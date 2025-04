The First Berserker Khazan: Aussehen ändern und New Game Plus erklärt

Gibt es in The First Berserker: Khazan ein Transmog-System, mit dem ihr euer Aussehen ändern könnt? Und wie funktioniert New Game Plus, was verändert sich im neuen Spieldurchlauf? Im Folgenden erklären wir euch alles, was ihr zu den beiden Themen wissen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kann man in First Berserker: Khazan das Aussehen ändern?

Ja, ihr könnt euer Aussehen ändern und die Stats der angelegten Ausrüstung behalten. Das sogenannte Transmog-System ist vorhanden, allerdings ist es an eine Bedingung geknüpft: New Game Plus.



Im ersten Durchlauf könnt ihr somit euer Aussehen nicht ändern. Im New Game Plus könnt ihr euer Aussehen ändern, indem ihr mit der Rüstungs-Puppe interagiert, die in eurer Basis "Der Riss" neben dem Schmied steht.

Anzeige

Die Puppe befindet sich im "Riss" neben dem Schmied. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Was ändert sich in New Game Plus?

Nachdem ihr die Kampagne beendet habt, könnt ihr im "Riss" mit dem Phantom sprechen, um New Game Plus zu starten. Wie in anderen Spielen startet ihr die Kampagne von Beginn, behaltet aber alles, was ihr zuvor freigeschaltet habt. Eure Ausrüstung und Stats bleiben somit bestehen. Falls ihr umskillen und eure Werte verändern wollt, könnt ihr dies wie gewohnt auch in New Game Plus tun.



Ein wichtiger Unterschied: In NG+ ist eure Basis "Der Riss" von Beginn an vorhanden und besuchbar. Falls ihr also direkt am Start etwas beim Schmied craften wollt, ist dies möglich.



Ihr könnt gleich vom ersten Klingennexus dorthin reisen. Die Spielwelt hat also keinen vollständigen Reset erfahren. Eure zuvor freigeschalteten NPCs sind vom Start an in eurer Basis.



New Game Plus wird zudem schwerer, da die Gegner stärker als im ersten Durchlauf sind. Allerdings könnt ihr in NG+ Skills und Fertigkeiten freischalten, die es im ersten Durchgang nicht gibt. Falls ihr NG++ startet, warten sogar noch mehr neue Fähigkeiten auf euch. Zudem könnt ihr in NG+ und NG++ hochwertigere Ausrüstung craften.

Anzeige

Quiz: Erkennst du diese 27 Actionfilme an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.