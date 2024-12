Hogwarts Legacy: Percival Rackhams Prüfung gelöst

In Hogwarts Legacy müsst ihr verschiedene Prüfungen meistern. Die erste Prüfung stammt von Percival Rackham. In unserem Guide begleiten wir euch durch den Dungeon und präsentieren euch Teile der Lösung im Video. Am Ende der Prüfung von Percival Rackham müsst ihr den Boss Denkarium-Wächter besiegen. Auch dafür geben wir euch hilfreiche Tipps.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Start von Percival Rackhams Prüfung und erster Kampf

Im Laufe der Hauptmission werdet ihr im Kartenraum darüber informiert, dass ihr diverse Prüfungen bestehen müsst. Die erste davon ist die von Percival Rackham. Sobald ihr den Prüfungs-Dungeon betreten habt, lauft einfach den Weg geradeaus und am Ende an der Seite die Treppe herunter. Interagiert mit der alten Magie und lauft dann wieder hoch.

Zu Beginn der Prüfung von Percival Reckham fehlt eine Brücke, um weiter zu gelangen. Lauft links oder rechts runter und interagiert dort mit der alten Magie, um die Brücke herzuzaubern. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Es ist eine Brücke erschienen, also lauft über sie auf die andere Seite. Vergesst nicht, die beiden Kisten einzusammeln, die sich an den Seiten der Brücke befinden. Lauft weiter durch die große Tür und über den sich bewegenden Weg. Keine Sorge, euch kann nichts passieren.

Auf der anderen Seite angekommen seht ihr einen runden Raum. Lauft hinein und folgt der alten Magie, mit der ihr interagieren müsst. Schnappt euch noch die Kiste am Ende des Raumes und lauft dann durch das erschienene Tor. Ihr gelangt in einen großen Raum, in dem der erste Kampf auf euch wartet.

Besiegt schnell die kleinen Gegner, indem ihr Protego und Stupor kombiniert. Habt ihr genug alte Magie gesammelt, dann könnt ihr es auf den großen Denkarium-Beschützer anwenden. Andernfalls geht ihm erstmal aus dem Weg, bis ihr die kleinen besiegt habt. Der große Ritter lässt sich leicht mit dem Zauber Expelliarmus entwaffen. Schießt dann schnell mit weiteren Zaubern oder mit dem Basiszauber auf den Riesen, solange er entwaffnet und stärker verwundbar ist. Dieser Kampf sollte für euch noch einfach sein.

Anzeige

Das erste Plattformen-Rätsel

Nach dem Kampf solltet ihr euch noch genau im Raum umschauen. Es gibt eine Tür, die euch zu einer Kiste führt. Um eine Brücke zu bauen, müsst ihr euren Basiszauber auf das Schild feuern, wie auf dem folgenden Bild eingezeichnet.

Auf dieses Schild müsst ihr schießen, damit die Brücke ausfährt und ihr die Kiste auf der anderen Seite erreichen könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr euch den Inhalt der Kiste geholt habt, lauft wieder zurück in den großen Raum und weiter durch eines der beiden Tore in den nächsten Raum. Hier erwartet euch das erste Rätsel der Prüfung von Percival Rackham, bei dem ihr die Plattformen an die richtige Stelle ziehen müsst, um voranzukommen. Das folgende Video zeigt euch die Lösung. Alternativ könnt ihr darunter die einzelnen Schritte lesen.

Anzeige

Hogwarts Legacy: Das erste Plattformen-Rätsel in der Prüfung von Percival Abonniere uns

auf YouTube

Zieht die Plattform direkt vor euch heran und springt drauf. Zieht euch dann an die Säule in der Mitte und dann auf die Seite zu eurer Rechten. Springt von der Plattform auf die Seite und interagiert mit der alten Magie. Lauft noch nicht durch das aktivierte Tor. Wollt ihr die Kiste in der Mitte und auf der anderen Seite des Raumes holen, dann könnt ihr es jetzt mit der Plattform tun. Zieht euch einfach an die einzelnen Wände heran. Kehrt wieder zurück auf die rechte Seite und lauft durch das Tor hindurch, um die Kiste dahinter zu holen. Lauft wieder durch das Tor, zurück zum ursprünglichen Raum und zieht die Plattform an euch heran. Zieht euch an dem Tor vorbei, ohne hindurchzugehen und nehmt den Ausgang auf der anderen Seite.

