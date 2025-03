Assassin's Creed Shadows: Alle legendären Waffen finden

Legendäre Waffen sind die besten Waffen, die ihr in AC Shadows finden könnt, denn sie bieten die besten Werte und einzigartige Gravuren. An dieser Stelle zeigen wir euch die Bilder, Werte und Fundorte aller Katanas, Tantous, Kusarigamas, Oukatanas, Naginatas, Kanabous, Bögen und Teppous von legendärer Qualität.

Jede legendäre Waffe besitzt eine neue Gravur und zudem einen zweiten freien Platz für eine Gravur eurer Wahl. Diese Waffen sind aufgrund ihrer Stärke auch am ehesten dafür geeignet, sie beim Schmied auf eure Charakterstufe anzuheben (maximal Level 60). Spart euch also eure Materialen und Ressourcen für diese Waffen auf.

Manche legendäre Waffen bekommt ihr automatisch in der Story. Die meisten findet ihr aber in legendären Truhen, erhaltet sie für den Abschluss bestimmter Kofun oder als Belohnung für das Töten von bestimmten Attentatszielen. Im Folgenden zeigen wir euch alle legendären Waffen in allen Kategorien mit ihren Fundorten.

Legendäre Katanas

Katanas können nur von Naoe ausgerüstet und benutzt werden.

Blutschatten

Blutschatten. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Statuseffektaufbau geht nicht mit der Zeit verloren.

Statuseffektaufbau geht nicht mit der Zeit verloren. Region: Izumu Settsu

Izumu Settsu Fundort: Legendäre Truhe auf dem Atakebune-Schiff westlich von Osaka.

Fundort vom Blutschatten (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Drachenschneide

Drachenschneide. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verursache Rundumschaden nach Treffern von Ausweichangriffen.

Verursache Rundumschaden nach Treffern von Ausweichangriffen. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Erhaltet ihr automatisch am Ende der Hauptquest, wenn ihr Akechi Mitsuhide getötet habt.

Flamme Igas

Flamme Igas. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +2 % Aufbau von Statuseffekt pro gefülltem Adrenalinsegment

+2 % Aufbau von Statuseffekt pro gefülltem Adrenalinsegment Region: Yamato

Yamato Fundort: Legendäre Truhe in der Höhle östlich des Berg-Nukai-Aussichtspunkts.

Fundort der Flamme Igas (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Maskierter Tod

Maskierter Tod. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Haltungsangriff bleibt nach Ausweichen aufgeladen.

Haltungsangriff bleibt nach Ausweichen aufgeladen. Region: Iga

Iga Fundort: Legendäre Truhe im Shimagahara-Tal

Fundort vom maskierten Tod (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schlangenbiss

Schlangenbiss. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Nach dem Einsatz eines Hilfsmittels lädst du sofort Haltungsangriffe auf.

Nach dem Einsatz eines Hilfsmittels lädst du sofort Haltungsangriffe auf. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Der Fuchs", wenn ihr Takeda Motoaki getötet habt.

Stahlblüte

Stahlblüte. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Nach einem Überspringen lädst du sofort Haltungsangriffe auf.

Nach einem Überspringen lädst du sofort Haltungsangriffe auf. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Der Tor", wenn ihr Ise Sadaoki getötet habt.

Violette Nacht

Violette Nacht. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Löse nach einer Abwehr „Gift“ aus.

Löse nach einer Abwehr „Gift“ aus. Region: Omi

Omi Fundort: Belohnung für das Töten der Yuki-onna, die zu den Youkai gehört.

Fundort der violetten Nacht (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Yami No Kage

Yami No Kage. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Füge durch eine Abwehr dem Angreifer 100 % Schaden zu.

Füge durch eine Abwehr dem Angreifer 100 % Schaden zu. Region: Harima

Harima Fundort: Legendäre Truhe in Fort Hiraiyama.

Fundort vom Yami No Kage (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auge des Drachen

Auge des Drachen. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +35 % Schaden im Kampf gegen einen einzelnen Gegner.

+35 % Schaden im Kampf gegen einen einzelnen Gegner. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Knochengeschnitztes Katana

Knochengeschnitztes Katana. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +100 % Volltrefferchance nach 5 Sekunden ohne anzugreifen.

