The First Berserker Khazan: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge

Wir erklären euch, wie ihr in The First Berserker: Khazan alle Trophäen und Erfolge freischaltet und somit die 100 % erreicht.

Insgesamt könnt ihr in The First Berserker: Khazan 58 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 8x Silber, 48x Bronze) und 57 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 55 bis 65 Stunden

55 bis 65 Stunden Benötigte Spieldurchläufe: 1

1 Benötigter Schwierigkeitsgrad: "Normal" und "Leicht". Schaut in die Roadmap, um zu erfahren, wie ihr beide Achievements mit nur einem Spieldurchlauf erhaltet.

"Normal" und "Leicht". Schaut in die Roadmap, um zu erfahren, wie ihr beide Achievements mit nur einem Spieldurchlauf erhaltet. Verbuggte Trophäen: 4 - "Der Orden", "Das versteckte Labor", "Unsterbliche Treue" und "Unzählige Geschichten".

"Der Orden", "Das versteckte Labor", "Unsterbliche Treue" und "Unzählige Geschichten". Verpassbare Erfolge: 4 - "The First Berserker", "Die Reise des Herausforderers", "Die Reise des Experten" und "Ganz allein".

- "The First Berserker", "Die Reise des Herausforderers", "Die Reise des Experten" und "Ganz allein". Offline Trophäen: Eigentlich alle, aber ihr müsst mindestens eine Trophäe freischalten, während ihr online seid. Ansonsten schalten sich keine weiteren Achievements frei.

Eigentlich alle, aber ihr müsst mindestens eine Trophäe freischalten, während ihr online seid. Ansonsten schalten sich keine weiteren Achievements frei. Online Achievements: 0

Roadmap für Platin und die 100 %

Um in nur einem Spielverlauf alle Trophäen zu erhalten, müsst ihr auf dem Schwierigkeitsgrad "Normal" spielen. Achtet darauf, dass ihr über den gesamten Spielverlauf keinen "Geist der Fürsprache" beschwört. Findet im Spielverlauf alle Sammelobjekte und beendet alle Bonusmissionen. Ladet vor der Hauptmission "Master of Chaos" euren Speicherstand in die Cloud hoch und beendet daraufhin die Kampagne. Nach Abschluss aller Aufgaben fehlen euch nur noch die Trophäen "Die Reise des Herausforderers" und "Ein neuer Weg". Stellt nun euren Speicherstand mit dem Backup aus der Cloud wieder her und stellt daraufhin das Spiel auf "Leicht". Besiegt nochmal den letzten Boss und startet daraufhin New-Game-Plus.

Khazan

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten.

Alle Trophäen erhalten. Trophäe: Platin

Gamerscore: -

Herrscher des gefrorenen Berges

Freischaltbedingung: Yetuga besiegt.

Yetuga besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Kampfphantom der Unterwelt

Freischaltbedingung: Klingenphantom besiegt.

Klingenphantom besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Berserkerdrachen-General

Freischaltbedingung: Viper besiegt.

Viper besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Gefallener Wächter

Freischaltbedingung: Volbaino besiegt.

Volbaino besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ursprung der Mutation

Freischaltbedingung: Aratra besiegt.

Aratra besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Schlächter in der Zitadelle

Freischaltbedingung: Rangkus besiegt.

Rangkus besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Vom Chaos verschlungen

Freischaltbedingung: Maluca besiegt.

Maluca besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Kein Zurück

Freischaltbedingung: Elamein besiegt.

Elamein besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Bestie von Linon

Freischaltbedingung: Shactuka besiegt.

Shactuka besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Rückkeher der Hexe

Freischaltbedingung: Trokka besiegt.

Trokka besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Einsiedlerin

Freischaltbedingung: Bellerian besiegt.

Bellerian besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Blutrünstiger Unhold

Freischaltbedingung: Skalpel besiegt.

Skalpel besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Tragödie von Pell Los

Freischaltbedingung: Prinzessin Ilyna besiegt.

Prinzessin Ilyna besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Hismar der Berserkerdrache

Freischaltbedingung: Hismar besiegt.

Hismar besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Verblichene Erinnerungen

Freischaltbedingung: Reese besiegt.

Reese besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Zweifache Spuren

Freischaltbedingung: Die Geschichte von Andell und Seona erfahren.

Die Geschichte von Andell und Seona erfahren. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt. Siehe "Unzählige Geschichten".

Der Orden

Freischaltbedingung: Das Schicksal von Prinzessin Ilyna und Skalpel aufgedeckt.

