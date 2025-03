Assassin's Creed Shadows: Gesucht entfernen und anonym werden

Der Status "Gesucht" kann in Assassin's Creed sehr nervig sein. Im Folgenden erklären wir euch, was er bedeutet und wie ihr ihn wieder entfernt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie wird "Gesucht" ausgelöst und was bedeutet der Status?

Sobald ihr in größeren feindlichen Lagern, wie beispielsweise in einem Schloss oder einer Burg, entdeckt werdet und ein Gegner eine Alarmglocke läutet, erhaltet ihr den Status "Gesucht".



Nachdem die Glocke ertönt, werden alle Verbündete in diesem Gebiet alarmiert. Sobald ihr also den Status "Gesucht" bekommen habt, startet der sogenannte Gebietsalarm. Dieser erhöht den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Bereiches. Die Feinde sind dann nicht nur aufmerksamer, sondern ihre Patrouillen und Standorte werden außerdem durch Wächter verstärkt.



Während ihr "Gesucht" seid, werdet ihr also auch außerhalb von aktiven Feindzonen, also beispielsweise auf der Straße, von patrouillierenden Feinden erkannt. Um den Status nicht auszulösen, solltet ihr immer nahegelegene Alarmglocken in der Umgebung zerstören und somit deaktivieren.

Anzeige

Verhindert, dass der Feind die Glocke läutet und somit den Alarm aktiviert. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Ob ein Feind auf dem Weg ist, eine Alarmglocke zu betätigen, erkennt ihr an dem Glockensymbol, das über dem Gegner angezeigt wird. Sobald ihr das Icon über einem Feind seht, solltet ihr ihn ausschalten.

Anzeige

Gebietsalarm entfernen und anonym werden

Falls ein Feind den Alarm auslösen und den Gebietsalarm aktivieren konnte, erkennt ihr euren Status unter der Kompassanzeige, die am oberen Bildschirmrand liegt. Dort steht dann "Gesucht". Außerdem erkennt ihr ihn auf eurer Map. Im jeweiligen Bereich steht daraufhin, welcher Charakter dort von Gegnern gesucht wird:

Die Karte zeigt euch ebenfalls, wenn ihr in einem Gebiet als "Gesucht" geltet. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Anzeige

Insgesamt gibt es drei Methoden, wie ihr Gebietsalarme beenden und somit euren Status "Gesucht" entfernt könnt:

Wechselt die Jahreszeiten: Sobald der Wechsel vonstattengeht und eine neue Jahreszeit beginnt, verliert ihr den Status "Gesucht". Wechselt den spielbaren Charakter: Der Gebietsalarm ist charaktergebunden. Das bedeutet, wenn Naoe gesucht ist, könnt ihr im selben Gebiet mit Yasuke spielen, ohne dass er als "Gesucht" gilt. Benutzt Späher, um den Gebietsalarm zurückzusetzen: Ihr könnt sie einsetzen, um den Status "Gesucht" zu verlieren. Das könnt ihr allerdings nur tun, wenn ihr in eurem Versteck euer Kakurega auf Stufe 2 hochgelevelt habt. Sobald euer Kakurega auf Stufe 2 ist, öffnet eure Karte und hovert über das Gebiet, in dem ihr gesucht seid. Haltet jetzt X/A gedrückt, um zwei Späher zu verwenden, damit sie den Gebietsalarm aufheben. Der folgende Screenshot zeigt euch, woran ihr es auf eurer Map erkennt: