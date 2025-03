Assassin's Creed Shadows: Alle 9 Späher finden und freischalten

In Assassin's Creed Shadows sind Späher nützliche Mitglieder eurer Liga, die euch unter anderem Hinweise für die Missionen beschaffen. Zu Beginn stehen euch allerdings nur sehr wenige zur Verfügung. Hier zeigen wir euch, wie ihr alle 9 Späher freischalten könnt.

Wozu dienen Späher?

Mit der Hilfe der Späher könnt ihr weitere Informationen über euer nächstes Missionsziel erhalten. Zuerst erhaltet ihr Hinweise in der Missionsübersicht. Mit diesen Spuren entscheidet ihr, wohin ihr einen Späher auf der Karte schickt. Wenn ihr die richtige Region gewählt habt, erhaltet ihr dadurch eine Missionsmarkierung.



Neben der Informationsbeschaffung sind Späher aber auch für die Material- und Ressourcensuche hilfreich. In der Welt könnt ihr Vorratslager finden, die meistens gut bewacht sind. Diese könnt ihr für eure Scouts markieren und zuweisen, damit sie den Inhalt in euer Versteck schmuggeln. Die Schmuggelunterfangen enden mit der aktuellen Jahreszeit, danach erhaltet ihr die Ressourcen. Durch den Ausbau eures Stalls im Versteck könnt ihr die Schmuggelkosten aus den Vorratslagern senken.

Mehr Späher-Slots freischalten

Zu Beginn des Spiels habt ihr einen Späher, der euch zur Verfügung steht. Insgesamt könnt ihr auf 9 Scouts aufstocken. Folgendermaßen erhaltet ihr die weiteren Späher:

Der nächste Späher kommt automatisch hinzu, wenn ihr für das Tutorial ein Arbeitszimmer in eurem Versteckt baut.

hinzu, wenn ihr für das Tutorial ein Arbeitszimmer in eurem Versteckt baut. Zwei weitere Scouts erhaltet ihr durch die Nebenmission "Verbündete", die ihr westlich eures Verstecks annehmen könnt. Sie erscheint dort automatisch während des Spielverlaufs. Nachdem ihr sie absolviert habt, bekommt ihr einen weiteren Scout. Die Mission hat übrigens nichts mit euren 8 Verbündeten zu tun, die ihr finden und rekrutieren könnt.

erhaltet ihr durch die die ihr westlich eures Verstecks annehmen könnt. Sie erscheint dort automatisch während des Spielverlaufs. Nachdem ihr sie absolviert habt, bekommt ihr einen weiteren Scout. Die Mission hat übrigens nichts mit euren 8 Verbündeten zu tun, die ihr finden und rekrutieren könnt. Einen zusätzlichen Späher erhaltet ihr, sobald ihr das Arbeitszimmer in eurem Versteck auf Stufe 2 hochlevelt.

Durch das Arbeitszimmer in eurem Versteck erhaltet ihr insgesamt 3 Späher. (© Screenshot: GIGA)

Einen weiteren Späher bekommt ihr, sobald ihr das Arbeitszimmer in eurem Versteck auf Stufe 3 aufstuft.

bekommt ihr, sobald ihr das in eurem Versteck auf aufstuft. Einen zusätzlichen Scout bekommt ihr, wenn ihr alle Teeschalen gefunden habt, die ihr für die Nebenmission "Teeschalen für Rikyuu" in Yamashiro benötigt.

bekommt ihr, wenn ihr alle Teeschalen gefunden habt, die ihr für die in Yamashiro benötigt. Einen Späher bekommt ihr durch die Tafel (Ziele) Nobutsunas Schüler. Die Questreihe erhaltet ihr automatisch von Meister Nobutsuna in Oumi. Während ihr die Ziele abarbeitet, erhaltet ihr den neuen Scout.

Die Questreihe erhaltet ihr automatisch von Meister Nobutsuna in Oumi. Während ihr die Ziele abarbeitet, erhaltet ihr den neuen Scout. Einen weiteren Scout erhaltet ihr durch die Tafel (Ziele) Piratenallianz. Die Questreihe erhaltet ihr von Shidou, der Biwa-Meister, der sich in Wakasa befindet. Während ihr die Ziele abarbeitet, bekommt ihr den letzten Späher.

Wenn die Slots eurer Späher leer sind, könnt ihr sie entweder gegen Geld in einem Kakurega auffüllen oder aber warten, bis ein Jahreszeitenwechsel eintritt. Nachdem eine Jahreszeit vorbei ist, füllen sich all eure Späher-Slots automatisch auf.

