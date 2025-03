Assassin's Creed Shadows: 11 Tipps, die ihr zum Spielstart wissen müsst

Wir verraten euch 11 Tipps, die jeder zum Spielstart von Assassin's Creed Shadows wissen sollte.

Setzt zu Beginn eure Fertigkeiten zurück, wenn ihr neue Waffen verwendet

Zu Beginn des Spiels findet ihr oft neue Waffen, die eure alten ersetzen. Einige Skill-Trees bauen auf den jeweiligen Waffen auf. Darum kann es sein, dass eure zuvor freigeschalteten Fertigkeiten nun nicht mehr nützlich sind, da sie an einen anderen Waffentyp gebunden sind. Da ihr anfangs natürlich nicht so viele Fertigkeitspunkte habt, setzt sie zurück, um eure neue Waffe richtig einsetzen zu können. Das Beste dabei ist, dass das Ganze kostenfrei ist. Das Spiel erklärt euch nicht automatisch, wie ihr eure Fertigkeitspunkte zurücksetzt. Öffnet das Menü, wechselt auf den Reiter "Kenntnisse", wählt den gewünschten Skill-Tree und drückt daraufhin Viereck/X.

Achten in den Skill-Trees auf globale passive Fertigkeiten

Die Skill-Trees sind auf die jeweiligen Waffen, Hilfsmittel oder Spielstile angelegt. Die Waffen-Skills sind aber nicht immer automatisch an die jeweilige Waffenart gebunden. Manche Fähigkeiten sind globale Vorteile, die jedem Waffentyp zugunsten kommen. So können beispielsweise Skills aus Naoes Fertigkeitsbaum "Tantou" auch das Katana verbessern. Achtet dabei im Menü auf die Beschreibung unterhalb des Namens des Skills. Das folgende Bild zeigt euch, woran ihr die globalen Fähigkeiten erkennt:

Globale Skills kommen allen Waffentypen zugute. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Setzt Fähigkeiten ein, sobald ein Gegner verwundbar ist

Der Begriff "verwundbar" kann etwas irreführend sein. Er bedeutet, dass in diesem Zeitraum der jeweilige Feind mehr Schaden erleidet. Er wird signalisiert, indem der Gegner gelb leuchtet. Es ist besonders nützlich, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt, also wenn euer Feind gelb leuchtet und verwundbar ist, eine Fähigkeit einsetzt, um dem Gegner maximalen Schaden zuzuführen.

L2/LT benutzen, um die Distanz-Fähigkeit einzusetzen

Vor allem bei vielen Nebenaktivitäten, wie beispielsweise bei den Schreinen, müsst ihr bestimmte Gegenstände finden. Ebenso macht ihr damit gesuchte Feinde ausfindig. Sie werden euch farblich markiert, wenn ihr mit L2/LT die Distanz-Fähigkeit benutzt. Das Problem dabei ist aber, dass Gegenstände mit einer weißen und gesuchte Zielpersonen mit einer hellblauen Kugel markiert sind. Im Hellen ist es deswegen oftmals schwer, die gesuchten Infos überhaupt zu erkennen. Damit ihr sie leichter erspähen könnt, versucht in eurem Sichtfeld dunklere Objekte zu haben, wie beispielsweise ein Gebäude. Die Distanz-Fähigkeit geht nämlich durch alle Objekte hindurch, es muss keine direkte Sichtlinie bestehen. Sobald ihr dunklere Objekte zwischen euch und dem gesuchten Punkt habt, könnt ihr sie wesentlich leichter ausmachen.

