst euch von Hagrid nach oben zaubern. Schnappt euch dort den Türgriff und setzt diesen unten in die Tür.

Der Weg zur Winkelgasse ist nun freigelegt. Lauft bis zum Ende durch und schnappt euch links vom Spinnennetz die Spinne. Werft diese in den Topf vor euch. Die restlichen Zutaten befinden sich im Eiswagen und rechts auf dem Tisch. Nachdem der Weg frei gesprengt wurde, müsst ihr mit Hagrid links an der Kette ziehen, um in die Koboldbank zu gelangen.

Anzeige

Drinnen angekommen gilt es zuerst wieder alles zu durchsuchen und auszuprobieren. Haltet euch am besten das ganze Spiel über an diese Regel. So habt ihr immer gute Chancen auf Anhieb ein wahrer Zauberer zu werden und somit das freie Spiel freizuschalten. Habt ihr alles durchsucht, müsst ihr mit dem Oberkobold sprechen, um in den nächsten Abschnitt zu gelangen.

In den nun folgenden Abschnitten könnt ihr wieder mit Hagrid die Ketten ziehen und dieses Mal auch mit dem Kobold und seinem Schlüssel dementsprechende Türen öffnen. Nachdem Harry sein Gold nun erhalten hat und ihr wieder vor der Bank steht, müsst ihr dem hellblauen Pfeil folgen. Dieser Pfeil wird euch das ganze Spiel über begleiten. Folgt diesem und Harry bekommt seinen Zauberstab.

Als Nächstes werdet ihr euch in der Zauberschule Hogwards wiederfinden. Zerstört zunächst alles, was ihr finden könnt. Vergesst dabei nicht den Ofen in der Mitte des Raumes. Folgt nun immer dem Pfeil bis hin zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Hierbei könnt ihr immer neue Zaubersprüche erlernen – Schwänzen ist daher verboten.

Anzeige

Erfüllt die Aufgabe und befreit die drei Schüler. Der erste befindet sich rechts die Treppe hoch. Verzaubert dort das Gemälde und befreit ihn vom Kronleuchter. Der zweite sitzt auf dem nächsten Kronleuchter. Setzt also die Legofigur zusammen und haltet den Leuchter anschließend unten, damit der Schüler entkommt. Den dritten rettet ihr, indem ihr wieder nach unten geht und dort die Hand mit Wingardium Liviosa verzaubert.

Als wären Filmtode nicht schon schlimm genug, haben uns einige Stars aus Harry Potter auch im echten Leben verlassen. Welche das sind, zeigt euch das Video von unseren Kollegen bei „kino.de“:

Harry Potter: Diese Stars sind bereits verstorben

Jahr 1 – Aus dunklen Tiefen

Folgt dem Geist bis in den Essenssaal. Ihr müsst nun Rons Ratte Krätze durch das Rohr schicken, um die Ventile zu schließen. Habt ihr das getan, müsst ihr mit den Steinen aus dem Regal eine Erhöhung zaubern und von dort aus nach rechts zur goldenen Rüstung springen.

Verbrennt die Rüstung, damit sie euch den Kronleuchter von der Decke holt. Auch diesen müsst ihr dann wieder neu zusammenzaubern. Mit dem entstandenen Dreizack wird die nette Meerjungfrau die riesige Kugel aus dem Weg räumen. Lauft jetzt rechts und zaubert dort die Laterne in das Gemälde. Trefft nun den Zauberer mit eurem Zauberspruch und er verwandelt sich in ein Mädchen.

Anzeige

An der verschlossenen Tür angekommen heißt es, ein weiteres Mal den Zauberstab schwingen und schon seid ihr beim Troll in der Toilette angekommen. Zerstört auch hier alles, was ihr zerstören könnt, um genügend Studs einzusammeln. Schleudert nun die herumliegenden Teile mit eurem Zauberspruch Wingardium Liviosa auf den Troll. Nachdem ihr dies zweimal getan habt, müsst ihr ihm nur noch die große Keule auf den Schädel hauen und es ist geschafft.

Im Anschluss an euren Triumph müsst ihr dem Geist folgen, bis ihr bei eurer nächsten Unterrichtsstunde angekommen seid. Eure jetzige Aufgabe besteht darin, insgesamt fünf gelbe Teile zu finden. Das erste liegt gleich links auf der Seite. Zaubert nun die Legosteine zu einer Treppe und geht nach oben. Das zweite Teil befindet sich hinter der Pflanze. Lauft weiter nach rechts und schnappt euch Teil 3 – es liegt unter dem silbernen Ritter.

Das nächste Stück wird weiter rechts beim Bücherregal von einer weiteren Pflanze festgehalten. Zu guter Letzt bekommt ihr das fünfte Teil unten rechts vor dem Schüler. Auch dieses wird von einer Pflanze beschützt. Da ihr alle fünf Teile befreit habt, könnt ihr den Zauber Lumos fortan frei verwenden.

