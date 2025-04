Assassin's Creed Shadows: Die Piratenallianz finden und besiegen

Die Piratenallianz in AC Shadows besteht aus verschiedenen Seeräubern in Wakasa, die ihr finden und eliminieren sollt. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Standorte der Piratenziele.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Die Piratenallianz" starten

Nach Abschluss der Hauptquest "Der Reiter" könnt ihr beim Saifuku-Tempel im Südwesten von Sotomo-Tor in der Region Wakasa mit Biwa-Meister Shidou sprechen.

An dieser Stelle in Wakasa findet ihr Biwa-Meister Shidou. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Nach dem Gespräch wird in der Zielübersicht die Piratenallianz freigeschaltet. Im Folgenden beschreiben wir euch die Standorte aller Seeräuber ganz genau.

Die Vergifterin

Bei der Vergifterin handelt es sich um die potenzielle Verbündete Oniyuri. Wie ihr sie rekrutieren könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide. Ihr müsst sie nur töten, wenn ihr Yasukes statt Naoes Antworten in den Dialogen mit ihr wählt.

Anzeige

Oniyuris Quest "Süße Lügen" startet an dieser Stelle beim Sotomo-Tor. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Samemaru

Samemaru erledigt ihr automatisch im Rahmen der Hauptquest "Der Saitenspieler".

Kage

Kage befindet sich auf einem Schiff westlich vor dem Hafen von Obama. Das Schiff ist von kleineren Booten umgeben, von denen aus Bogenschützen auf euch feuern.

Standort von Kage. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lopo Cruz

Lopo Cruz befindet sich auf einem Schiff an der Nordwestspitze der zerklüfteten Küste in Wakasa. Als Belohnung für das Töten von Lopo Cruz erhaltet ihr übrigens das legendäre Kusarigama "Griff des Ozeans".

Standort von Lopo Cruz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kleiner Kappa

Den kleinen Kappa findet ihr in einem Banditenstützpunkt an der Bucht im Norden von Maizurus Versteck in der Region Wakasa.

Anzeige

Standort vom kleinen Kappa. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Fahnenflüchtige Sen

Sen befindet sich im Fischerdorf Yura an der Küste nordöstlich von Fukuchiyama in der Region Tamba. Er ist euch nicht feindlich gesinnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr alternativ mit ihm sprechen und ihn verschonen.

Standort vom Fahnenflüchtigen Sen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnung in der Koromodako-Höhle

Kehrt zum Schluss zurück zu Shidou. Als Belohnung schließt er sich euch als Späher an. Zudem könnt ihr jetzt im Westen der zerklüfteten Küste die zuvor verschlossene Koromodako-Höhle betreten. Darin findet ihr eines der legendären Amulette.

Die legendäre Truhe an dieser Stelle könnt ihr erst nach Abschluss der Piratenallianz öffnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Assassin’s Creed – erkennt ihr alle Teile an einem Screenshot? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.