+100 % Volltrefferchance nach 5 Sekunden ohne anzugreifen. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Eikyou-Katana

Eikyou-Katana. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erweitert die Zeit für „Perfektes Abwehren“.

Erweitert die Zeit für „Perfektes Abwehren“. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Tantous

Tantous können nur von Naoe ausgerüstet und benutzt werden.

Iganische Dämmerung

Iganische Dämmerung. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verlangsame die Zeit durch Fluchtschlag.

Verlangsame die Zeit durch Fluchtschlag. Region: Izumu Settsu

Izumu Settsu Fundort: Legendäre Truhe im Diebesversteck.

Fundort der Iganischen Dämmerung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kriegergarten

Kriegergarten. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Schattenstich entfernt nun beim Treffer 2 Gesundheitssegmente.

Schattenstich entfernt nun beim Treffer 2 Gesundheitssegmente. Region: Tamba

Tamba Fundort: Belohnung für das Töten von Masatoshi Nakahara, der zu den Verrätern gehört.

Fundort vom Kriegergarten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Künstlerträne

Künstlerträne. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +6 % Schaden durch aufeinanderfolgende Treffer.

+6 % Schaden durch aufeinanderfolgende Treffer. Region: Harima

Harima Fundort: Legendäre Truhe in Fort Takagi Otsuka.

Fundort der Künstlerträne. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Masamunes Dorn

Masamunes Dorn. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +2 mit Doppelattentat geleerte Gesundheitssegmente.

+2 mit Doppelattentat geleerte Gesundheitssegmente. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Legendäre Truhe auf Burg Nochiseyama.

Fundort von Masamunes Dorn. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ruf der Leere

Ruf der Leere. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +30 % Schaden an markierten Gegnern.

+30 % Schaden an markierten Gegnern. Region: Oumi

Oumi Fundort: Belohnung für das Töten vom Godai der Leere, der zu den Godai-Shinobi gehört.

Fundort vom Ruf der Leere. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Scharlachrotes Schicksal

Scharlachrotes Schicksal. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erhöhte Trefferwirksamkeit mit allen Angriffen.

Erhöhte Trefferwirksamkeit mit allen Angriffen. Region: Tamba

Tamba Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Chasuriyama-Kofun". Ihr besucht den Kofun automatisch, während ihr den Verbündeten Yagoro rekrutiert.

Fundort vom Scharlachroten Schicksal. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wut der Shinobi

Wut der Shinobi. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Schwachpunktangriffe machen Gegner ein zweites Mal verwundbar.

Schwachpunktangriffe machen Gegner ein zweites Mal verwundbar. Region: Izumu Settsu

Izumu Settsu Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Die Goldene Teppou", wenn ihr Wakasa getötet habt.

Yukimitsus Rache

Yukimitsus Rache. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Von Statuseffekten betroffene Gegner sind verwundbar.

Von Statuseffekten betroffene Gegner sind verwundbar. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Uralte Grabstättevon Nanjou".

Fundort von Yukimitsus Rache. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hatou-Tantou

Hatou-Tantou. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Nutze nach einem Schwachpunktangriff eine Rauchbombe.

Nutze nach einem Schwachpunktangriff eine Rauchbombe. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Kusarigamas

Kusarigamas können nur von Naoe ausgerüstet und benutzt werden.

Blutschrift

Blutschrift. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Löse bei Verstrickung „Bluten“ aus.

Löse bei Verstrickung „Bluten“ aus. Region: Iga

Iga Fundort: Legendäre Truhe in Fort Kashiwara.

Fundort der Blutschrift. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Federsturm

Federsturm. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Nachdem du mehrere Gegner getroffen hast, lädst du sofort Haltungsangriffe auf.

Nachdem du mehrere Gegner getroffen hast, lädst du sofort Haltungsangriffe auf. Region: Oumi

Oumi Fundort: Legendäre Truhe in Fort Kashiwabara.

Fundort vom Federsturm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Griff des Ozeans

Griff des Ozeans. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +60 % Schaden bei Gegnern, die über 3 m entfernt sind.

+60 % Schaden bei Gegnern, die über 3 m entfernt sind. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Belohnung für das Töten von Lopo Cruz, der zur Piratenallianz gehört.

Fundort vom Griff des Ozeans. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kriegswinde

Kriegswinde. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Haltungsangriffe gegen benebelte Gegner durchdringen Rüstung.