Das Schicksal von Prinzessin Ilyna und Skalpel aufgedeckt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt. Siehe "Unzählige Geschichten". Die Trophäe kann jedoch glitchen und sich nicht freischalten. Wenn sie sich nicht freischaltet, müsst ihr alle Bonusmissionen, die zum Erfolg zählen, in einem Durchlauf ohne Spielpause beenden. Sie schaltet sich frei, wenn ihr alle Bonusmissionen in "Centurial Order" absolviert habt. Es reicht allerdings, wenn ihr euch zum letzten Checkpoint begebt und den Boss besiegt. Die Mission zählt daraufhin als beendet. Ihr müsst nicht alle Quests von vorne beginnen.

Das versteckte Labor

Freischaltbedingung: Das Rätsel von El Ravacas Labor gelüftet.

Das Rätsel von El Ravacas Labor gelüftet. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt. Siehe "Unzählige Geschichten". Die Trophäe kann jedoch glitchen und sich nicht freischalten. Wenn sie sich nicht freischaltet, müsst ihr alle Bonusmissionen, die zum Erfolg zählen, in einem Durchlauf ohne Spielpause beenden. Sie schaltet sich frei, wenn ihr alle Bonusmissionen in "Remnants of Chaos" absolviert habt. Es reicht allerdings, wenn ihr euch zum letzten Checkpoint begebt und den Boss besiegt. Die Mission zählt daraufhin als beendet. Ihr müsst nicht alle Quests von vorne beginnen.

Verzweifelte Flucht

Freischaltbedingung: Die zu Unrecht angeklagten Untergebenen gerettet.

Die zu Unrecht angeklagten Untergebenen gerettet. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Reeses Vergangeheit

Freischaltbedingung: Die Geheimnisse von Reeses Vergangenheit gelüftet.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Werkzeug der Unterwelt

Freischaltbedingung: Charons Ketten erhalten.

Charons Ketten erhalten. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Prüfung des Schwerts

Freischaltbedingung: Die Prüfung des Schwerts bestanden.

Die Prüfung des Schwerts bestanden. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Der Mensch Xilence

Freischaltbedingung: Xilence hat endlich Frieden gefunden.

Xilence hat endlich Frieden gefunden. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Todesstoß

Freischaltbedingung: Einen brutalen Angriff eingesetzt.

Einen brutalen Angriff eingesetzt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um einen brutalen Angriff auszuführen, müsst ihr bei einem Gegner Kreis/B drücken, wenn seine Ausdauer leer ist oder ihr euch unbemerkt von hinten angeschlichen habt. Ihr könnt einen brutalen Angriff ausüben, wenn ein roter Kreis beim Feind angezeigt wird.

Unsterbliche Treue

Freischaltbedingung: Die Geschichte von Yulian und Tristan erfahren.

Die Geschichte von Yulian und Tristan erfahren. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt. Siehe "Unzählige Geschichten". Die Trophäe kann jedoch glitchen und sich nicht freischalten. Wenn sie sich nicht freischaltet, müsst ihr alle Bonusmissionen, die zum Erfolg zählen, in einem Durchlauf ohne Spielpause beenden. Sie schaltet sich frei, wenn ihr alle Bonusmissionen in "Unrequited Love" und "Disobedience" absolviert habt. Es reicht allerdings, wenn ihr euch zum letzten Checkpoint begebt und den Boss besiegt. Die Mission zählt daraufhin als beendet. Ihr müsst nicht alle Quests von vorne beginnen.

Pakt

Freischaltbedingung: Einen Pakt mit dem Klingenphantom eingegangen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Überfall

Freischaltbedingung: Einen Gegner mit einem Sturzangriff besiegt.

Einen Gegner mit einem Sturzangriff besiegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um einen Sturzangriff durchzuführen, müsst ihr euch von einer Anhöhe fallen lassen und Viereck/X drücken.

Durchbohrende Kraft

Freischaltbedingung: Einen Wurfspeer eingesetzt.

Einen Wurfspeer eingesetzt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ihr schaltet den Wurfspeer automatisch im Spielverlauf frei. Um ihn zu werfen, müsst ihr L2/LT halten und daraufhin R2/RT drücken. Der Wurfspeer benötigt einen Punkt der Geist-Leiste (gelbe Diamanten oberhalb der Lebensanzeige).

Tränen der Seele

Freischaltbedingung: Mit der Geisterkraft Lacrima erhalten.

Mit der Geisterkraft Lacrima erhalten. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wenn ihr sterbt, verliert ihr euer Lacrima. Geht nach eurem Respawn zu dem Spot zurück und sammelt das fallengelassene Lacrima ein. Danach schaltet sich das Achievement frei.

Kunstfertiger Schmied

Freischaltbedingung: Qazumaka hat Ausrüstung fertiggestellt.

Qazumaka hat Ausrüstung fertiggestellt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wie ihr den Schmied freischaltet, erklären wir euch im verlinkten Guide. Redet mit dem Schmied, wählt daraufhin "Herstellen" aus und craftet ein beliebiges Item.