Anzeige

Geht aus dem Hörsaal hinaus und folgt dem Pfeil und dem Geist in eine weitere Unterrichtsstunde bei Professor Snake. Hier erlernt ihr das Brauen eines Zaubertrankes. Findet zunächst die 3 Zutaten für den Trank. Links beim Eingang findet ihr eine verschlossene Tür. Diese müsst ihr aufzaubern und das Skelett darin hin und her schaukeln, um an den Knochen zu kommen.

Habt ihr ihn, müsst ihr auch diesen in den Zauberkessel werfen. Anschließend müsst ihr rechts neben dem Eingang die Treppe hoch und Krätze in die Röhre schicken. Stoßt nun mit ihm die Kugel auf die Wippe und die Blüte, die zweite Zutat, fällt herunter. Auch diese landet nun im Kessel. In der Mitte des Raumes ist eine Säule, die von einer Schlange umgeben ist. Bewegt die Schlange von der Säule und ihr habt die dritte Zutat, den Giftzahn – werft ihn in den Kessel.

Nun habt ihr den „Stärketrank“ gebraut und könnt einen Schluck davon nehmen, um an dem Hebel rechts vom Zauberkessel ziehen zu können. Ihr habt den „Stärketrank“ freigeschaltet.

Geht wieder hinaus und folgt dem Geist zu einem verschlossenen Tor. Um dieses zu öffnen, müsst ihr links auf die Stufen springen und die Kisten in das Löwenmaul hineinzaubern. Geht nun durch das Tor und ihr seid im Außenbereich. Bereit für die nächste Unterrichtstunde? Ron muss von der Teufelsschlinge befreit werden.

Baut erst auf der linken Seite den Wagen zusammen und zaubert Lumos auf die Pflanze. Fahrt dann mit dem Wagen in die Pflanze und Ron ist befreit. Geht wieder hinaus und folgt dem Geist auf das Quidditch-Feld. Hier sollt ihr das Besenfliegen erlernen. Besiegt zuerst die Steinstatue und zaubert dann die Pflanzen an der Wand an und fangt die Kugeln. Geschafft. Nun habt ihr das Besenfliegen freigeschaltet.

Folgt jetzt wieder dem Geist in den Innenhof. Um das Tor öffnen zu können, müsst ihr erst einen Zaubertrank brauen. In der Mitte steht ein Brunnen, dessen Inhalt ihr zerstören müsst. Anschließend wachsen im gesamten Innenhof Blumen. Zerschlagt sie und ihr findet die erste Zutat, die Blume. Werft sie in den Kessel. Den Knochen findet ihr gleich links, wo es zum Quidditch-Feld hinausgeht. Der Giftzahn liegt links im Busch neben dem Tor. Vertreibt alle Schlingpflanzen mit Lumos und zaubert die freigelegten Teile zusammen.

Nehmt jetzt einen Schluck vom Stärketrank und zieht am Hebel. Die Kugel löst sich und zerstört das Tor. Jetzt könnt ihr durch das Tor auf die Brücke, welche ihr erst noch reparieren müsst. Fliegt mit Harry auf dem Besen rüber und zaubert sie anschließend zusammen, damit eure Freunde euch folgen können. Geht nun in den Garten hinaus und folgt dem Geist zum großen Quidditch-Spielfeld.

Es gibt mittlerweile dutzende Lego-Spiele zu bekannten Franchises. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch ganz untypisch unbekannte Charaktere vor, die in Lego-Spielen vorkommen – schaut mal rein!

Jahr 1 – Ein verhexter Besen

Geht die Treppe hinunter, zaubert die Kisten aus dem Weg und überquert mit dem Besen den kaputten Weg. Unten angekommen, schickt ihr Krätze rechts in die Röhre, die ihr aber vorher reparieren müsst. Krätze stößt nun Teile herunter, aus denen ihr eine Treppe bauen müsst.

Folgt der Treppe nach oben und zerstört alles. Zaubert in das Bücherregal und eine Axt fliegt heraus und öffnet euch den weiteren Weg. Geht die Treppe nach oben und baut die Legosteine am Boden zu einer Treppe zusammen. Geht die Treppe rauf und in die Tür hinein.

Im nächsten Bereich zaubert ihr die Teile wieder zu einer Treppe zusammen und entziffert dann mit Hermine das Bücherregal-Rästel. Der Schrank öffnet sich und die Platten daraus dienen euch als Treppe. Geht nach oben, zerstört ganz links die Kisten und der weitere Weg ist frei. Danach zündelt Hermine Snape an.

Jetzt seid ihr wieder in Hogwarts und müsst erneut dem Geist folgen. Bei dem Gemälde mit der singenden Frau angekommen, müsst ihr dieser zuwinken und sie lässt euch rein.

Jahr 1 – Die verbotene Abteilung

Geht den Weg links zu den Statuen, dort findet ihr ein verschlossenes Tor, vor welchem ein Zauberkessel steht. Den Weg dorthin bestreitet ihr am besten unsichtbar, damit euch der Wächter nicht ertappt. Jetzt müsst ihr die Zutaten finden.