Haltungsangriffe gegen benebelte Gegner durchdringen Rüstung. Region: Yamato

Yamato Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Der Weise", wenn ihr Hokkyou Jouken getötet habt.

Steinherz

Steinherz. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verbreite den Aufbau des Statuseffekts „Gift“ durch Kombo-Abschlüsse.

Verbreite den Aufbau des Statuseffekts „Gift“ durch Kombo-Abschlüsse. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Verborgener Tumulus".

Fundort vom Steinherz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Teufelszahn

Teufelszahn. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +2 mit Schnelles Attentat geleerte Gesundheitssegmente.

+2 mit Schnelles Attentat geleerte Gesundheitssegmente. Region: Harima

Harima Fundort: Legendäre Truhe beim Wasserfall im Norden des Arima-Onsen.

Fundort vom Teufelszahn. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Todesblüte

Todesblüte. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erhöhe die Trefferwirksamkeit bei alternativen Angriffen.

Erhöhe die Trefferwirksamkeit bei alternativen Angriffen. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Chasuriyama-Kofun".

Fundort der Todesblüte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Todesflüsterer

Todesflüsterer. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +200 % Schaden beim Zusammenstoß mit Gegnern.

+200 % Schaden beim Zusammenstoß mit Gegnern. Region: Izumu Settsu

Izumu Settsu Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Der Verwundete", wenn ihr Wada Koretake getötet habt.

Legendäre Oukatanas

Oukatanas können nur von Yasuke ausgerüstet und benutzt werden.

Blutrote Schneide

Blutrote Schneide. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Bluten tötet Gegner mit weniger als 2 Gesundheitssegmenten.

Bluten tötet Gegner mit weniger als 2 Gesundheitssegmenten. Region: Oumi

Oumi Fundort: Belohnung für das Duell gegen Sanada Masatoyo, der zu Nobutsunas Schülern gehört.

Fundort der blutroten Schneide. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fließender Frieden

Fließender Frieden. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: 1 geleertes Gesundheitssegment nach Rüstungsdurchbruch.

1 geleertes Gesundheitssegment nach Rüstungsdurchbruch. Region: Kii

Kii Fundort: Belohnung für das Töten des Anführers der Kopfgeldjäger, der zu Kyounyos Jägern gehört.

Fundort vom fließenden Frieden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Flüstern Muramasas

Flüstern Muramasas. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Riposten machen Gegner verwundbar.

Riposten machen Gegner verwundbar. Region: Yamato

Yamato Fundort: Abschlussbelohnung für das Töten aller Mitglieder der Kurai Eikyou.

Klaue der Gezeiten

Klaue der Gezeiten. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Wenn du mit einem Haltungsangriff triffst, lädst du sofort Haltungsangriffe auf.

Wenn du mit einem Haltungsangriff triffst, lädst du sofort Haltungsangriffe auf. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Legendäre Truhe in den Uchinakao-Höhlen im Osten von Sotomo-Tor.

Fundort der Klaue der Gezeiten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mythenjäger

Mythenjäger. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Kombo-Abschlüsse erfolgen in Haltung und machen Gegner verwundbar.

Kombo-Abschlüsse erfolgen in Haltung und machen Gegner verwundbar. Region: Oumi

Oumi Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Das Klagelied", nach der Enttarnung des Rads.

Tödliches Lotusblatt

Tödliches Lotusblatt. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +50 % Wahrscheinlichkeit, Gegner mit weniger als 2 Gesundheitssegmenten mit Gift zu töten.

+50 % Wahrscheinlichkeit, Gegner mit weniger als 2 Gesundheitssegmenten mit Gift zu töten. Region: Harima

Harima Fundort: Legendäre Truhe in Fort Miyanoue.

Fundort vom tödlichen Lotusblatt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Treuer Reisender

Treuer Reisender. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verhüllte Angriffe erfolgen in Haltung und machen Gegner verwundbar.

Verhüllte Angriffe erfolgen in Haltung und machen Gegner verwundbar. Region: Kii

Kii Fundort: Legendäre Truhe im Westen des Kamikura-Schreins.

Fundort vom treuen Reisenden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Türkises Zephir

Türkises Zephir. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erfolgreiche Paraden drängen Gegner in der Nähe zurück.

Erfolgreiche Paraden drängen Gegner in der Nähe zurück. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Legendäre Truhe nahe dem Kuji-kiri im Westen von Burg Shouryuuji.

Fundort vom türkisen Zephir. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klaue des Drachen

Klaue des Drachen. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +35 % Schaden im Kampf gegen einen einzelnen Gegner.

+35 % Schaden im Kampf gegen einen einzelnen Gegner. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Naginatas

Naginatas können nur von Yasuke ausgerüstet und benutzt werden.

Arm des Weisen

Arm des Weisen. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Staple +10 % Schaden beim nächsten Treffer nach jedem Blocken.

Staple +10 % Schaden beim nächsten Treffer nach jedem Blocken. Region: Oumi

Oumi Fundort: Erhaltet ihr automatisch am Ende der Hauptquest "Die Naginata", wenn ihr Yoshimitsu getötet habt.

Ehrwürdiger Halbmond

Ehrwürdiger Halbmond. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: „Erstschlag“ lässt Gegner alle 8 Sekunden verwundbar werden.

„Erstschlag“ lässt Gegner alle 8 Sekunden verwundbar werden. Region: Oumi

Oumi Fundort: Legendäre Truhe in Fort Kashiwabara.

Fundort vom ehrwürdigen Halbmond. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gestreckter Horizont

Gestreckter Horizont. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Du lädst Haltungsangriffe sofort auf, indem du bei einem Treffer R1/RB oder R2/RT drückst.

Du lädst Haltungsangriffe sofort auf, indem du bei einem Treffer R1/RB oder R2/RT drückst. Region: Tamba

Tamba Fundort: Legendäre Truhe in Amanohashidate.

Fundort vom gestreckten Horizont. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Glänzende Perle

Glänzende Perle. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Kombo-Abschlüsse in Haltung werfen Gegner zu Boden.

Kombo-Abschlüsse in Haltung werfen Gegner zu Boden. Region: Kii

Kii Fundort: Beute vom Klippen-Yamabushi, der am Ende des versteckten Pfads "Pfad der Erwählten" auf euch wartet.

Fundort der glänzenden Perle. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Himmlische Klinge

Himmlische Klinge. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Durch Blocken parierst du automatisch Angriffe gegen dich.

Durch Blocken parierst du automatisch Angriffe gegen dich. Region: Harima

Harima Fundort: Belohnung für das Duell gegen Yuki no Kata, die zu Nobutsunas Schülern gehört.

Fundort der himmlischen Klinge. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rachsüchtiger Feind

Rachsüchtiger Feind. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +35 % Aufbau von „Bluten“ nach erfolgreicher Parade.

+35 % Aufbau von „Bluten“ nach erfolgreicher Parade. Region: Kii

Kii Fundort: Belohnung für das Töten von Fürst Unkai in der Quest "Das Turnier".

Rätsel aus Stahl

Rätsel aus Stahl. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erhöhte Trefferwirksamkeit bei Sprintangriffen.

Erhöhte Trefferwirksamkeit bei Sprintangriffen. Region: Kii

Kii Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Shomosato-Kofun".

Fundort vom Rätsel aus Stahl. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schatten der Verderbnis

Schatten der Verderbnis. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +100 % eines Adrenalinsegments bei Auslösung von Statuseffekten.

+100 % eines Adrenalinsegments bei Auslösung von Statuseffekten. Region: Yamato

Yamato Fundort: Belohnung für das Töten des Boten, der zu den Kurai Eikyou gehört.

Fundort vom Schatten der Verderbnis. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verziertes Knochen-Naginata

Verziertes Knochen-Naginata. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Stellt bei Treffern auf vergiftete Gegner 8 % Gesundheit wieder her.

Stellt bei Treffern auf vergiftete Gegner 8 % Gesundheit wieder her. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Kanabous

Kanabous können nur von Yasuke ausgerüstet und benutzt werden.

Bebenschlag

Bebenschlag. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verheerung macht Gegner bewusstlos.

Verheerung macht Gegner bewusstlos. Region: Tamba

Tamba Fundort: Legendäre Truhe in Fort Yakami.

Fundort vom Bebenschlag. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Felsensturz

Felsensturz. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Angriffe konnen nicht unterbrochen werden.

Angriffe konnen nicht unterbrochen werden. Region: Yamato

Yamato Fundort: Belohnung für das Töten des Katsuragi-Mittelsmanns, der zu den Kurai Eikyou gehört.

Fundort vom Felsensturz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geisterfaust

Geisterfaust. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Lade Haltungsangriffe schneller auf.

Lade Haltungsangriffe schneller auf. Region: Yamato

Yamato Fundort: Belohnung für das Duell gegen Houzouin In'ei, der zu Nobutsunas Schülern gehört.

Fundort der Geisterfaust. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Giftpfeiler

Giftpfeiler. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Durch das Alternieren von Angriffsarten lädst du sofort Haltungsangriffe auf.

Durch das Alternieren von Angriffsarten lädst du sofort Haltungsangriffe auf. Region: Oumi

Oumi Fundort: Legendäre Truhe auf dem Kajimiya-Friedhof.

Fundort vom Giftpfeiler. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gramnebel

Gramnebel. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +20 % Aufbau von „Benebelt“ nach einem Block.

+20 % Aufbau von „Benebelt“ nach einem Block. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Belohnung für das Töten des Silberhändlers, der zu den Silberschmugglern gehört.

Fundort vom Gramnebel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Raserei des roten Nebels

Raserei des roten Nebels. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +100 % eines Adrenalinsegments nach Rustungsdurchbruch.

+100 % eines Adrenalinsegments nach Rustungsdurchbruch. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Legendäre Truhe im Grab der verscharrten Hoffnungen.

Fundort der Raserei des roten Nebels. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sagenzerstörer

Sagenzerstörer. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verursache Rundumschaden mit Kombo-Abschlüssen.

Verursache Rundumschaden mit Kombo-Abschlüssen. Region: Kii

Kii Fundort: Legendäre Truhe in der Saika-Burg.

Fundort vom Sagenzerstörer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wut des Tagesanbruchs

Wut des Tagesanbruchs. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Rüstungsdurchbruch verbreitet Bruchstucke, die 100 % Schaden zufügen.

Rüstungsdurchbruch verbreitet Bruchstucke, die 100 % Schaden zufügen. Region: Harima

Harima Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Der Stier", wenn ihr Bessho Harumasa getötet habt.

Eikyou-Kanabou

Eikyou-Kanabou. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Nach dem Blocken eines Angriffs wird der nächste Haltungsangriff sofort aufgeladen.

Nach dem Blocken eines Angriffs wird der nächste Haltungsangriff sofort aufgeladen. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Kaen-Kanabou

Kaen-Kanabou. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Adrenalinsegment pro durch „Grausames Attentat“ alarmierte Gegner.

Adrenalinsegment pro durch „Grausames Attentat“ alarmierte Gegner. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Bögen

Bögen können nur von Yasuke ausgerüstet und benutzt werden.

Blutregen

Blutregen. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: 100 % bei Leichen Pfeile zu erbeuten.

100 % bei Leichen Pfeile zu erbeuten. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Belohnung für das Duell gegen Nagano Saemon, der zu Nobutsunas Schülern gehört.

Fundort vom Blutregen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Drachenzorn

Drachenzorn. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Lade Pfeile sofort auf.

Lade Pfeile sofort auf. Region: Yamato

Yamato Fundort: Belohnung für das Töten vom Tsutsui-Mittelsmann, der zu den Kurai Eikyou gehört.

Fundort vom Drachenzorn. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erröten der Erde

Erröten der Erde. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Erhöht die Dauer von Klarer Geist um 5 Sekunden.

Erhöht die Dauer von Klarer Geist um 5 Sekunden. Region: Izumu Settsu

Izumu Settsu Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Makino-Kurumazuka-Kofun".

Fundort vom Erröten der Erde. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Falkenauge

Falkenauge. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Du verschießt mehrere Pfeile mit einem einzigen Schuss.

Du verschießt mehrere Pfeile mit einem einzigen Schuss. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Belohnung für den Abschluss der Quest "Eine Wappensammlung".

Assassin's Creed Shadows: Klanwappen/Kamon

Grabesflamme

Grabesflamme. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Rückzugsschuss drängt Gegner zurück.

Rückzugsschuss drängt Gegner zurück. Region: Harima

Harima Fundort: Legendäre Truhe in Fort Inariyama.

