Assassin's Creed Shadows: Ressourcen und Materialien schnell bekommen

Damit ihr euer Versteck in Assassin's Creed Shadows verbessern und aufleveln könnt, benötigt ihr Ressourcen und Materialien. Hier zeigen wir euch, wie ihr sie am schnellsten bekommt.

Damit ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten könnt, müsst ihr euer Versteck aufleveln. Doch die Verbesserung eures Unterschlupfs bringt noch mehr Vorteile. Mit erhöhten Stufen eurer Häuser im Versteck erhaltet ihr außerdem weitere nützliche Boni.

Welche Ressourcen gibt es und wofür benötigt ihr sie?

Folgende Ressourcen dienen dazu, euer Versteck zu verbessern:

Feldfrüchte

Holz (wird durch drei Holzbalken dargestellt)

Mineralien

Mon (Geld)

Neben den Versteckressourcen gibt es auch noch Materialien, die ihr für Verbesserungen beim Schmied benötigt:

Tatara-Kohle

Eisensand

Tamahagane

Eichenholz (wird durch einen Holzbalken dargestellt)

Hanfstoff

Leder

Seide

Gold (erhaltet ihr als Abschluss bei bestimmten Ziele, die später im Spielverlauf auftreten)

Woher bekommt ihr Materialien?

Aus folgenden Quellen könnt ihr Ressourcen und Materialien erhalten:

Kisten/Truhen

Herumliegende Ressourcen zum Aufheben, die ihr in feindlichen Lagern, Burgen und Außenposten findet

Späher einsetzen, die aus Vorratslagern Materialien schmuggeln

Aufträge aus Kakurega ("Ressourcen plündern", "Vorräte stehlen", "Anführer beseitigen" und "Fracht zerstören")

Kauf bei Hafenhändlern

Der schnellste Weg, um Ressourcen zu verdienen

Durch Aufträge aus einem Kakurega gelangt ihr am schnellste an Ressourcen und Materialien. Wenn ihr Verstecksressourcen benötigt, solltet ihr Aufträge mit dem Namen "Ressourcen plündern" und "Vorräte stehlen" annehmen. Durch sie erhaltet ihr am meisten Materialien, um euer Versteck zu bauen beziehungsweise zu verbessern. Ihr erhaltet nicht nur bei Abschluss des Auftrags viele Ressourcen, sondern findet vor Ort ebenfalls viele Materialien. Nehmt sie unbedingt mit.



Die Aufträge "Anführer beseitigen" bringen euch Tatara-Kohle, Eisensand, Tamahagane sowie Eichenholz. Durch die Aufträge "Fracht zerstören" erhaltet ihr Hanfstoff, Leder und Seide. Ihr könnt Herstellungsmaterialien auch in kleineren Mengen gewinnen, wenn ihr eure Ausrüstungen und Waffen beim Schmied zerlegt.

Verbessert euren Stall

Um Ressourcen einfacher zu schmuggeln, verbessert euren Stall im Versteck. Auf Stufe 2 müsst ihr nur noch einen statt zwei Späher einsetzen, der euch am Ende der Jahreszeit Materialien bringt. Auf Stufe 3 schmuggeln eure Scouts 20 % mehr Ressourcen aus feindlichen Vorratslagern.

