Assassin's Creed Shadows: Tsutsui Junkei, Hokkyou Jouken oder Akiyama Ayako beschuldigen

Während der Hauptmission "Das Dunkel bricht herein" in Assassin’s Creed Shadows müsst ihr einige Entscheidungen treffen. Möchtet ihr mit Naoe oder Yasuke spielen? Und sollt ihr Tsutsui Junkei, Hokkyou Jouken oder Akiyama Ayako beschuldigen? Hier verraten wir euch alle möglichen Missionsverläufe und welche Belohnung ihr am Ende erhaltet.

Wichtiger Hinweis: Dieser Guide enthält Spoiler zur Geschichte des Spiels, da er den Verlauf der Hauptmission "Das Dunkel bricht herein" beschreibt.

Mit welchem Charakter solltet ihr "Das Dunkel bricht herein" beginnen?

Am Anfang der Mission "Das Dunkel bricht herein" müsst ihr euch entscheiden, ob ihr mit Naoe oder Yasuke spielen wollt. Diese Entscheidung beeinflusst den Missionsverlauf am stärksten.



Wenn ihr mit Yasuke spielt, geht ihr zum Treffpunkt der Friedensverhandlungen. Dort redet ihr mit Tsutsui Junkei, Hokkyou Jouken und Akiyama Ayako. Ihr merkt dabei, dass niemand der Beteiligten so wirklich an Frieden interessiert ist, da jeder dem anderen die Schuld gibt. Danach geht ihr zu Kojirou rüber und sprecht mit ihm. In dieser Videosequenz fällt eine Leiche vom Himmel. Genauer gesagt ein Scharfschütze, den Naoe ausgeschalten hat. Alle drei Personen der Friedensverhandlung fühlen sich hintergangen und es liegt an euch, die richtige Person zu beschuldigen.



Wenn ihr die Mission mit Naoe spielt, schleicht ihr euch auf das Gelände und erfahrt, dass sich ein Scharfschütze in der Nähe der Verhandlungen aufhält, der die Friedensverhandlungen boykottieren soll. Ihr geht zu seinem Aussichtspunkt und erledigt ihn. Von hier aus schlüpft ihr in Yasukes Rolle und müsst die Entscheidung treffen, welche Person ihr beschuldigen wollt.

It's raining sniper. (© Screenshot: GIGA)

Tsutsui Junkei, Hokkyou Jouken oder Akiyama Ayako beschuldigen?

Nun müsst ihr entscheiden, welche Person der Strippenzieher hinter all dem Übel ist. Die richtige Antwort ist Hokkyou Jouken. Wenn ihr ihn beschuldigt, schiebt er alle Anschuldigungen von sich. Daraufhin wirft Yasuke einen Dolch auf ihn, den er gekonnt mit beiden Händen vor seinem Gesicht abfängt. Hierdurch fällt seine Maske und er tritt als "Der Weise" auf, der die gesuchte Zielperson ist.



Wenn ihr entweder Tsutsui Junkei oder Akiyama Ayako beschuldigt, trefft ihr die falsche Wahl. Aber eure Entscheidung hat keinerlei Konsequenz auf den weiteren Missionsverlauf. Bei einer falschen Entscheidung tritt Kojirou hinter euch, nennt euch einen Narren und fordert euch auf, ein Messer auf den Mönch zu werfen. Yasuke hinterfragt es nicht und wirft sofort seinen Dolch auf Hokkyou Jouken, den er ebenfalls mit seinen Händen abfängt.



Nun müsst ihr als Yasuke die Untergebenen des Mönches abwehren. Danach müsst ihr euch entscheiden, ob ihr den fliehenden Hokkyou Jouken mit Yasuke oder Naoe verfolgen wollt.

Die Qual der Wahl. (© Screenshot: GIGA)

Belohnungen und Konsequenzen

Nachdem ihr euch entschieden habt, ob ihr mit Yasuke oder Naoe Hokkyou Jouken verfolgen wollt, rennt ihr ihm nach. Hinter den Mauern des Tempels wartet er auf euch. Daraufhin beginnt der Bosskampf mit dem Mönch.



Nachdem ihr ihn besiegt habt, erhaltet ihr stets die gleiche Belohnung. Egal, mit welchem Charakter ihr spielt. Ihr bekommt das legendäre Kusarigama "Kriegswinde" und eine klassische Teeschale für Rikyuu.



Alle eure Entscheidungen, die ihr im Missionsverlauf getroffen habt, ändern nichts am Ende der Mission oder am Verhältnis zu den anderen beiden NPCs. Nachdem sich der Mönch mit seinem wahren Gesicht zu erkennen gibt und ihr ihn bezwungen habt, legen Tsutsui Junkei und Akiyama Ayako ihre Streitigkeiten nieder, damit zwischen beiden Parteien Frieden einkehren kann.

