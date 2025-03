Assassin’s Creed Shadows: Spieler findet Bug, der das Open-World-Game noch besser macht

Ein Spieler von Assassin’s Creed Shadows hat einen Bug gefunden, der die Optik des Spiels maßgeblich verändert. Der neue Look kommt allerdings so gut an, dass sich viele Reddit-User wünschen, Ubisoft würde den Bug zum Feature machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So habt ihr Assassin’s Creed Shadows noch nie gesehen

Wie jedes Open-World-Spiel ist auch Assassin’s Creed Shadows nicht ganz fehlerfrei und bei über 2 Millionen aktiven Spielern ist es auch nicht verwunderlich, dass auf Reddit und Co. einige kuriose Bugs und Glitches die Runde machen. Besonders viel Aufmerksamkeit erregt aber ein Fehler, der mit dem Foto-Modus des Spiels in Zusammenhang steht.

Anzeige

Wer nämlich gerne innerhalb von Assassin’s Creed Shadows (Test) Fotos schießt, hat unter anderem Zugriff auf diverse Filter. Darunter befindet sich auch ein tintenartiger Filter, der die Spielfiguren in tiefes Schwarz taucht und die Umgebung wie auf einer Schriftrolle aussehen lässt. Eigentlich ist dieser spezielle Look nur für den Foto-Modus gedacht, allerdings kann der Filter auch ins reguläre Spiel übergehen. Das beeindruckende Ergebnis seht ihr hier:

Spieler wünschen sich, dass Bug ein Feature wird

Obwohl Grafik-Bugs für gewöhnlich ärgerlich sind, kommt dieser visuelle Fehler bei der AC-Community ziemlich gut an. Viele User in den Kommentaren wünschen sich sogar, dass Ubisoft den Bug zum Feature macht.

Anzeige

Viele Reddit-User berichten zudem, dass sich der Fehler ohne Probleme replizieren lässt. Wer Assassin’s Creed Shadows also künstlerisch einen ganz neuen Anstrich verleihen will, sollte sich beeilen. Wer weiß, wann Ubisoft den Bug mit einem Patch behebt. Solltet ihr dagegen aus Versehen auf diesen Fehler gestoßen sein oder den Look wieder loswerden wollen, dann reicht ein schneller Reload vom letzten Speicherstand.

Anzeige

Auch wenn es sich bei diesem Feature um einen Fehler handelt, so gibt es in der gigantischen Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows auch Mechaniken, die Ubisoft regelrecht versteckt, aber bewusst eingebaut hat. Mehr dazu in diesem Artikel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.