Anzeige

Im nächsten Raum angekommen, müsst ihr gegen zwei große Denkarium-Beschützer kämpfen. Stupor nützt euch hier nichts, da ihr ihre Angriffe nicht parieren könnt. Weicht also immer ihren Sprüngen aus und entwaffnet sie mit darauf folgend bis zu vier Basis- oder Zauberangriffen. Nutzt auch Angriffe mit alter Magie, wenn möglich. Bleibt immer in Bewegung und achtet auf die rote Anzeige über eurem Kopf. Habt ihr beide Ritter besiegt, geht es auch schon mit dem nächsten Plattformen-Rätsel weiter.

Das zweite Plattformen-Rätsel

Wie auch schon bei dem ersten Rätsel mit den schwebenden Plattformen, zeigen wir euch auch bei diesem im Video, wie ihr auf die andere Seite gelangt. Die einzelnen Schritte könnt ihr wieder darunter nachlesen.

Hogwarts Legacy: Das zweite Plattformen-Rätsel in der Prüfung von Percival Abonniere uns

auf YouTube

Lauft in den Raum nach unten und dann rechts die Treppe hoch. Oben angekommen müsst ihr die Spuren der alten Magie untersuchen und damit das große Tor in der Mitte aktivieren. Je nach dem, von welche Seite aus ihr durch das Tor lauft, werdet ihr entweder die Brücke sehen oder nicht. Wenn die Brücke nicht sichtbar ist, könnt ihr die Plattform mit Accio auf die andere Seite ziehen. Platziert sie so, dass ihr jetzt von der Treppe zur Brücke auf sie draufspringen und euch zur Kiste auf der anderen Seite ziehen könnt. Zieht die Plattform wieder zurück zur Brücke, aber so, dass sie immer noch auf der anderen Seite der Brücke ist. Lauft durch das Tor, damit die Brücke wieder angezeigt wird und geht wieder zur Plattform. Zieht euch jetzt mit der Plattform auf die andere Seite des Raumes, wo die Reise weitergeht.

Nachdem ihr auf der anderen Seite angekommen seid, lauft die Treppe runter und holt euch rechts die Kiste. Lauft dann den beweglichen Weg entlang weiter, bis ihr wieder gegen kleine und große Denkarium-Beschützer kämpfen müsst. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. An dieser Stelle der Prüfung von Percival Rackham müsst ihr aber besonders konzentriert sein, da euch hier wesentlich mehr Gegner entgegenkommen.

Das dritte Plattformen-Rätsel

Lauft nach dem Kampf die Treppe herunter und interagiert mit der alten Magiespur. Es öffnet sich in der Mitte der Höhle ein Tor. Dieses Plattformen-Rätsel ist sehr einfach. Im Bild seht ihr, wie ihr auf die andere Seite gelangt.

Zieht die Plattform einfach an euch heran und springt drauf. Zieht euch dann zur mittleren Säule. Von hier aus könnt ihr die Ringe an der Seite nutzen, damit ihr euch mit eurer Plattform vor dem Tor positionieren könnt. Zieht euch jetzt zusammen mit der Plattform an das Tor heran und springt auf die Plattform auf der anderen Seite. Zieht euch jetzt nur noch ans Ziel und dieses Rätsel in der Prüfung von Percival Rackham ist auch erledigt.

Nutzt die Ringe an den Seiten, um euch auf der Plattform so vor dem Tor zu positionieren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lauft auf der anderen Seite die große Treppe hoch und vergesst nicht, die Mega-Power-Tränke am Fuß der Treppe einzusammeln. Die werdet ihr jetzt brauchen. Geht durch das Tor hindurch, sammelt noch fünf weitere Tränke aus der Kiste ein und lauft weiter, bis ihr in dem runden Raum angekommen seid.