Entschlossenheit des Schmieds

Freischaltbedingung: Qazumaka hat Ausrüstung zerlegt.

Qazumaka hat Ausrüstung zerlegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Sobald er in eurer Basis "Der Riss" ist, geht in den Keller und redet mit ihm. Wählt daraufhin "Zerlegen" aus und zerlegt einen beliebigen Gegenstand.

Kaleido

Freischaltbedingung: Oksana hat Attribute verändert.

Oksana hat Attribute verändert. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Nachdem ihr die Bonusmission "Kaleido" abgeschlossen habt, könnt ihr bei Oksana Attribute verändern. Redet in eurer Basis "Der Riss" mit ihr. Wählt "Attribute ändern" aus und verändert ein beliebiges Attribut.

Überbleibsel der Seele

Freischaltbedingung: Oksana hat Lacrima extrahiert.

Oksana hat Lacrima extrahiert. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Redet in der Basis mit ihr und wählt daraufhin "Lacrima extrahieren". Wählt ein beliebiges Item aus, um Lacrima zu extrahieren.

Werte verbessern

Freischaltbedingung: Einen Wert verbessert.

Einen Wert verbessert. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr, wenn ihr euch an einem Klingennexus (Checkpoint) auflevelt.

Unbezwingbar

Freischaltbedingung: Ausrüstungswerte vererbt.

Ausrüstungswerte vererbt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Beendet zuerst die Bonusmission "Kaleido". Redet danach in der Basis "Der Riss" mit Oksana und wählt "Ausrüstung verstärken". Verstärkt daraufhin einen beliebigen Gegenstand.

Hilfreicher Händler

Freischaltbedingung: Einen Gegenstand von Duimuk gekauft.

Einen Gegenstand von Duimuk gekauft. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Duimik kommt im Spielverlauf automatisch zu den NPCs in eurer Basis "Der Riss". Geht danach zu ihm und kauft einen beliebtigen Gegenstand.

Händlertricks

Freischaltbedingung: Einen Gegenstand an Duimuk verkauft.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Duimik kommt im Spielverlauf automatisch zu den NPCs in eurer Basis "Der Riss". Geht danach zu ihm und verkauft ein beliebiges Item.

Erweckter Geist

Freischaltbedingung: Einen schlummernden Geist erweckt.

Einen schlummernden Geist erweckt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Zuerst müsst ihr die Bonusmission "Stormpass' Phantom of Combat" absolvieren, die ihr von der Phantomklinge im "Riss" annehmen könnt. Danach könnt ihr im Fertigkeitsbaum Phantom-Fähigkeiten ausrüsten. Rüstet eine von ihnen aus, daraufhin schaltet sich der Erfolg frei.

Seelenstein entfesselt

Freischaltbedingung: Fertigkeiten mit der Macht der Seelensteine aufgewertet.

Fertigkeiten mit der Macht der Seelensteine aufgewertet. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wenn ihr genügend Seelensteine gesammelt habt, müsst ihr mit Daphrona in eurer Basis "Der Riss" reden. Sie kommt automatisch im Spielverlauf hinzu. Wählt bei ihr "Seelensteine aktivieren" und levelt einen beliebigen Wert auf. Danach erhaltet ihr das Achievement.

Danjins Krüge

Freischaltbedingung: Einen von Danjins Krügen gefunden.

Einen von Danjins Krügen gefunden. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Siehe "Krugliebhaber".

Talentierter Kämpfer

Freischaltbedingung: Eine Kampffertigkeit erlernt.

Eine Kampffertigkeit erlernt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr, wenn ihr im Fertigkeitsbaum eine Fähigkeit freischaltet.

Kampfgrundlagen

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal einen Verbrauchsgegenstand verwendet.

Zum ersten Mal einen Verbrauchsgegenstand verwendet. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Spezialschriftrolle

Freischaltbedingung: Eine Spezialschriftrolle erhalten.

Eine Spezialschriftrolle erhalten. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Kunstfertigkeit

Freischaltbedingung: Einen Spezialgegenstand hergestellt.

Einen Spezialgegenstand hergestellt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Nachdem ihr eine Spezialschriftrolle gefunden beziehungsweise erhalten habt und den Schmied freigeschaltet habt, redet mit ihm. Wählt daraufhin "Sets herstellen" und craftet ein beliebiges Item aus den aufgeführten Sets.

Fremde Spuren

Freischaltbedingung: Eine Gegenstandssammlung entdeckt.

Eine Gegenstandssammlung entdeckt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 100 % erreichen wollt.

Verirrte Seele

Freischaltbedingung: Die verirrte Seele des Risses beschworen.