Fundort der Grabesflamme. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Herzöffner

Herzöffner. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Aufgeladene Pfeile werden automatisch zu Haltungsschüssen.

Aufgeladene Pfeile werden automatisch zu Haltungsschüssen. Region: Oumi

Oumi Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Azuchi-Hyoutanyama-Kofun".

Fundort vom Herzöffner. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Letzter Atemzug

Letzter Atemzug. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Spezialmunition löst bei einem Kopfschuss sofort den jeweiligen Statuseffekt aus.

Spezialmunition löst bei einem Kopfschuss sofort den jeweiligen Statuseffekt aus. Region: Oumi

Oumi Fundort: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptquest "Die Naginata", wenn ihr Akechi Kagemitsu getötet habt.

Tausend Schnitte

Tausend Schnitte. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Schüsse auf Beine werfen Gegner um.

Schüsse auf Beine werfen Gegner um. Region: Kii

Kii Fundort: Belohnung für das Töten von Akumu, der zu den Winterplünderern gehört.

Fundort der Tausend Schnitte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eikyou-Bogen

Eikyou-Bogen. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +25 % Schaden für den nächsten Schuss nach einem Treffer.

+25 % Schaden für den nächsten Schuss nach einem Treffer. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

Legendäre Teppous

Teppous können nur von Yasuke ausgerüstet und benutzt werden.

Botschaft des Helden

Botschaft des Helden. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Kugeln prallen in Richtung naher Gegner ab.

Kugeln prallen in Richtung naher Gegner ab. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Legendäre Truhe nahe dem Aussichtspunkt bei den Ruinen von Burg Hikidan.

Fundort der Botschaft des Helden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dunkelsprenger

Dunkelsprenger. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verschieße mehrere Kugeln mit einem einzelnen Schuss.

Verschieße mehrere Kugeln mit einem einzelnen Schuss. Region: Kii

Kii Fundort: Belohnung für das Duell gegen Asari Nobutane, der zu Nobutsunas Schülern gehört.

Fundort vom Dunkelsprenger. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dynastiebrecher

Dynastiebrecher. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Unterdrücke Schussgeräusche.

Unterdrücke Schussgeräusche. Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Legendäre Truhe in Fort Genbao.

Fundort vom Dynastiebrecher. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geduldiger Vorbote

Geduldiger Vorbote. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Lade zwei Kugeln statt nur einer in dein Gewehr.

Lade zwei Kugeln statt nur einer in dein Gewehr. Region: Oumi

Oumi Fundort: Legendäre Truhe in Ippon-Sugi bei Kami-Koga.

Fundort vom geduldigen Vorboten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hagelnde Furcht

Hagelnde Furcht. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Töte Gegner unter 25 % Gesundheit durch Kopfschüsse.

Töte Gegner unter 25 % Gesundheit durch Kopfschüsse. Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Legendäre Truhe beim Namikiri-Fudoson-Schrein.

Fundort der Hagelnden Furcht. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schicksalsfeuer

Schicksalsfeuer. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +5 % Schaden pro Meter Abstand.

+5 % Schaden pro Meter Abstand. Region: Yamato

Yamato Fundort: Belohnung für das Töten vom Akiyama-Mittelsmann, der zu den Kurai Eikyou.

Fundort vom Schicksalsfeuer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Todesblüte

Todesblüte. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: Verringert die Nachladezeit enorm.

Verringert die Nachladezeit enorm. Region: Harima

Harima Fundort: Abschlussbelohnung für den Kofun "Takagi-Kofun".

Fundort der Todesblüte (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wespenflut

Wespenflut. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: +20 % Schaden bei Nacht

+20 % Schaden bei Nacht Region: Harima

Harima Fundort: Belohnung für das Töten vom Teppou-Experten, der zu Genzaburous Soldaten gehört.

Fundort der Wespenflut. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hatou-Teppou

Hatou-Teppou. (© Screenshot GIGA)

Gravur/Perk: 50 % Wahrscheinlichkeit, dass Kugeln nicht verbraucht werden.

50 % Wahrscheinlichkeit, dass Kugeln nicht verbraucht werden. Fundort: Kann für Helix-Credits im Shop gekauft werden. Ist manchmal auch in der wöchentlichen Auswahl im Animus verfügbar und kann dann mit Schlüsseln erworben werden.

