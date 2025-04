Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft löst mehrere nervige Probleme auf einen Schlag

Ubisoft spendiert Assassin’s Creed Shadows das erste umfangreiche Update und erfüllt damit gleich mehrere Fan-Wünsche auf einen Streich. Kein Wunder, dass die Community mit Begeisterung auf den Patch reagiert.

Assassin’s Creed Shadows: Update bringt gewünschte Features

Der erste inhaltliche Patch zu Assassin’s Creed Shadows ist da und Ubisoft hat somit gleich mehrere begehrte Funktionen und Verbesserungen in das Open-World-RPG integriert.

Wie der Publisher in einem Twitter-Post verraten hat, bringt das Update nicht nur die obligatorischen Bug Fixes mit, sondern auch Grafik- und Gameplay-Änderungen. Einerseits dürfen sich Spieler auf der PS5 Pro nun über PSSR-Support und somit eine verbesserte Performance freuen, während die Framerate im Versteck nun nicht mehr limitiert ist.

Andererseits lässt Ubisoft Spieler nun endlich auch mehrere Ausrüstungsgegenstände auf einmal verkaufen oder auseinandernehmen – das spart Zeit. Zusätzlich könnt ihr euer Pferd automatisch auf den Wegen zu eurem markierten Ziel navigieren lassen. Ihr müsst es also nicht die ganze Zeit selbst steuern.

Assassin’s-Creed-Fans feiern Patch für Shadows

In der Reddit-Community kommen die Änderungen in Assassin’s Creed Shadows sehr gut an – vor allem der verbesserte Umgang mit überflüssigem Inventar wie Waffen und Rüstungen sorgt für Lob. Ubisoft scheint mit diesem Update ins Schwarze getroffen zu haben.

Endlich in der Lage sein, Dinge gesammelt zu verkaufen oder zu zerlegen, ist eine riesige Erleichterung. Und dass sich das Pferd schneller durch Städte bewegt, ist eine nette Quality-of-Life-Verbesserung. Reddit-Nutzer waynechriss

Absolut alles, was die Community wollte, wurde geliefert. Fantastisch. Reddit-Nutzer AdWise657

Gott sei Dank haben sie das FPS-Limit im Versteck aufgehoben. Das war der Grund, warum ich es so selten genutzt habe. Reddit-Nutzer roxxy_babee

