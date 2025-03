Assassin's Creed Shadows: Alle Teeschalen für Rikyuu finden

Für die Quest "Teeschalen für Rikyuu" in AC Shadows sollt ihr sieben versteckte Teeschalen-Sammlungen finden. Wo sich die Gegenstände genau verbergen, zeigen wir euch ganz genau in diesem Guide.

"Teeschalen für Rikyuu" starten

Diese Quest könnt ihr bei Sen no Rikyuu nach Abschluss der Hauptquest "Das perfekte Geschenk" beginnen. Sein Haus befindet sich in der nordwestlichen Ecke des kaiserlichen Palasts in Kyoto. Die Quest sollte euch auch auf der Karte markiert werden.

Sen no Rikyuu findet ihr an dieser Stelle in Kyoto. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Standorte der Teeschalen werden euch nicht auf der Karte markiert. Bis auf eine Ausnahme könnt ihr sie alle bei bestimmten Schmuckhändlern auf der Karte für je 125 Mon kaufen. Gefundene Teeschalen werden in eurem Beutel im Inventar unter den Quest-Gegenständen abgelegt. Sie haben alle einen eigenen Namen. So könnt ihr sehen, welche ihr schon habt und welche euch noch fehlen.

Rustikale Teeschalen-Sammlung

Region: Yamashiro

Yamashiro Fundort: Schmuckhändler nahe dem Tou-Tempel im Süden Kyotos.

Fundort der rustikalen Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Filigrane Teeschalen-Sammlung

Region: Izumi Settsu

Izumi Settsu Fundort: Schmuckhändler in Sakai.

Fundort der filigrane Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Einzigartige Teeschalen-Sammlung

Region: Oumi

Oumi Fundort: Schmuckhändler in Sakamoto (Ort am Westufer des Biwa-Sees).

Fundort der einzigartigen Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mondäne Teeschalen-Sammlung

Region: Oumi

Oumi Fundort: Schmuckhändler nahe dem Shingu-Schrein westlich Azuchi.

Fundort der mondänen Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Klassische Teeschalen-Sammlung

Region: Yamato

Yamato Fundort: Erhaltet ihr automatisch am Ende der Hauptquest "Der Weise" in Yamato.

Elegante Teeschalen-Sammlung

Region: Wakasa

Wakasa Fundort: Schmuckhändler auf dem Markt von Kara in Obama.

Fundort der eleganten Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schlichte Teeschalen-Sammlung

Region: Tamba

Tamba Fundort: Schmuckhändler in Kameyama.

Fundort der schlichten Teeschalen-Sammlung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Teezeremonie absolvieren

Sobald ihr alle sieben Teeschalen zu Rikyuu gebracht habt, wird er eine Teezeremonie starten. Sofern sie bei euch noch am Leben sind, könnt ihr optional folgende Attentatsziele einladen:

Die Eiserne Hand (Gilde der Eisernen Hand)

Der Genießer (Die korrupten Daikan)

Satou Katsubei (Die Verräter)

Ihr habt dann die Chance, alle drei Ziele bei der Zeremonie zu töten. Allerdings raten wir euch davon ab. Ladet stattdessen nur eure Freunde ein (Junjirou, Sourin und Naoe/Yasuke), denn nur dann schließt sich euch Rikyuu als Späher nach Ende der Quest an.