Dunkle Hintergründe erleichter den Einsatz der Distanz-Fähigkeit. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Benutzt L2/LT auch bei simplen Points of Interest

Die Map des Spiels ist übersät mit Fragezeichen. Meistens handelt es sich bei ihnen um Nebenaktivitäten, die ihr absolvieren könnt. Es kommt aber ebenfalls öfters vor, dass es sich bei ihnen um allgemeine Points of Interest handelt. Hier fragt ihr euch sicher: Was sollt ihr hier tun? Hier gibt es keine Aufgabe zu erfüllen, allerdings findet ihr dort sehr oft trotzdem was. Sobald ihr euch also an einem allgemeinen Point of Interest befindet, rennt nicht sofort weg, sondern sucht das Gebiet kurz mit L2/LT ab. Meistens findet ihr dort eine Kiste oder andere nützliche Items.

Jahreszeiten können früher gewechselt werden

Ihr müsst nicht warten, bis die Jahreszeiten automatisch wechseln. Wenn ihr eure Map öffnet, könnt ihr oben rechts am Bildschirmrand erkennen, ob ihr bereits manuell die Jahreszeit wechseln könnt und somit auch eure Späher zurückgewinnt. Zudem kann der Winter nervig sein, da der hohe Schnee oftmals stört und eure Bewegungen verlangsamt. Vor allem beim Erkunden behindert der Tiefschnee. Wenn ihr also keine Lust mehr auf die kalte Jahreszeit habt, wechselt sie manuell. Zudem erhaltet ihr pro Jahreszeitenwechsel all eure Späher zurück.

Ihr könnt die Jahreszeiten auch manuell wechseln. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Benutzt die Wegfindungsoption

Das Feature gerät leicht in Vergessenheit, ist aber extrem nützlich. Benutzt immer die Wegfindungsoption, um schneller an euer Ziel zu gelangen beziehungsweise es überhaupt zu finden. Haltet auf dem D-Pad nach links, um das Wegfindungs-Feature zu aktivieren.

Versteck frühestmöglich für Boni upgraden

Verbessert euer Versteck, um nützliche Boni freizuschalten. Vor allem, wenn ihr die Haupthäuser (Stall, Kakurega, Arbeitszimmer, Schmiede, Doujou) verbessert, erhaltet ihr Upgrades, die euch von hohem Nutzen sein können. So könnt ihr beispielsweise mehr Späher bekommen und den Suchradius von ihnen vergrößern.

Benutzt die Kakurega innerhalb der Orte nicht nur zur Schnellreise

Kakurega sind nicht nur Schnellreisepunkte, sondern bieten weitere Gameplay-Vorteile. So könnt ihr dort Späher auffüllen und Aufträge annehmen. Die Aufträge sind nützlich, um an viele Ressourcen und Materialien für die oben erwähnten Verbesserungen für euer Versteck zu gelangen.

In einem Kakurega könnt ihr eure Späher auffüllen. (© Screenshot: GIGA)

Verwendet manuelle Speicherplätze, um Späher zu sparen

Dieser Tipp ist zwar fast schon ein Cheat, aber trotzdem sehr hilfreich. Wenn ihr nicht genügend Geld habt, um eure Späher in einem Kakurega aufzufüllen, dann legt vor der Entsendung eines Spähers einen manuellen Speicherplatz an. Speicher ab, entsendet Späher, bis ihr eure Missionsmarkierung habt, merkt sie euch und ladet daraufhin den manuellen Spielstand. Nun wisst ihr, wohin ihr gehen müsst und habt zudem noch alle vorher benutzen Scouts wieder im Inventar.

Scout-Tipps erneuern

Wenn ihr euer Kakurega auf die maximale Stufe gelevelt habt, werden in euren Kakurega neue "Gelegenheiten" angezeigt. Sobald ihr sie angenommen habt, bleiben sie dauerhaft auf der Karte markiert, bis ihr sie abgeschlossen habt. Wenn ein Jahreszeitenwechsel geschieht, werden die "Gelegenheiten" ersetzt. Die vorher angenommen wurden, werden euch aber weiterhin auf der Map angezeigt. So erweitert ihr nach und nach die Points of Interest und erschließt euch die Karte einfacher.