Assassin's Creed Shadows: Legendäre Pferde und Reittiere finden

Legendäre Pferde haben in AC Shadows ein besonderes Aussehen, sind aber äußerst schwierig zu finden. An dieser Stelle zeigen wir euch, welche legendäre Pferde es gibt und wie ihr sie freischalten könnt. Zudem verraten wir euch, wo ihr sonst noch Pferde und Sättel bekommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Alle legendären Pferde finden

Bis auf das besondere Aussehen von legendären Pferden und Reittieren gibt es ansonsten keine Unterschiede zu normalen Pferden. Legendäre Pferde sind etwa nicht schneller als gewöhnliche, seltene oder epische Pferde. Derzeit gibt es fünf legendäre Pferde im Spiel und nur eines davon könnt ihr kostenlos bekommen.

Namazu-Reittier (Kostenloses legendäres Pferd)

Namazu-Reittier. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Dieses Pferd könnt ihr gut versteckt in einer Unterwasserhöhle unter der Insel Okishima im Zentrum des Biwa-Sees in Oumi finden. An der Westseite der Insel könnt ihr nahe eines Lagerfeuers an der Küste ins Wasser abtauchen und dann in eine Höhle schwimmen. Am Ende der Höhle steht eine Truhe mit diesem Pferd am Grund des Bodens. Den Fundort zeigen wir euch ganz genau im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Fundort vom legendären Namazu-Reittier Abonniere uns

auf YouTube

Sekiryuu-Bestie

Sekiryuu-Bestie. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Die Sekiryuu-Bestie könnt ihr für 950 Helix-Credits im Ingame-Shop kaufen. Helix-Credits könnt ihr nur mit Echtgeld aufladen. Dieses Reittier befindet sich alternativ manchmal in der Wochenauswahl des Handelsplatzes im Animus. In diesem Zeitraum könnt ihr es dann für 2.850 Schlüssel kaufen. Schlüssel könnt ihr an vielen Stellen der Spielwelt finden oder euch durch den Abschluss der wöchentlichen Animus-Herausforderungen verdienen, wenn ihr die Battle Passes levelt. Als Belohnung gibt es dann hier manchmal Schlüssel.

Kaen-Reittier

Kaen-Reittier. (© Screenshot GIGA)

Das Kaen-Reittier könnt ihr für 950 Helix-Credits im Ingame-Shop kaufen. Helix-Credits könnt ihr nur mit Echtgeld aufladen. Dieses Reittier befindet sich alternativ manchmal in der Wochenauswahl des Handelsplatzes im Animus. In diesem Zeitraum könnt ihr es dann für 2.850 Schlüssel kaufen. Schlüssel könnt ihr an vielen Stellen der Spielwelt finden oder euch durch den Abschluss der wöchentlichen Animus-Herausforderungen verdienen, wenn ihr die Battle Passes levelt. Als Belohnung gibt es dann hier manchmal Schlüssel.

Anzeige

Ross der verlorenen Seelen

Ross der verlorenen Seelen. (© Screenshot GIGA)

Das Ross der verlorenen Seelen könnt ihr für 950 Helix-Credits im Ingame-Shop kaufen. Helix-Credits könnt ihr nur mit Echtgeld aufladen. Dieses Reittier befindet sich alternativ manchmal in der Wochenauswahl des Handelsplatzes im Animus. In diesem Zeitraum könnt ihr es dann für 2.850 Schlüssel kaufen. Schlüssel könnt ihr an vielen Stellen der Spielwelt finden oder euch durch den Abschluss der wöchentlichen Animus-Herausforderungen verdienen, wenn ihr die Battle Passes levelt. Als Belohnung gibt es dann hier manchmal Schlüssel.

Hatou-Ozeanwelle

Hatou-Ozeanwelle. (© Screenshot GIGA)

Die Hatou-Ozeanwelle könnt ihr für 950 Helix-Credits im Ingame-Shop kaufen. Helix-Credits könnt ihr nur mit Echtgeld aufladen. Dieses Reittier befindet sich alternativ manchmal in der Wochenauswahl des Handelsplatzes im Animus. In diesem Zeitraum könnt ihr es dann für 2.850 Schlüssel kaufen. Schlüssel könnt ihr an vielen Stellen der Spielwelt finden oder euch durch den Abschluss der wöchentlichen Animus-Herausforderungen verdienen, wenn ihr die Battle Passes levelt. Als Belohnung gibt es dann hier manchmal Schlüssel.

Anzeige

Andere Pferde und Sättel

Neben den legendären Pferden gibt es noch viele weitere Pferde und auch Sättel, die ihr finden könnt. Zum größten Teil könnt ihr sie bei Schmuckhändlern in den verschiedenen Orten der Spielwelt kaufen. Zudem erhaltet ihr einige Pferde als Abschlussbelohnung für Yasukes Bogenschießen-Aktivitäten.

Pferde

Ahorn: Belohnung für Bogenschießen in Izumi Settsu.

Belohnung für Bogenschießen in Izumi Settsu. Baumblatt: Belohnung für Bogenschießen in Kii.

Belohnung für Bogenschießen in Kii. Falke: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Feder: Belohnung für Bogenschießen in Tamba.

Belohnung für Bogenschießen in Tamba. Ginkgo: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Glücksfall: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Goldmähne: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Igo: Belohnung für Bogenschießen in Wakasa.

Belohnung für Bogenschießen in Wakasa. Kälbchen: Belohnung für Bogenschießen in Oumi.

Belohnung für Bogenschießen in Oumi. Kizami: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Mondlicht: Belohnung für Bogenschießen in Yamato.

Belohnung für Bogenschießen in Yamato. Nachthimmel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Nebelhauch: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Neuanfang: Von Beginn an verfügbar.

Von Beginn an verfügbar. Ringo: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Schritt und Tritt: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Seidenmähne: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Shunsoku: Belohnung für Bogenschießen in Yamashiro.

Belohnung für Bogenschießen in Yamashiro. Silberschweif: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Sonnenstrahl: Belohnung für Bogenschießen in Harima.

Belohnung für Bogenschießen in Harima. Strahlauge: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Tamari: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Teer: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Wegfinder: Belohnung für Bogenschießen in Oumi.

Belohnung für Bogenschießen in Oumi. Wolke: Belohnung für Bogenschießen in Iga.

Belohnung für Bogenschießen in Iga. Yuzu: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Sättel

Bauernsattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Bestrafungssattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Bogenschützensattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Kabukimono-Sattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Leichter Samurai-Sattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Onryou-Sattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Piratensattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Samurai-Sattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Sattel des Nou-Künstlers: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Sattel des Shinobi-Assassinen: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Sattel des wandernden Rounin-Mönches: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Sattel des Werkzeugprofis: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Schattensattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Erhältlich bei Schmuckhändlern. Vergiftersattel: Erhältlich bei Schmuckhändlern.

Quiz: Kannst du die Spiele-Charaktere nur an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.