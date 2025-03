Assassin's Creed Shadows: Die Kabukimono finden

In der Questreihe "Die Kabukimono" von AC Shadows sollt ihr acht mörderische Ronin finden und töten. Wo sich alle Kabukimono verstecken, zeigen wir euch an dieser Stelle ganz genau.

"Die Kabukimono" starten

Diese Tötungsquest könnt ihr ganz im Westen von Izumi Settsu beim Priester Shin'nyo starten, der vor dem Eingang zum Nishinomiya-Schrein steht.

An dieser Stelle vor dem Nishinomiya-Schrein könnt ihr beim Priester die Quest starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr könnt eure Späher einsetzen, um die einzelnen Ziele der Kabukimono aufzuspüren. Solltet ihr dabei Probleme haben, zeigen wir euch die Fundorte aller Anführer auf den folgenden Kartenausschnitten.

Oberster Kuckuck

Der oberste Kuckuck befindet sich südwestlich der Burg Katana beim feindlichen Posten "Ölhandel von Katano".

Standort vom obersten Kuckuck. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der große Sueki

Der große Sueki befindet sich in der Poststadt Muko nördlich vor der Burg Amagasaki.

Standort vom großen Sueki. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Grabtänzer

Der Grabtänzer treibt sich beim Sumiyoshi-Schrein südlich von Osaka herum.

Standort vom Grabtänzer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Glut

Die Glut steht nahe dem Flussufer, direkt westlich vom Tempel von Osaka.

Standort der Glut. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Geistergeneral

Der Geistergeneral steht auf dem Steg des Hafens von Sakai.

Standort vom Geistergeneral. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinterlasse eine Nachricht im Schrein

Nachdem ihr die ersten fünf Ziele ausgeschaltet habt, sollt ihr zurück zum Nishinomiya-Schrein gehen und an der markierten Stelle in der Box eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt hier jetzt entscheiden, ob ihr die restlichen Ziele einzeln suchen oder an einem Ort versammeln wollt. Wenn ihr euch für Letzteres entscheidet, findet ihr den Pfau, den lachenden Mann und die verdorbene Klinge in der westlichen Region Harima auf einem Grundstück südöstlich vor Fort Takagi Otsuka.

Standort von Pfau, lachender Mann und verdorbene Klinge. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Variante ist natürlich etwas schwieriger, weil ihr alle drei Ziele gesammelt töten müsst. Zudem stehen auf dem Grundstück weitere Soldaten herum, ein offener Kampf ist daher kaum zu vermeiden. Wenn ihr euch dafür entscheidet, die restlichen Ziele einzeln aufzusuchen, zeigen wir euch die entsprechenden Standorte weiter unten.

Der Pfau

Der Pfau befindet sich nordwestlich von Kasagata nahe der Grenze zu Tamba.

Standort vom Pfau. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der lachende Mann

Den lachenden Mann findet ihr bei den Kuroiwa-Fällen in Harima.

Standort vom lachenden Mann. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verdorbene Klinge

Die verdorbene Klinge steht im Habayama-Lager direkt unter einem der Aussichtspunkte in Harima.

Standort der verdorbenen Klinge. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

