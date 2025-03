Assassin's Creed Shadows: Alle 8 Romanzen freischalten

In AC Shadows habt ihr mit Naoe und Yasuke die Möglichkeit, insgesamt acht Romanzen zu beginnen. Für die Shinobi und den Samurai gibt es jeweils vier mögliche Partner zum Umwerben. Wie ihr alle Romanzen genau freischalten könnt, zeigen wir euch hier.

Alle 8 Romanzen in AC Shadows

Sowohl für Naoe als auch Yasuke gibt es Liebschaften mit bestimmten NPCs. Um diese freizuschalten, müsst ihr genügend Romantik-Punkte bei der jeweiligen Person sammeln. Wählt, wann immer möglich, die Herz-Option in Dialogen, um solche Punkte zu sammeln. Habt ihr genügend beisammen, wird am Ende der Beziehung die finale Romantikszene freigeschaltet.

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr zu Spielbeginn den linearen Modus einstellt, könnt ihr in den meisten Dialogen keine Entscheidungen treffen. Dadurch werden auch die Romanzen blockiert. Ihr könnt die Einstellung während dem Spielverlauf nicht ändern, stellt sie also vor Beginn eines neuen Spiels unbedingt aus.

Einige der Romantikpartner stehen euch als Verbündete zur Verfügung und können für die Liga rekrutiert werden. Andere trefft ihr im Verlauf bestimmter Quests, die meist in der oberen Hälfte der Zielübersicht zu finden sind. Folgende Romanzen sind möglich:

NPC Charakter Sexuelle Ausrichtung Gennojo Naoe Hetero Koshiro Naoe Hetero Katsuhime Naoe Lesbisch Mayu Naoe Lesbisch Dame Oichi Yasuke Hetero Rin Yasuke Hetero Hori Hidemasa Yasuke Schwul Ibuki Yasuke Schwul

Explizit geht es übrigens in keiner der Romanzen zu. Das höchste der Gefühle ist ein leidenschaftliches Küssen, nackte Haut gibt es nicht zu sehen. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Freischaltbedingungen für alle Romanzen im Spielverlauf.

Gennojo (nur Naoe)

Gennojo (© Screenshot GIGA)

Dem Dieb Gennojo begegnet ihr automatisch während der Hauptquest "Der Tor" in Yamashiro. Ihr könnt ihn als einen der möglichen Verbündeten für die Liga rekrutieren. Darüber hinaus kann nur Naoe eine Romanze mit ihm eingehen. Um Romantik-Punkte zu sammeln, ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Quest Dialogauswahl Punkte Hilfe von drinnen & Verschwundenes Sendschreiben Während ihr vom Wasser trinkt "Ich wähle Liebe" wählen. Später beim Erhalt des Briefs "Lass uns nicht streiten" wählen. +1 Verlorene Ehre "Da könntest du Recht haben". +1 Schwerter und Sake "Das kommt darauf an, was du zu bieten hast" und "Zeig es mir, Dieb." +2 Ehre unter Dieben "Also behalte ich es." +1 Gestohlene Herzen "Ich bin deinetwegen hier." +1

Habt ihr mindestens 3 von 6 Punkten gesammelt, könnt ihr am Ende der Questreihe die Option "Ich will dich umarmen" auswählen und die finale Romantikszene freischalten.

Hinweis: Nach der Romanze könnt ihr die Rauchbomben von Gennojo in eurem Schlafzimmer im Versteck vorfinden.

Koshiro (nur Naoe)

Koshiro (© Screenshot GIGA)

Koshiro begegnet euch erstmals während der Hauptquest "Der Stier" in Harima. Anschließend könnt ihr die Nebenquest "Gefallene Soldaten" bei ihm starten, ein Questmarker sollte dafür in Harima erscheinen. In dieser Quest müsst ihr alle fünf von Genzaburous Soldaten töten. Anschließend beginnt Naoes Quest "Das Blatt wendet sich", in der sich diese Romanze entscheidet. Wählt während dieser Mission folgende Dialoge:

„Du bist mehr als eine Klinge für mich.“

„Uns verbindet etwas Besonderes.“

„Ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen.“

„Du musst deinem Herzen folgen.“

„Nun, mich.“

Habt ihr mindestens 4 von 5 der oben stehende Dialoge gewählt, wird am Ende der Quest die finale Szene für die Romanze freigeschaltet.

Hinweis: Nach der Romanze könnt ihr in eurem Schlafzimmer im Versteck die Haarnadel vorfinden, die Koshiro euch in der letzten Szene schenkt.

Katsuhime (nur Naoe)

Katsuhime (© Screenshot GIGA)

Katsuhime begegnet euch automatisch im Verlauf der Hauptquest "Die Naginata" in Oumi. Sie gehört zu den Verbündeten der Liga. Für ihre Romanze ist es wichtig, dass ihr sie im Verlauf der Quest "Das Tagebuch der Dame Rokkaku" rettet. Sie wird hier angeschossen und wenn ihr nicht schnell genug zur Rettung eilt, kann sie sterben.

Im Verlauf der Questreihe gibt es mehrere Möglichkeiten, mit Katsuhime zu flirten. Dabei müsst ihr nur 1-mal eine der Herz-Optionen wählen, um die Folgequest "Das Jounin-Kissen-Buch" freizuschalten. Wählt am Ende bei der Szene am Strand die Dialogoption "Finden wir es heraus" aus, um die Kussszene freizuschalten. Anschließend könnt ihr sogar entscheiden, ob ihr mit Katsuhime für immer zusammenbleiben wollt oder nicht.

Hinweis: Nach der Romanze erscheint Katsuhimes Beutel in eurem Schlafzimmer im Versteck.

Mayu (nur Naoe)

Mayu (© Screenshot GIGA)

Mayu gehört zu den Bewohnern Yamatos. Nach Abschluss der Hauptquest "Der Reiter" könnt ihr bei ihr die Nebenquest "Mayus Gaben" beginnen.

An dieser Stelle in Yamato findet ihr Mayu. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Romanze ist die mit Abstand langwierigste, denn um sie abzuschließen, müsst ihr alle 69 Jizou-Statuen auf der Karte finden und dort eine Opfergabe ablegen. Nach bestimmten Meilensteinen könnt ihr dann mit Mayu flirten und so Punkte bei ihr sammeln.

Gefundene Jizou-Statuen Flirt-Option Punkte 10 "Ich kenne das Gefühl." +1 35 "Du kannst deinen eigenen Weg bestimmen." +1 69 "Ich tat es, um dich glücklich zu machen." oder "Ich habe gelernt, meinem eigenen Bauchgefühl zu folgen." +1

Habt ihr mindestens 2 von 3 Punkten gesammelt, könnt ihr nach Abschluss aller 69 Statuen die finale Dialogoption "Nicht ohne einen Kuss von mir" wählen und so die Romanze abschließen.

Dame Oichi (nur Yasuke)

Dame Oichi (© Screenshot GIGA)

Die Dame Oichi trefft ihr das erste Mal automatisch in der Hauptquest, wenn ihr euch mit Yasuke an eure Samurai-Ausbildung in Oumi erinnert. Ihr habt hier bereits die erste Möglichkeit, mit ihr zu flirten. Anschließend trefft ihr sie bei weiteren Quests in Oumi. Wählt hier mindestens 1-mal die Flirt-Option, um eure Chance auf eine Romanze zu wahren.

Achtung, Spoiler! Während der Hauptquest "Das Rad dreht sich" gibt sich die Dame Oichi als ein Mitglied der wahren Bakufu zu erkennen. Verschont sie als Yasuke, damit die Romanze weiter möglich bleibt.

Ihr findet anschließend einen Brief in eurem Versteck. Lest ihn und folgt weiter den Questschritten, um die Romanze zu vertiefen. Am Ende seid ihr auf der Insel Okishima und könnt euch im letzten Gespräch für Fuji-maru als Haustier oder die finale Szene der Romanze entscheiden.

Rin (nur Yasuke)

Rin (© Screenshot GIGA)

Rin trefft ihr in der südlichsten Region Kii an. Bei ihr startet die Questreihe "Winterplünderer". Startet diese Mission, um die weiteren Schritte mit Rin in Gang zu setzen.

Rin trefft ihr an dieser Stelle in Kii an. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nach Beginn der Questreihe startet Rins Nebenquest "Pfeiltreffer" weiter östlich in Kii. Sie wird euch auf der Karte markiert. Ab hier könnt ihr mit ihr flirten und Punkte sammeln. Nach jeder Quest von ihr, müsst ihr dann immer eine Jahreszeit warten, bis es weitergeht. In den Folgequests "Schlachtross" und "Reite in die Stadt" findet die Romanze dann schließlich ihren Höhepunkt.

Folgende Dialogentscheidungen sind wichtig für Rins Romanze:

Quest Dialogauswahl Punkte Pfeiltreffer "Lass mich dir helfen."

"Es war gar nicht meine Schießkunst, die du geprüft hast." +2 Schlachtross "Du brillierst in allem, was du dir vornimmst." +1 Reite in die Stadt Lasst Rin alleine kämpfen.

Lasst Rin das Pferderennen gewinnen.

Wählt Onigiri mit Pflaumen.

"Ich möchte dich zeichnen." +4

Sofern ihr mindestens 5 von 7 Punkten erreicht habt, könnt ihr am Ende der Quest auf der Brücke die Option "Ich möchte dich gern küssen." wählen und die finale Szene der Romanze freischalten.

Hinweis: Nach der Romanze findet ihr Rins Porträt im Schlafzimmer des Verstecks.

Hori Hidemasa (nur Yasuke)

Hori Hidemasa (© Screenshot GIGA)

Für diese Romanze müsst ihr zuerst die Hauptquest "Der Reiter" beendet haben. Südlich beim Biwa-See könnt ihr dann die Questreihe "Die Verräter" bei Hiro Hidemasa starten.

An dieser Stelle findet ihr Hori Hidemasa. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Romanze ist sehr kurz und simpel. Erledigt alle Ziele der Questreihe und kehrt dann abschließend zu Hori zurück. Wählt die Herz-Option, um die etwas merkwürdige Romantikszene freizuschalten. Als Belohnung gibt euch Hori zudem seinen Helm (Epische Qualität).

Ibuki (nur Yasuke)

Ibuki (© Screenshot GIGA)

Ibuki kann als einer der Verbündeten für die Liga rekrutiert werden, steht für Yasuke aber auch als Liebespartner zur Auswahl. Nach Abschluss der Hauptquest "Der Reiter" kann seine Questreihe mit der Mission "Unterbrochener Hinterhalt" in Iga gestartet werden.

An dieser Stelle in Iga startet Ibukis Questreihe. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wählt während Ibukis Questreihe folgende Dialoge, um Romantik-Punkte zu sammeln:

Quest Dialogauswahl Punkte Hilfe von drinnen "Ich wähle Liebe." +1 Heimkehr "Ich bin hier, um zu helfen."

"Dein Geist wandelt auf wunderschönen Pfaden." oder "Lass uns auf andere Weise zusammenkommen." +2 Wurzeln schlagen "Du hast hübsche Augen." +1

Habt ihr mindestens 3 von 4 Punkten gesammelt, könnt ihr am Ende der Quest die Option "Ich will mehr als Freundschaft." wählen, um die Romanze freizuschalten.

