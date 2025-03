Assassin’s Creed Shadows: Spieler findet geheimes Feature nach 80 Stunden

Ein Reddit-User hat im Endgame von Assassin’s Creed Shadows ein geheimes Feature entdeckt, dass sich erst freischaltet, wenn man einen bestimmten Rang erreicht hat. Der Thread beweist, dass viele Spieler nichts von dieser Funktion wussten.

Geheimes Menü macht euch noch stärker

Assassin’s Creed Shadows (Test) bietet mit seiner offenen Spielwelt nicht nur viel zu tun, sondern hat auch zahlreiche versteckte Features, die viele Spieler gar nicht zu Gesicht bekommen. Erst vor Kurzem haben wir darüber berichtet, dass Spieler ein geheimes Anpassungs-Menü entdeckt haben. Damit aber noch nicht genug. Im Endgame schaltet sich noch eine weitere Mechanik frei.

Wenn ihr in Assassin’s Creed Shadows Rang 6 im Bereich Wissen erreicht, erhaltet ihr Zugang zu weiteren Skills. Dort könnt ihr im Endgame eure Skill-Punkte investieren, wenn ihr bereits das Maximallevel erreicht habt.

Diese Entdeckung hat der User Affectionate-Bus927 auf Reddit geteilt:

Spieler beschweren sich über Ubisoft

Ein Blick in die Kommentare verrät: Viele User wussten nicht, dass es dieses Feature gibt. Einige Kommentare merken zwar an, dass beim Erreichen von Rang 6 ein Fenster aufpoppt, das auf diese Möglichkeit hinweist, aber die Erklärung der neuen Mechanik äußerst dürftig ausfällt. So schreibt ein User:

Ich habe die Nachricht erhalten, aber es wird nicht erklärt, was es ist oder was man machen muss, und dies ist der erste Beitrag, den ich gesehen habe, der das überhaupt erwähnt. Es gibt auch nichts auf Google. Ich hatte keine Ahnung, dass man dieses Menü öffnen kann. (Quelle: Silly-Eagle-2269 auf Reddit

Insofern verwundert es auch nicht, dass sich diverse Kommentare darüber beklagen, dass Ubisoft solche essenziellen Mechaniken besser hervorheben muss. Andere wiederum finden es ziemlich cool, dass Assassin’s Creed Shadows auch nach 80 Stunden immer noch Überraschungen parat hält.

Assassin’s Creed Shadows macht einiges anders und das gefällt den Spielern:

