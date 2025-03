The First Berserker Khazan: Spielzeit und Missionsanzahl

Die zuvor veröffentlichte Demo von The First Berserker: Khazan hat viele Spieler auf das Soulslike angefixt. Viele fragen sich aber auch, wie viel Spielzeit das Action-RPG bietet. Im Folgenden sagen wir es euch und verraten euch zudem, wie viele Missionen es gibt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spieldauer von First Berserker Khazan

The First Berserker: Khazan hat zwei Schwierigkeitsgrade zu bieten: leicht und normal. Je nachdem, welchen ihr wählt, kann eure Spielzeit natürlich leicht abweichen. Die genannten Spielzeiten beziehen sich auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr einzig und allein die Hauptmissionen von The First Berserker: Khazan spielt, liegt die Spieldauer bei etwa 30 bis 40 Stunden.



Wenn ihr allerdings alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, dauert das Ganze circa 60 bis 70 Spielstunden. Da ihr hierfür auch Sammelobjekte wie die "Kruglinge" und die "Seelensteine" finden und alle Nebenmissionen absolvieren müsst, dauert es entsprechend länger.



Wenn das noch nicht ausreicht, bietet The First Berserker: Khazan zum Launch auch einen New-Game-Plus-Modus, wo ihr in altbekannter Manier all eure freigeschalteten Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstungen behaltet und von vorne beginnen könnt.



Der Trailer mit dem Namen "Chosen by the Blade" verschafft euch einen ersten Eindruck des Action-RPGs:

The First Berserker: Khazan – Chosen-by-the-Blade-Trailer

Wie viele Missionen gibt es in The First Berserker: Khazan?

The First Berserker: Khazan hat insgesamt 16 Hauptmissionen und 24 Nebenmissionen, die im Spiel Bonusmissionen heißen. Da einige der Nebenquests wichtige Features freischalten, solltet ihr sie unbedingt spielen. Neben den freigeschalteten Spielmechaniken dienen sie aber auch dazu, euch einen tieferen Einblick in die Story zu geben. Durch sie lernt ihr die NPCs besser kennen und bekommt zusätzliche Informationen über die Spielwelt.



Zwischen den Missionen kehrt ihr zum "Riss" zurück, der als Hub-Areal dient. Dort könnt ihr außerdem die NPCs besser kennenlernen und unter anderem euer Equipment verkaufen.

Anzeige

Quiz: Erkennst du alle PlayStation-Spiele an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.