Verzaubert erst links die Statue. Sie bewegt sich und Bücher fallen herunter. Über die Bücher gelangt ihr nach oben. Oben angekommen, schmelzt ihr die Tür mit der Feuerfackel, um die erste Zutat zu finden. Werft sie in den Zauberkessel und geht nun rechts über die andere Statue nach oben. Dort findet ihr die beiden anderen Zutaten. Werft auch diese in den Kessel und dieser wird explodieren und das Tor aufsprengen.

Im nächsten Raum müsst ihr den ersten linken Gang von den herumliegenden Büchern befreien, sodass ihr ein grünes Rohrstück findet. Dieses bringt ihr in den zweiten Gang und setzt es an die passende Stelle. Das fehlende blaue und rote Rohrstück liegen direkt davor. Setzt auch diese an die passende Stelle und ihr gelangt an den Schlüssel, der hinten liegt.

Mit dem Schlüssel geht ihr rechts entlang und dann die kleine Treppe hinauf. Öffnet damit die verschlossene Tür. Im verschlossenen Bereich seht ihr eine Röhre über dem Tor. Schickt Krätze in die Röhre und er wird euch das fehlende Teil für das Tor herunterstoßen. Zaubert das Teil an das Tor und es öffnet sich, sodass ihr eintreten könnt.

Im nächsten Raum steht ihr wieder vor einem verschlossenem Tor. Oben am Tor seht ihr zwei schwarze Vögel. Zaubert sie an und das Tor wird sich öffnen. Jetzt seid ihr wieder in Hogwarts. Folgt dem Geist nach draußen zu Hagrids Haus. Hagrid führt euch dann zum nächsten Level.

Jahr 1 – Der verbotene Wald

Harry wird gefangen genommen und euer Ziel ist es nun, ihn zu befreien. Geht nach links und zaubert eine Regenwolke, damit sich der Baum erhebt. Klettert mit Fang nach oben und grabt die Affen aus, die euch eine Leiter bauen.

Klettert die Leiter nun nach oben und geht rechts den Weg entlang, bis zu der Stelle, an der die „Pfötchen“ angezeigt werden. Grabt hier mit Fang ein Loch und geht dann in den Graben hinein.

Lauft geradeaus und zaubert die Legosteine von der Wand, damit ihr eine Treppe daraus bauen könnt. Bevor ihr oben weiter geht, müsst ihr zuerst rechts in das Wasser. Mit Fang schwimmt ihr auf die kleine Insel und grabt dort ebenfalls ein Loch, sodass das Wasser ablaufen kann. Zieht mit Hagrid an dem Hebel, damit sich die Erdwand nach oben erhebt.

Geht wieder zurück und über die Treppe aus Legosteinen nach oben. Haltet euch immer rechts, bis ihr am großen Baum vorbei seid. Oben in den Spinnennetzen hängen Teile fest, die ihr herunter zaubern müsst. Zaubert diese zu einer Palme zusammen, um über diese in die Höhle mit dem roten Licht zu gelangen.

Nun seid ihr wieder in Hogwarts und folgt dem Geist über die sich wandelnden Treppen in den Turm.

Jahr 1 – Gesicht des Feindes

Hier begegnet ihr zum ersten mal Fluffy, dem dreiköpfigen Höllenhund. Zaubert schnell rechts das Gemälde an und der Zauberer darin wirft euch eine Badeente zu. Zaubert diese groß und gebt sie Fluffy.

Zaubert nun aus den rumliegenden Teilen eine Harfe zusammen, um Fluffy ein Schlaflied zu spielen. Jetzt ist Fluffy eingeschlafen und ihr könnt durch die Luke nach unten. Unten angekommen, trefft ihr auf viele Schlingpflanzen. Vertreibt sie mit Lumos und geht rechts durch das Loch.

Jetzt seid ihr in einem Raum voller fliegender Schlüssel. Ihr braucht aber nur den großen, um das verschlossene Tor zu öffnen. Um den großen Schlüssel zu bekommen, der inzwischen nach oben geflogen ist, benötigt ihr einen fliegenden Besen. Diesen findet ihr links. Hier müsst ihr der goldenen Figur die Tonne auf den Kopf zaubern und ihr erhaltet den Besen.

Fliegt mit dem Besen nach oben und zaubert ihn im Flug an. Danach fällt er runter und ihr könnt ihn in das Türschloss zaubern. Das Tor öffnet sich und Ihr könnt hindurch.

Nun müsst ihr magisches Schach spielen. Ihr müsst das Schachspiel auf jeden Fall gewinnen. Ein Tipp: Die schwarze Dame ist dabei die Schlüsselfigur.

Jetzt habt ihr euren Gegner vor euch: Voldemort. Er wirft Feuerbälle nach euch. Weicht diesen aus und zaubert sie zu Voldemort zurück. Sobald er von einem getroffen wurde (Sternchen fliegen dann über seinen Kopf), springt ihr über den Graben und kneift ihm in die Nase. Das ganze macht ihr dreimal.