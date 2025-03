Assassin's Creed Shadows: Jahreszeit wechseln und Tageszeit ändern

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr manuell die Jahreszeit wechseln. Aber funktioniert das auch mit der Tageszeit? Im Folgenden beantworten wir euch die Frage und verraten zudem, was der Jahreszeitenwechsel bringt und wofür ihr ihn benötigt.

Was bringt ein Jahreszeitenwechsel in AC Shadows?

Durch einen Jahreszeitenwechsel verändert sich die Vegetation und somit auch einige Gameplay-Möglichkeiten. So hören euch beispielsweise im Winter die Gegner aufgrund des Schnees schwieriger als im Sommer. Dafür gibt es aber im Sommer vermehrt höheres Gras, in dem ihr euch verstecken könnt.



Außerdem kann es sein, dass manche Quests nur in gewissen Jahreszeiten absolviert werden können. Insgesamt gibt es die vier folgenden Jahreszeiten im Spiel, wovon jede Jahreszeit in zwei Schritten geteilt ist. Das Symbol, das euch auf der Map oben rechts innerhalb des Kompasses angezeigt wird, signalisiert die Jahreszeit:

Winter (Schneeflocke)

Frühling (Blütenblatt)

Sommer (Sonne)

Herbst (3 Blätter)

Sobald die Jahreszeit sich ändert, werden alle Alarme, Orte und regionale Fraktionen wiederhergestellt. Alle Slots eurer Späher füllen sich wieder auf, sodass ihr sie erneut in weitere Gebiete entsenden könnt.



Außerdem enden die Schmuggelunterfangen, die ihr in fremden Lagern euren Spähern angeordnet habt, sodass die geschmuggelten Materialien nun in eurem Versteck sind. Zudem wird der Status "Gesucht" beim Jahreszeitwechsel automatisch entfernt, falls er bei euch in den Regionen vorhanden sein sollte.

Manche Quests können nur zu bestimmten Jahreszeiten absolviert werden. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Jahreszeiten manuell wechseln

Sobald in einer Jahreszeit der zweite Schritt erreicht ist, wechselt die Season ab einem gewissen Punkt automatisch, sobald ihr eine Schnellreise durchführt. Allerdings könnt ihr den Wechsel auch manuell vollführen. Ob ihr einen Jahreszeitenwechsel auslösen könnt, erkennt ihr, wenn ihr eure Map öffnet.



Öffnet die Karte und schaut oben rechts auf den runden Kompass. Am oberen "N" und am unteren "S" erkennt ihr jeweils einen Punkt. Sobald die Leiste einen der Punkte erreicht und dieser aufleuchtet, haltet ihr das Steuerkreuz nach rechts gedrückt. Hierdurch vollzieht ihr manuell einen Wechsel.



Wenn der Punkt am "S" aufleuchtet, findet allerdings kein "echter" Jahreszeiten wechsel statt. Hierdurch werden lediglich alle Späher-Slots und Alarme zurückgesetzt. Das folgende Bild zeigt euch, wie der Punkt am "S" erreicht ist, aufleuchtet:

Sobald einer der beiden Punkte leuchtet, könnt ihr einen Jahreszeitenwechsel vollziehen. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Kann man die Tageszeit auch ändern?

Kurz und schmerzlos: Nein, die Tageszeit könnt ihr in Assassin's Creed Shadows nicht ändern. Ihr müsst euch also damit begnügen, dass ihr lediglich die Jahreszeiten manuell wechseln könnt.