Die verirrte Seele des Risses beschworen. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr, wenn ihr entweder einen Geist der Fürsprache oder einen Wiedergänger des Unglücks beschwört. Wichtiger Hinweis: Damit ihr "Ganz allein" freischaltet, dürft ihr keinen Geist der Fürsprache beschwören. Geht innerhalb der Missionen auf einen roten Riss (rot leuchtende Kugel) und beschwört einen Wiedergänger des Unglücks.

Vollständig ausgerüstet

Freischaltbedingung: Jeden Ausrüstungsplatz belegt.

Jeden Ausrüstungsplatz belegt. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr in jedem Ausrüstungsplatz einen Gegenstand tragen. Folgende Slots müssen belegt sein:

Waffe

Helm

Oberteil

Handschuhe

Hose

Schuhe

Halskette

Ring

Ein neuer Weg

Freischaltbedingung: Auf die zweite Reise aufgebrochen.

Auf die zweite Reise aufgebrochen. Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr, wenn ihr New-Game-Plus startet.

Die Klagen des Barden

Freischaltbedingung: Die verborgene Vergangenheit von Digor aufgedeckt.

Die verborgene Vergangenheit von Digor aufgedeckt. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Hierfür müsst ihr mit dem Barden an allen 5 Fundorten sprechen:

"Forgotten Temple"

"Strange Stench"

"Hermit Mountains"

"Strange Melody"

"Fall of the Empire"

Achtet darauf, dass ihr bei jedem Treffen alle Dialogoptionen auswählt. YouTuber JunGuides zeigt euch alle Fundorte im folgenden Video:

Krugliebhaber

Freischaltbedingung: Alle von Danjins Krügen gefunden.

Alle von Danjins Krügen gefunden. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Wo ihr alle Krüge und Seelensteine findet, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Helfer der Unterwelt

Freischaltbedingung: Jeden Seelenstein zerstört.

Jeden Seelenstein zerstört. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Siehe "Krugliebhaber".

Ozmas Vergangenheit

Freischaltbedingung: Die Wahrheit über Ozma erfahren.

Die Wahrheit über Ozma erfahren. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr, wenn ihr alle 15 Golden-Collection-Items findet. YouTuber JunGuides zeigt euch alle Fundorte im folgenden Video:

Unzählige Geschichten

Freischaltbedingung: Alle Bonusmissionen abgeschlossen.

Alle Bonusmissionen abgeschlossen. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Hierfür müsst ihr alle 24 Bonusmissionen absolvieren. Die Trophäe kann jedoch glitchen. Wenn das der Fall ist, müsst ihr alle Bonusmissionen in einer Spielsitzung absolvieren, ohne das Spiel zu schließen. Es reicht allerdings, wenn ihr euch zum letzten Checkpoint begebt und den Boss besiegt. Die Mission zählt daraufhin als beendet. Ihr müsst nicht alle Quests von vorne beginnen.

Ganz allein

Freischaltbedingung: Das Ende erreicht, ohne einen hilfreichen Geist beschworen zu haben.

Das Ende erreicht, ohne einen hilfreichen Geist beschworen zu haben. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Das Achievement ist verpassbar. Hierfür dürft ihr über den gesamten Spielverlauf keinen "Geist der Fürsprache" beschwören. Wichtiger Hinweis: Falls ihr doch einen "Geist der Fürsprache" beschworen habt, müsst ihr ein neues Spiel beginnen, um die Trophäe zu bekommen. Ihr könnt den Erfolg nicht im New-Game-Plus freischalten. Das Spiel merkt sich nämlich, dass ihr im ersten Durchlauf Unterstützung angefordert habt.

Die Reise des Herausforderers

Freischaltbedingung: Das Ende erreicht.

Das Ende erreicht. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Die Trophäe ist verpassbar. Sie schaltet sich nur frei, wenn ihr das Spiel auf "Leicht" absolviert habt. Schaut euch oben die Roadmap an, um zu sehen, wie ihr die Trophäe trotzdem in einem Spieldurchlauf erhaltet.

Die Reise des Experten

Freischaltbedingung: Das Ende einer schwierigen Reise erreicht.

Das Ende einer schwierigen Reise erreicht. Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Der Erfolg ist verpassbar. Sie schaltet sich nur frei, wenn ihr das Spiel auf "Normal" absolviert habt. Schaut euch oben die Roadmap an, um zu sehen, wie ihr der Erfolg trotzdem in einem Spieldurchlauf bekommt.

The First Berserker

Freischaltbedingung: Das Ende "The First Berserker" erreicht.

Das Ende "The First Berserker" erreicht. Trophäe: Gold

Gamerscore: 40 G

Das Achievement ist verpassbar. Um das Ende "The First Berserker" zu bekommen, müsst ihr folgende Schritte absolvieren: