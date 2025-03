Assassin's Creed Shadows: Alle regionalen Gerichte finden (Festschmaus des Geistes)

In der Quest "Festschmaus des Geistes" in AC Shadows sollt ihr für Koch Hong 16 regionale Gerichte finden. Die kulinarischen Köstlichkeiten könnt ihr dabei nur von bestimmten Händlern erhalten. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte für die Gerichte.

"Festschmaus des Geistes" starten

Nachdem ihr die Hauptquest "Der Fuchs" in Wakasa beendet habt, erscheint in Obama die Questmarkierung für "Festschmaus des Geistes" im Restaurant von Koch Hong. Er schickt euch auf die Suche nach 16 regionalen Gerichten. Diese erhaltet ihr allesamt von bestimmten Nahrungshändlern in den verschiedenen Orten der Spielwelt.

Die Nahrungshändler werden euch mit einem Schüssel-Symbol mit Essstäbchen auf der Karte markiert, wenn ihr in der Nähe seid. Durch das Sammeln der Gerichte erhaltet ihr zudem mehr Ladungen für eure Rationen. Für die Trophäen und Erfolge ist ebenfalls wichtig, die Quest abzuschließen.

Jedes regionale Gericht hat einen eigenen Namen und sie werden allesamt in eurem Beutel im Inventar unter den Quest-Gegenständen abgelegt. So könnt ihr prüfen, welche ihr schon habt. Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte aller 16 Gerichte ganz genau.

Nattou

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Standort vom Nahrungshändler: Südöstlich des Kakurega in Sakai.

Standort vom Nahrungshändler für Nattou. (© Screenshot und Bearbeitung)

Shiitake

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Standort vom Nahrungshändler: Südlich vom Kakurega in Takatsuki.

Standort vom Nahrungshändler für Shiitake. (© Screenshot und Bearbeitung)

Udon

Region: Kii

Kii Standort vom Nahrungshändler: Nordöstlich in Kumano Sanzan in Shingu.

Standort vom Nahrungshändler für Udon. (© Screenshot und Bearbeitung)

Youhi Mochi

Region: Yamashiro

Yamashiro Standort vom Nahrungshändler: Südwestlich vom Kakurega im nördlichen Kyoto.

Standort vom Nahrungshändler für Youhi Mochi. (© Screenshot und Bearbeitung)

Misosuppe

Region: Oumi

Oumi Standort vom Nahrungshändler: Nördlich der Brücke, die zum Eingang von Burg Nagahama führt.

Standort vom Nahrungshändler für Misosuppe. (© Screenshot und Bearbeitung)

Narezushi

Region: Wakasa

Wakasa Standort vom Nahrungshändler: Direkt östlich vom Kakurega im Zentrum von Obama.

Standort vom Nahrungshändler für Narezushi. (© Screenshot und Bearbeitung)

Kakifrucht

Region: Wakasa

Wakasa Standort vom Nahrungshändler: Westlich von Burg Tsuruga.

Standort vom Nahrungshändler für Kakifrucht. (© Screenshot und Bearbeitung)

Einfacher Reis

Region: Iga

Iga Standort vom Nahrungshändler: Westlich vom Kakurega in Aekuni.

Standort vom Nahrungshändler für einfachen Reis. (© Screenshot und Bearbeitung)

Tako

Region: Harima

Harima Standort vom Nahrungshändler: Bei der Horikawa-Anlegestelle in der Kakogawa-Mündung.

Standort vom Nahrungshändler für Tako. (© Screenshot und Bearbeitung)

Soumen-Nudeln

Region: Harima

Harima Standort vom Nahrungshändler: Nahe dem Ausrüstungshändler in Himeji.

Standort vom Nahrungshändler für Soumen-Nudeln. (© Screenshot und Bearbeitung)

Onigiri

Region: Harima

Harima Standort vom Nahrungshändler: Nahe dem Kakurega in Miki.

Standort vom Nahrungshändler für Onigiri. (© Screenshot und Bearbeitung)

Youkan

Region: Tamba

Tamba Standort vom Nahrungshändler: Am östlichen Rand von Kameyama.

Standort vom Nahrungshändler für Youkan. (© Screenshot und Bearbeitung)

Sekihan

Region: Tamba

Tamba Standort vom Nahrungshändler: Im Dorf nordwestlich von Burg Kameyama

Standort vom Nahrungshändler für Sekihan. (© Screenshot und Bearbeitung)

Namasu

Region: Tamba

Tamba Standort vom Nahrungshändler: Südöstlich des Kakurega in Sakai.

Standort vom Nahrungshändler für Namasu. (© Screenshot und Bearbeitung)

Tofu

Region: Yamato

Yamato Standort vom Nahrungshändler: Südlich vom Niukawakami-Schrein.

Standort vom Nahrungshändler für Tofu. (© Screenshot und Bearbeitung)

Kai Awabi

Region: Kii

Kii Standort vom Nahrungshändler: Auf dem Markt westlich der Flussmündung in Gobou.

Standort vom Nahrungshändler für Kai Awabi. (© Screenshot und Bearbeitung)