Das ist die nächste Kampfarena. Hier müsst ihr wieder gegen kleine und große Denkarium-Wachen und -Beschützer kämpfen. Ihr solltet an dieser Stelle darauf achten, dass ihr am Ende des Kampfes zwei volle Balken mit alter Macht besitzt. Die werden euch beim nächsten Kampf nicht schaden. Glaubt ihr nämlich, ihr habt sie alle besiegt, beginnt erst der Boss-Kampf.

Denkarium-Wächter – Endboss der Prüfung von Percival Rackham

Dieser Kampf besteht aus zwei Phasen, ist aber nicht so schwer, wenn ihr wisst, was zu tun ist. Achtet auf die folgenden Tipps und ihr werdet den Denkarium-Wächter schnell besiegt haben.

Phase 1

Nutzt mindestens einmal alte Magie , um dem Denkarium-Wächter Schaden zuzufügen. Es ist nicht nur effektiv, sondern auch eine Anforderung für abgeschlossene Duellleistungen.

, um dem Denkarium-Wächter Schaden zuzufügen. Es ist nicht nur effektiv, sondern auch eine Anforderung für abgeschlossene Duellleistungen. Nachdem ihr alte Magie eingesetzt habt, schießt mit allem was ihr habt auf den Wächter , weil er dann besonders starken Schaden erleidet. Achtet darauf, dass ihr wenn er aufsteht nicht in dem blauen Kreis um ihn herum steht.

, weil er dann besonders starken Schaden erleidet. Achtet darauf, dass ihr wenn er aufsteht nicht in dem blauen Kreis um ihn herum steht. Spart euch immer einen gelben Zauber (zum Beispiel Levioso) auf, denn damit könnt ihr die gelbe Kugel, die der Wächter beschwört, explodieren lassen und ihm damit ordentlich Schaden zufügen.

auf, denn damit könnt ihr und ihm damit ordentlich Schaden zufügen. Seid aber vorsichtig, denn danach beschwört der Riese sofort wieder eine gelbe Kugel und wenn ihr nicht durch Tränke schneller Zauber regenerieren könnt, könnt ihr die zweite Kugel nicht explodieren lassen und müsst ihr im richtigen Moment ausweichen.

könnt, könnt ihr die zweite Kugel nicht explodieren lassen und müsst ihr im richtigen Moment ausweichen. Ein weiterer Angriff des Wächters lässt über eurem Kopf einen roten Kreis erscheinen. Das bedeutet, dass ihr den Angriff nicht parieren könnt. Weicht einfach sofort mit einer Rolle zur Seite aus.

Phase 2

Habt ihr die erste Hälfte des Lebensbalkens des Riesen abgebaut, geht der Kampf in die zweite Phase, in der ihr Folgendes zusätzlich beachten müsst:

Der Riese greift euch weiterhin mit dem nicht parierbaren Zauber und der gelben Sphäre an. Beachtet also weiterhin alles, was wir oben empfohlen haben.

Hinzu kommt, dass ihr von einem weiteren Zauber angegriffen werdet, der nicht direkt von dem Riesen auszugehen scheint. Ihr erkennt den Angriff an einem orangen Kreis um euren Kopf. Pariert diesen Angriff unbedingt, damit ihr keinen Schaden abbekommt.

Der Ritter beschwört jetzt außerdem auch eine lila Kugel, die ihr nicht mehr mit gelben, sondern mit lila Zaubern (zum Beispiel Accio) explodieren lassen könnt.

explodieren lassen könnt. Auch hier gilt, sobald ihr könnt, nutzt alte Magie, ballert alles auf den Wächter was ihr habt und steht nicht im blauen Kreis, wenn er aufsteht.

Habt ihr den Denkarium-Wächter besiegt, solltet ihr ohne Probleme vorankommen. Es kommen einige Gespräche und Videosequenzen auf euch zu und die Prüfung von Percival Rackham ist danach abgeschlossen.

Hogwarts-Quiz: Testet euer Wissen über die Zauberschule

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.