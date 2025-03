Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft lässt wichtiges Feature weg und die Spieler lieben es

In Assassin’s Creed Shadows gibt es viel zu erledigen, allerdings hat Ubisoft ein Feature aus den Vorgängern gestrichen und zwar die Wildtierjagd. Die Spieler finden das aber sogar richtig gut.

AC Shadows macht eine Sache ganz anders

Das Open-World-Spiel Assassin’s Creed Shadows (Test) ähnelt seinen Vorgängern im Kern stark. Ubisoft hat aber auch einige markante Änderungen am Gameplay vorgenommen. So gibt es zum Beispiel keine fliegenden Begleiter mehr – ganz zum Leidwesen vieler Spieler. Ein anderes Feature wurde ebenfalls für diesen Ableger gestrichen und zwar die Möglichkeit wilde Tiere zu jagen.

So war es in Spielen wie Assassin’s Creed Odyssey oder auch Valhalla möglich in der Spielwelt Bären, Wölfe und andere Tiere zu erlegen. Aus den so gesammelten Materialien konnten sich Spieler dann neue Items craften. In Assassin’s Creed Shadows ist das dagegen nicht mehr möglich.

Die Spieler sind für das Weglassen dieser Gameplay-Mechanik aber sogar dankbar. In einem neuen Reddit-Thread berichten zahlreiche User, dass sie Ubisofts Entscheidung in dieser Hinsicht begrüßen.

AC-Spieler wollen lieber streicheln statt töten

Das hat verschiedene Gründe: So schreiben einige Reddit-User, dass sie die Jagdaktivitäten immer als lästigen Grind empfunden haben. Andere ergänzen, dass es nervig war alle fünf Minuten auf einen aggressiven Wolf oder dergleichen zu treffen. Und wieder andere führen ganz einfach Tierliebe an. So sei es viel schöner, die zahlreichen Tiere im Spiel streicheln zu können, als sie zu töten.

Tatsächlich wird aber auch ein historischer Grund in den Antworten genannt. So sei Japan erst sehr spät dazu übergangenen rotes Fleisch zu verzehren. Die Jagd auf wilde Tiere sei laut einem User zu dieser Zeit also unüblich und stellenweise sogar verboten gewesen (Quelle: Reddit-User aegookja).

Falls ihr gerade Shadows spielt, dann wird euch dieser Bug interessieren:

